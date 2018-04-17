«Ястреб поневоле»

В телеинтервью CBS постпред США в ОНН Никки Хейли уверенно объявила о новых ограничительных мерах против России, и меры эти затронут российские компании, поставляющие оборудование сирийскому президенту Башару Асаду и связанные с применением режимом запрещенного химического оружия. «Мы посылаем серьезный сигнал, и мы надеемся, что к нему прислушаются», — заявила Хейли. По ее словам, о новых санкциях должен был объявить министр финансов Стивен Мнучин («если он уже этого не сделал»).

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Это было ошибкой

Однако у посла Хейли, которую американские СМИ называют «любимицей» президента Трампа, «приключился фальстарт». В понедельник утром американский минфин (казначейство США) отказался в ответ на вопрос телеканала Fox News подтвердить объявление новых санкций, заявив, что никогда не дает комментариев раньше публикации документа. Затем уже на пресс-конференции в Белом доме пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что решение пока не принято и в понедельник, 16 апреля, санкций точно не будет. «Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем», — уточнила Сандерс.

Анонимные представители Белого дома в неофициальном порядке заявили газете Washington Post, что считают заявление Хейли ошибкой. Впрочем, новые экономические санкции из-за поддержки Москвой режима Асада не исключаются, они только отложены.

В прошлом месяце администрация наказала российских граждан и компании за вмешательство в американские выборы и деятельность «фабрики троллей», которая была вскрыта в официальном докладе комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера с перечислением фамилий, дат и фактов. За этим последовал еще один раунд санкций, что называется, по совокупности «былых заслуг» (Крым и остальное), включающий в себя представителей так называемого «ближнего круга» президента Путина, чиновников, олигархов и их фирмы.

На словах президент Трамп называет российского коллегу сильным и умным, предлагает России покончить с гонкой вооружений. Но дела говорят о другом:

там, где предшественник Трампа — Обама — проводил «красную черту», а потом от нее отступал, нынешний президент (как бы его ни ругали оппоненты) старается обещания выполнять. Пора это понять.

«Общее число меня не волнует!»

В статье «Трамп, «ястреб поневоле», бился с ближайшими советниками по вопросу России и потерпел поражение» журналисты Грег Джаффи, Джон Хадсон и Филип Ракер со ссылкой на анонимных сотрудников администрации отмечают, что при высылке 60 сотрудников российской дипмиссии в Белом доме разразился скандал.

В марте, когда в курортной резиденции в Мар-а-Лаго помощники президента проводили для Трампа брифинг о плане администрации по высылке 60 российских дипломатов и предполагаемых шпионов, «президент выглядел рассеянным», — отмечают источники Washington Post. Помощники заверили Трампа, что США вышлют примерно столько же россиян, сколько европейские союзники. Это, объясняли они президенту, «элемент скоординированных действий», призванных наказать Москву за отравление экс-сотрудника российских спецслужб Скрипаля и его дочери на британской территории. «Мы вышлем столько же, сколько они, — дал указания Трамп, по словам одного высокопоставленного сотрудника администрации. — Мы не берем на себя инициативу. Мы высылаем столько же».

На следующий день сотрудники услышали от президента «бранные слова, их было много».

Трамп обнаружил, что США выступили в этом вопросе впереди планеты всей. «Когда о высылках было объявлено публично, Трампа шокировало и ошеломило то, что Франция и Германия выслали лишь по четыре российских дипломата», — сообщает газета.

Президент полагал, что другие страны по отдельности вышлют примерно столько же, сколько и США, и был взбешен тем, что пресса изобразила позицию его администрации в отношении России намного более жесткой, чем у других стран. Те, кто проводил брифинг, пытались успокоить Трампа, уверяя, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, приблизительно равнялось числу высланных из США. Как вспоминает источник из администрации, Трамп закричал: «Общее число меня не волнует!»

Журналисты комментируют: «Инцидент отражает кардинальные трения по поводу все более твердого курса администрации в отношении России: президент инстинктивно возражает против многих карательных мер, парализовавших его способность наладить тесные отношения с российским президентом Путиным». Как сказали сотрудники администрации, Трамп пришел в Белый дом с убеждением, что его личные отношения с другими лидерами сыграют стержневую роль для решения самых сложных внешнеполитических проблем планеты. По их словам, в понимании Трампа ни один лидер не был таким значимым или могущественным, как Путин.

Но Трамп счел, что пресса, Конгресс и расследование спецпрокурора Мюллера загоняют его в угол, мешая наладить отношения с Россией. Я бы добавил теперь к этому списку кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео и советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, выступающих за жесткий курс в отношении Кремля.

По данным Washington Post, Трамп первоначально противился поставкам оружия Украине, в частности противотанковых ракет. «Трамп говорил: «Почему это наша проблема? Почему бы не перепоручить европейцам иметь дело с Украиной?» — цитирует президента анонимный чиновник. «Я просто хочу мира», — говорил Трамп, а помощники убеждали его, что американское оружие поможет установить мир на Украине, сдерживая дальнейшую российскую агрессию», — пишет газета. В конце прошлого года Трамп согласился на передачу вооружений при условии, что «этот шаг не будет афишироваться и состоится без официального пресс-релиза».

С отравлением Скрипаля и его дочери история повторилась.

Вначале президенту не хотелось верить данным, гласящим, что за нападением стояла Россия. Трамп считал, что отравление в английском городе Солсбери — это тоже преимущественно европейская проблема.

Теперь же, как полагает Washington Post, визит Путина в Белый дом маловероятен в ближайшее время. Трамп, как известно, говорил о возможности саммита в Вашингтоне, когда поздравлял российского президента с победой на выборах. «Мы не спешим организовывать эту встречу, — говорит сейчас неназванный высокопоставленный сотрудник администрации. — У нашей команды эта идея не вызвала восторга».

Миссия выполнена?

Трамп вновь отметил успех ракетных ударов по сирийским объектам, связанным с химоружием. Все цели поражены, ни один «Томагавк» не перехвачен. Президент получил эту информацию от Пентагона.

Трампа больше всего критикуют за фразу, которую он использовал в своем твите: «Миссия выполнена». Дело в том, что точно такой же лозунг был размещен в 2003 году за спиной президента Дж. Буша-мл. на борту авианосца «Авраам Линкольн». Тогда президент США после свержения Саддама Хусейна объявил об окончании масштабных боевых действий в Ираке, но война продолжалась еще долгие годы. Слоганом «Миссия выполнена» репутации Буша был нанесен огромный ущерб. И сейчас оппоненты Трампа говорят, что президент выдает желаемое в Сирии за действительное.

«Сирийский рейд был настолько совершенным, проведен с такой точностью, что единственный способ, которым могли его как-то унизить наши фейковые СМИ, — это использование мною термина «Миссия выполнена», — написал Трамп в Twitter. — Я знал, что они схватятся за это. Но это — великий военный термин, его нам нужно вернуть и использовать чаще!»

Сторонники президента и даже его противники отметили, что он использовал силу, не обострив ситуацию. Большая часть политической элиты США акцию против режима Асада поддержала. «Думаю, действия этой администрации против Сирии были уместны, — заметил Джон Бреннан, директор ЦРУ во времена Обамы. — Они сделали все правильно».

«Но говорить об успехе можно будет только тогда, когда (сирийский) режим перестанет применять химическое оружие». Под этими словами независимого сенатора от штата Мэн Энгуса Кинга сегодня подпишутся и республиканцы, и демократы.

Вашингтон