Вековая тайна вождя

Вместо предисловия Помощник передал мне листочек: «Иван Никифорович Китаев, знакомый по Куйбышеву, просит позвонить». И номер. Последний раз об И.Н. Китаеве я слышал, наверное, в 1998 году, перед армией, когда работал в областной молодежной газете, а Китаев, секретарь Куйбышевского обкома партии, возглавлял отдел пропаганды. При упоминании его имени журналисты вздрагивали и трезвели. Позвонил. «А вы знаете, кем я работал перед развалом СССР?» Нет, говорю, не следил за вашей судьбой. «Директором архива ЦК КПСС». И… «И в 1990 году вместе с академиком Смирновым и двумя сотрудниками мы вошли в сейф Ленина». Там, в этом сейфе, при влажности 55 процентов и температуре 17 градусов хранились документы, которые Сталин приказал не рассекречивать, а в 1990 году публикация их в «Известиях ЦК КПСС» (в этом сборнике печатались документы высших органов партии, многие — впервые) была признана нецелесообразной. Не томите, прошу я Ивана Никифоровича. Что там было? Ну хоть в двух словах. — Ленин — еврей. — И что? — Он был великий интернационалист. Иван Никифорович передал фотокопии этих сакральных бумаг редакции со своей, на пишущей машинке набранной, короткой статьей. Мы печатаем и документы, и текст И.Н. Китаева. А я все думаю: со времен Сталина и до середины 80-х политика государственного антисемитизма скосила жизни и судьбы тысяч людей, а основатель этого государства, чьим именем боролись с «безродными космополитами», сам им был по маминой линии. С днем рождения товарища Бланка, господа социалисты. Дмитрий Муратов,

«Новая»

В начале 1990 года маленькая группа людей вошла в святая святых Центрального партийного архива КПСС в Москве — в сейф подлинных, авторских документов В.И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса. Это были академик Смирнов Г.Л., директор института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, автор этих строк Китаев И.Н., заместитель академика по архиву, и два моих сотрудника.

Через специальные шлюзовые двери мы вошли в огромное подземное хранилище, где десятилетиями с помощью сложных технических устройств поддерживается постоянная температура и влажность. Автоматические самописцы показали температуру +17 градусов по Цельсию и 55 процентов влажности. В сейфе, так же как и во всем ЦПА, смонтированы системы автоматического пожаротушения методом заполнения помещения углекислым газом, в среде которого горение прекращается, а также система пылеудаления.

Наш визит в сейф был вызван возросшим интересом во всем мире к личности Ленина в связи со 120-й годовщиной со дня его рождения. Появилось большое количество материалов о нем; на международных аукционах документы Ленина продавались за огромные деньги.

Особенно пристальное внимание вновь привлекла родословная Ленина. По моему настоянию наша группа должна была вскрыть особый пакет, где хранились документы о родословной Ленина. Этот пакет не вскрывался несколько десятилетий. С пакета мы сняли печати, раскрыли его и стали читать то, что знают 5–6 человек, живущие ныне на земле. В деле «О присоединении к нашей церкви Житомирского поветового училища студентов Дмитрия и Александра Бланковых из еврейского закона» хранятся несколько документов. Первый — прошение братьев. Вот оно: «1820 года мая 23 дня… святейшего Правительствующего Синода Члену Высокопреосвященному Михаилу митрополиту Новгородскому С-Петербургскому Эстляндскому и Финляндскому Сестрорецко-Александровской Лавры Священно Архимандриту и разных орденов кавалеру Волынской губернии уроженцев города Староконстантинова студентов императорского поветного училища Абеля и Израиля Бланковъ

Покорнейшее прошение

Поселясь ныне на жительство в С-Петербурге и имея всегдашнее обращение с христианами, Греко-российскую религию исповедающими, мы желаем ныне принять оную. И посему, Ваше преосвященство, покорнейше просим о посвещении нас священным крещением учинить Самсониевской церкви священнику Федору Барсову предписание __ мая дня 1820 года к сему прошению Абель Бланк руку приложил, к сему прошению Израиль Бланк руку приложил».

Следующий документ — поручение Михаила митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского: «1820 года мая 25 дня прописанному священнику поручается просителей по наставлению с догматической веры в знание просветить святым крещением по церковному чиноположению и выдать им свидетельства о том и от них отобрать обязательства в хранении догматов веры непоколебимо, отрапортовать мне с приложением онов, об’яснив в рапорте, кто именно при совершении таинства были восприемниками и крестителями, какие будут наречены имена. Михаил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский».

Очередной документ — донесение священника Федора Барсова о крещении братьев в Самсониевском соборе в июне 1820 года.

Из текста следует, что восприемниками Израиля Бланка стали граф Александр Апраксин и жена сенатора Дмитрия Осиповича Баранова — Варвара Александровна. Восприемником Абеля стал сенатор Д.О. Баранов и жена действительного статского советника Елизавета Осиповна Шварц. В честь своих восприемников братья Бланк взяли имена Александр и Дмитрий.

Имеется также обязательство братьев:

«1820 года мая 25 дня. Обязательство. Мы нижеозначенные студенты медикохирургической Академии Дмитрий и Александр Бланки дали сию подписку церкви преподобного Самсония священнику Федору Барсову в том, что принятые нами сего 1820 года июня 10 православное греческое испытание обязуемся хранить состав оного учения по смерти своей непоколебимо в чем подписываемся студент Дмитрий Бланк

студент Александр Бланк».

Здесь необходимо краткое пояснение. Законы Российской империи запрещали принимать евреев в высшие учебные заведения. Для того чтобы обойти эти законы, братья Бланк приняли христианство.

А тайна состояла в том, что Израиль Бланк — это дед В.И. Ленина по материнской линии Александр Дмитриевич Бланк.

Все биографы Ленина, он сам и его близкие очень тщательно оберегали эту информацию.

После знакомства с документами мы быстро подготовили записку с предложением опубликовать все эти документы, т.к. многие из них уже публиковались в изложении в разных газетах и журналах. Академик Смирнов Г.Л. лично передал нашу записку членам Политбюро ЦК КПСС, и все опять затихло навсегда.

В том пакете также были сведения из других архивов страны о родственниках Ленина по отцовской линии, но там уже сенсаций не было. Шведско-немецкая линия по жене А.Д. Бланка Анне Ивановне Гросшопф хорошо описана у М. Шагинян в книге «Семья Ульяновых».

В записке мы писали: «О чем же говорят документы? Так, в «Списке мужского населения города Астрахани, для очередного рекрутского набора [в солдаты] 1837 года» числится Николай Васильевич Ульянин [так писалась в те годы эта фамилия: Ульянинов, Ульянин, Ульянов]. Н.В. Ульянин — родной дед В.И. Ленина по отцу. В том же списке сыновья Николая Васильевича — Василий и Илья, как там написано, «коренного российского происхождения», т.е. русские. Мать Ильи Николаевича Ульянова [родная бабка В.И. Ленина] — Анна Алексеевна являлась дочерью астраханского мещанина Алексея Лукьяновича Смирнова.

В книге М. Шагинян в главе «Предки Ленина»; в журнале «Свет в степи», Элиста, 1988. С. 10; в статье М. Штейна в журнале «Литератор» №38 за 1990 г. опубликованы документы братьев Бланк, а также есть утверждения, что отец Анны Алексеевны А.Л. Смирнов — крещеный калмык. В ЦПА эта версия документально не подтверждается, но и опротестовать эту версию я не имею доказательств.

Конечно же, в справке мы в полном объеме привели все документы по линии А.Д. Бланка.

Последний абзац нашего документа, для публикации направленного в ЦК КПСС, мы хотели бы видеть следующим: «Таким образом, Владимир Ульянов [Ленин] был интернационален не только по духу, но и по крови. Сам же Владимир Ильич во всех анкетах собственноручно указывал в графе «национальность» — русский. (См. его факсимиле в книге: В.И. Ленин. Биографическая хроника. М., 1978. Т. 9. С. 112–113.)

Он и был русским: русским дворянином, русским интеллигентом, русским вождем.

Иван Китаев