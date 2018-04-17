Асад не хуже Ванштейна

«Елисейский дворец подтвердил информацию о начале процедуры лишения Башара Асада статуса обладателя Ордена почетного легиона», — эта новость упала на ленты вечером 16 апреля 2018 года. Это сообщение стоит прокомментировать несколькими цифрами и парой предложений.

2 марта 2012 года президент Саркози закрыл французское посольство в Сирии — это был политический ответ на репрессии Асада против собственного народа.

При этом Асад остался кавалером большого креста Ордена Почетного легиона — обладателем высшей степени высшей французской награды. Он ее получил по решению президента Ширака 25 июня 2001 года. То есть, к сегодняшнему дню Асад владеет главной наградой Франции уже почти 17 лет.

Идет пятый год с того момента, когда президент Франции Олланд обвинил сирийского диктатора в применении химоружия и готов был в ответ начать против него военную операцию в августе 2013 года — операция сорвалась в самые последние часы... Но и тогда никто не начинал процедуру лишения Асада высшей французской награды.

При том, что международный прецедент был создан еще в 2010-м году, после того, как бывший панамский диктатор Норьега оказался экстрадирован во Францию, где ему предъявили обвинения в отмывании денег от наркотрафика.

И чтобы на судебных слушаниях обвиняемый не «форсил» статусом командора Ордена Почетного легиона, его этой награды лишили.

В июне 2017 года — после визита Владимира Путина в Версаль — газета «Монд» опубликовала большую статью, посвященную «темным сторонам» главной французской награды, придуманной Наполеоном и с тех пор многажды врученной разного рода диктаторам, людоедам и мошенникам (при том, что достойным людям она вручалась все-таки чаще). Нельзя знать все имена и формулировки (за что наградили) — критерии вручения расплывчаты, а полные списки награжденных хранятся в секрете — но известно, что орден получали: Муссолини, Чаушеску, Бокасса и, вероятно, Каддафи…

В той статье «Монд» был такой подзаголовок: «Как до него — Муссолини и Чаушеску, Башар Асад — кавалер большого креста Почетного легиона. Положит ли Эмманюэль Макрон конец этой практике?».

На встрече с Путиным новый французский президент Макрон еще раз обвинил Асада в применении химоружия и заявил, что в случае повторения подобного преступления Франция оставляет за собой право «нанести удар» в Сирии в одностороннем порядке. Но главной французской награды Асада не лишили и тогда.

В ноябре 2017 года Макрон объявил, что награждать Орденом почетного легиона отныне будут намного реже, а критерии отбора награжденных будут намного строже. Чуть раньше, 14 октября 2017-го Елисейский дворец заявил о начале процедуры лишения ордена Почетного легиона американского продюсера Харви Вайнштейна.

В администрации французского президента сочли, что поведение американского продюсера «не соответствуют понятиям чести». До этого французской награды лишились американский велогонщик Лэнс Армстронг (попавшийся на допинге) и британский кутюрье Джон Гальяно (попавшийся на антисемитизме). Армстронгу награждение аннулировали в апреле 2014, Гальяно — в августе 2012.

И вот дошла очередь отнять большой крест у людоеда Асада.

На восьмой год от начала войны в Сирии. И в четвертую годовщину с момента наказания пожирателя допинга Лэнса Армстронга.