«Россия создает прикрытие» для химических атак в Сирии

После совместной американо-британо-французской атаки на «хранилища химического оружия в Сирии» министерство обороны Франции опубликовало доклад с «доказательствами применения химического оружия» режимом Асада. «Новая газета» изучила доклад и не нашла в нем доказательств в прямом понимании этого слова. Это совсем не обязательно значит, что 7 апреля в Гуте не было химических атак и что их виновником не является режим Асада. Это значит только то, что составители доклада по каким-то причинам изготовили его таким образом, что теперь он может стать прекрасным инструментом в руках кремлевской пропаганды.

Восьмистраничный «оценочный доклад» (PDF) носит название «Химическая атака 7 апреля 2018 года (Дума, Восточная Гута, Сирия). Секретная сирийская химическая программа».

В подзаголовке указано, что «документ основан на техническом анализе информации из открытого источника и рассекреченных разведданных, полученных французскими спецслужбами».

«Мы полагаем с высокой степенью достоверности»

«Несколько химических атак, приведших к смерти людей, было совершено в районе Думы в субботу 7 апреля 2018 года в конце второй половины дня, и мы полагаем с высокой степенью достоверности, что они были совершены сирийским режимом», — говорится в самом начале короткого французского доклада, в котором вся логика обвинительных заключений представлена в следующих цитатах:

«данные, собранные Францией и ее союзниками составляют совокупность достаточных доказательств, чтобы привлечь к ответственности сирийский режим за химические атаки 7 апреля»;

«по причине боевой обстановки в Восточной Гуте в районе 7 апреля, мы полагаем — с высокой степенью достоверности — что ответственность возлагается на сирийский режим»;

«на базе этой оценки в целом, на основе разведданных наших спецслужб и при отсутствии к данному моменту результатов анализов проб, производящихся (в данный момент во французских) лабораториях, Франция полагает, что: 1) без сомнения, химическая атака была проведена против гражданского населения в Думе 7 апреля и 2) не существует других правдоподобных сценариев, кроме (сценария) действий сил сирийской армии в рамках глобального наступления на анклав (сопротивления) в Восточной Гуте».

французские спецслужбы не располагают никакой информацией, позволяющей обосновать тезис, согласно которому вооруженные повстанцы, остававшиеся в Гуте, пытались добыть или же располагали у себя химическим оружием.

Уже в этом списке доказательств выявляется одна мелкая нестыковка — упоминая о 7 апреля, Минобороны Франции сначала говорит о «химических атаках», а затем «о химической атаке», но это можно посчитать мелкой технической оплошностью: в конце концов, могла произойти непрерывная серия атак. Опечаткой, видимо, следует объяснить и следующее разночтение: в названии документа говорится об «источникЕ», а в самом докладе — об «источникАХ».

«Спонтанные сообщения со стороны гражданского общества и СМИ»

Глава Генштаба Франсуа Лекуантр и министр обороны Флоранс Парли на пресс-конференции 14 апреля. Фото: EPA

Теперь попробуем найти в документе какие-нибудь конкретные доказательства — и фактов применения химоружия 7 апреля, и виновности режима Асада. Минобороны Франции ссылается на то, что «два случая использования токсических элементов стали объектом спонтанных сообщений со стороны гражданского общества, а также местных и международных медиа, начиная со второй половины дня 7 апреля».

Конкретные представители гражданского общества так же, как и СМИ, — не упоминаются. Следом Минобороны Франции ссылается на сообщения двух работающих на месте гуманитарных организаций — Syrian American Medical Society и Union of Medical Care and Relief Organizations — «которые сообщили о бомбардировках 6 и 7 апреля медицинских учреждений, расположенных в Гуте».

«Массовый наплыв пациентов (минимум сотня человек с симптомами отравления химическим веществом в медицинские пункты Восточной Гуты был констатирован и задокументирован тем же вечером. В целом, несколько десятков человек (как минимум сорок — согласно нескольким источникам), вероятно, погибли в результате отравления химическим веществом».

Само «документирование пациентов» в докладе Минобороны Франции не приводится. Не названо ни одной фамилии даже из числа раненых. Не названо ни одно из «рассекреченных разведданных, полученных французскими спецслужбами».

В докладе говорится, что французские спецслужбы изучили множество фото и видео, демонстрирующих жертв химатаки, и пришли к выводу, что «подавляющее большинство этих изображений — недавнего времени и не имеют признаков фабрикации».

«Спонтанный характер размещения этих изображений во всех соцсетях подтверждает, что речь не идет о случаях монтажа видео или обработки фотографий, — уверены авторы доклада. — Наконец, часть источников, опубликовавших эту информацию, признаны в качестве обычно вызывающих доверие».

О вине России

В конце доклада Министерства обороны Франции опубликованы три чудовищных фотографии несчастных (и неназванных) людей, ставших жертвами химической атаки. Указано, что съемка произведена 7 апреля. Автор фотографий — «источник».

Не знаю, взяли бы такую статью в Википедию, но для более-менее беспристрастного суда она вряд ли годится. Как и для защиты несчастных сирийцев, против которых режим Асада, вполне вероятно, применяет химическое оружие.

Не годится она и для обвинений в адрес Кремля. «Россия, несомненно, оказала активную военную поддержку в ходе операций по отвоевыванию Восточной Гуты (где «режим Асада», по мнению авторов доклада, в последние месяцы увеличил число случаев применения химоружия. — Ред.). Она (Россия), к тому же, постоянно предоставляла политическое прикрытие сирийскому режиму в деле использования химического оружия — как в Совбезе ООН, так и в Организации по запрещению химического оружия (…)».

Вина Кремля — не только в том, что он не выполнил обещание 2013 года стать гарантом уничтожения всего химоружия, которое было в арсенале сирийских правительственных сил, но и в том, что Россия с ноября 2017 года блокирует в Совбезе ООН резолюции о создании механизма совместного (с участием экспертов ОЗХО и ООН) расследования случаев химатак.

«Французские спецслужбы с 4 апреля 2017 года (дата химатаки в Хан-Шейхуне, после которой Дональд Трамп приказал разбомбить сирийскую авиабазу. — Ред.) зафиксировали 44 сообщения об использовании химического оружия и ядовитых веществ в Сирии. Французские спецслужбы полагают, что из этих 44 сообщений в 11 случаях можно говорить об атаках химического свойства. Хлор был использован в большинстве случаев».

Почему Франция не нанесла удар раньше — хотя о «красной химической линии» президент Макрон напомнил президенту Путину еще в мае 2017 года — пока не известно.

Глава про «секретную сирийскую химическую программу» — еще более куцая.

Но авторы «оценочного доклада» обещают дополнять его «по мере поступления новой информации».

Наконец, единственная цитата, за которую можно уцепиться в надежде на присутствие реальных доказательств вины асадовского режима:

«Внушающие доверие разведданные свидетельствуют, что сирийские (правительственные) военачальники координировали то, что выявляется как факт использования содержащего хлор химического оружия в Думе 7 апреля».

Остается надеяться, что «внушающие доверие разведданные» являются совершенно секретными.

А доклад пока доверия не внушает.