«Символическое бомбометание в заранее отведенном месте»

Ракетный удар по Сирии, о котором целую неделю говорил президент Дональд Трамп, наконец, состоялся. Английские, французские и американские боевые самолеты, а также пара боевых кораблей из акватории Красного моря выпустили до сотни крылатых ракет по целям, предположительно связанным с производством и применением химического оружия режимом Башара Асада.

Одна из целей ракетного обстрела — исследовательский комплекс в пригороде Дамаска, две другие — вблизи Хомса в Центральной Сирии. Два американских эсминца — «Дональд Кук» и «Портер», которые маневрировали у всех на виду в районе сирийского средиземноморского побережья и о которых было столько разговору в прессе, непосредственно в боевых действиях вроде не участвовали. Похоже, они там собирали дополнительную развединформацию и отвлекали внимание российских военных.

Командование Сирийской арабской армии (САА) утверждает, что их ПВО сбила много западных крылатых ракет, что объективно невозможно проверить. Тем не менее ясно, что выбранные коалицией цели были все же поражены.

Впрочем, по сообщениям из сирийских проправительственных источников, российские коллеги предупредили о том, где возможны западные удары, и сирийцы эти объекты заблаговременно эвакуировали.

В результате дорогостоящий западный ракетный фейерверк, по первым данным, никого не убил, и это, похоже, было сделано намеренно. Пентагон признал, что заранее предупредил наше командование о нанесении удара. Все участники здорово постарались, чтобы эта операция «возмездия» за предполагаемую химическую атаку в городе Дума в оазисе Восточная Гута не привела и не могла привести к прямому американо-российскому военному столкновению и к большой войне. Короче, обошлось: российские военные в Сирии и боевые корабли в Средиземном море даже по ракетам не стреляли, не то что по западным самолетам и кораблям. Не будет из-за Думы ни региональной (общеевропейской), ни глобальной войны.

Но кризис между Востоком и Западом никуда не делся. Взаимная ругань и противостояние, в том числе в Сирии, продолжатся и будут, наверное, еще более ожесточенными. В Сирии развернуты «на земле» силы американского, французского и британского спецназа. И Дамаск, и Москва, и Тегеран, конечно, хотят вытеснить эти силы из Сирии.

Западные военные спецы могут теперь стать мишенью для всяких партизанских нападений неких местных не совсем официальных сил, хотя такие нападения-обстрелы случались и раньше.

Пентагон в ответ или даже превентивно может продолжить удары по целям, связанным с режимом Асада. То что сейчас как-то обошлось и военные действия западной коалиции были по сути символическими, конечно, хорошо, но что они будут такими всегда — нет никаких гарантий. Известно: раз начав бомбить, трудно потом остановиться. И в Москве, и в Вашингтоне есть силы, которым по разным внутриполитическим соображениям выгодно поддержание максимального напряжения в отношениях и которых устраивает состояние нависшей военной угрозы.

Настоящая «большая» война никому, наверное, не нужна, но опасное балансирование на грани войны, очевидно, продолжится.

Валерий Ширяев «Новая газета»

Подушка мировой безопасности сработала



Союзническая бомбардировка Сирии прошла в сжатые сроки — все было кончено пока Европа и мы с вами спали. Дамаск отделался малой кровью, возможно и вовсе без крови (это станет известно после подробного исследования результатов бомбежки).

Результат для человечества удовлетворительный во всех смыслах: Трамп и Мэй «наказали» Кремль, как и обещали своим сторонникам и политическим противникам. В Москве и ухом не повели, увидев масштаб атаки.

Кроме того, уже принялись рекламировать российское оружие, заявляя, что даже морально устаревшие советские средства ПВО сбивали «Томагавки».

Вспучившийся на теле мировой политики «химический» кризис, бледный образ Карибского, о пришествии которого все время говорил официальный представитель МО генерал Конашенков, благополучно разрешился, напряжение спало. Казалось бы, самое правильное — перекреститься и забыть.

Однако на самом деле ничего не кончилось.

Гражданской войне в Сирии, осложненной непосредственным вооруженным вмешательством в нее сразу России, Турции, Ирана и западной коалиции во главе с США на разных сторонах доски, конца-краю не видно. Она продолжит непрерывно генерировать такие кризисы, и нет уверенности, что катастрофическое развитие событий исключено. Всегда остается вероятность ошибки планирования при выборе целей, случайного стечения обстоятельств, при которых могут погибнуть военные из этой «четверки», что выведет всю мировую политику на гораздо более высокий уровень противостояния.

Конечно, в разных странах есть немало политиков, грезящих о прямом ударе НАТО по российским войскам в Сирии (и за прошедшую неделю мы услышали их прямые призывы к этому). Но живут такие экзальтированные националисты в основном вблизи западной границы России, а в главных странах альянса, как показал текущий кризис, пока еще руководствуются солидным подходом, унаследованным из опыта и практики холодной войны. Пока же ситуацию после бомбардировки я склонен парадоксальным образом оценивать даже как умеренно оптимистическую.

Буквально на наших глазах сработал встроенный в американскую политику защитный механизм, предотвращающий катастрофические решения излишне эмоциональных политиков, хотя бы и дилетантов, на постах любой высоты. Важнейшей частью его оказались сами американские военные. Апокалиптические предсказания некоторых российских СМИ, рисующие удары по десяткам целей, сотни крылатых ракет, атакующих все сирийские аэродромы и штабы, не стали явью, да и не могли.

Трампу действительно предложили в качестве целей лишь несколько зданий с эвакуированным персоналом, и он выбрал из них три, как известно на эту минуту.

Ближайший союзник Англия отправила на эту своеобразную PR-войну всего четыре самолета со словами «Речь не идет о смене режима». Российские операторы не зафиксировали участия самолетов Франции в бомбежке вовсе, этот любопытный факт еще будет уточняться и получит свою оценку в ближайшее время.

обновлено Что говорят в Париже о своем участии в «сирийском ударе»

Генштаб России заявил о том, что «не зафиксировал участия авиации Франции в ударах по Сирии». Этому заявлению российского генерал-полковника Сергея Рудского, можно противопоставить другой аргумент: может быть, плохо фиксировали. Представить себе, что сначала Елисейский дворец (в 4.25 утра), а затем глава МИД и Минобороны Франции отчитаются об успешном завершении военной операции, которой не было, — достаточно трудно. В восемь утра глава МИД Жан-Ив Ле Дриан Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли провели брифинг для журналистов. По данным французских властей, в Сирию с авиабазы, расположенной в городке Сен-Дизье (200 км от Парижа), вылетели пять истребителей «Рафаль», четыре истребителя «Мираж» 2000-5, два авиационных комплекса радиообнаружения и наведения и шесть самолетов заправщиков. Французские самолеты выпустили девять ракет. Помимо этого, в Париже утверждают, что задействовали в операции шесть кораблей, из них три многоцелевых фрегата типа FREMM, которые находились в Средиземном море. Один из кораблей выпустил три ракеты. К тому же, французы пока уверены, что все выстрелы достигли своих целей. По данным министра обороны Флоранс Парли, французскими целями были – «основной центр разработки и два крупным центра производства химического оружия» в провинции Хомс. «Ничто не позволяет думать о том, что они (ракеты) могли быть перехвачены», — заявили в Генштабе Франции днем 14 апреля. «Большая часть химического арсенала (асадовского) режима была уничтожена», — министр иностранных дел Франции Жан-Ив-Ле Дриан, подразумевая, видимо совместный итог операции. Подготовил Юрий Сафронов, собкор «Новой» в Париже

Остальная Европа отказалась участвовать в налете до окончания расследования экспертов-химиков из ОЗХО, которые приступят к работе только спустя сутки после бомбардировки. Им же предстоит, кстати, оценить истинность пока что голословных утверждений генерала Игоря Конашенкова, сообщившего о якобы найденных участниках постановочных съемок химической атаки в Думе. Если они подтвердятся и будут признаны, хотя бы негласно, противниками России в Сирии, баланс в ее пропагандистском противоборстве с НАТО тоже изменится.

Пока есть надежда, что в результате кризиса будет хотя бы создан апробированный в сирийской Думе международный механизм расследования на случай дальнейших химических атак (а они, я чувствую, вполне вероятны), которому смогут доверять все. Это уже можно было бы считать хорошим результатом, купленным за несколько разнесенных в дым складов и поврежденных взлетных полос.