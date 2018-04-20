Молиться по-новому

Оригинал: «Громадское»

Что такое поместная церковь?

Поместная церковь — это объединение всех православных верующих по территориальному принципу. Поместная церковь выступает как противовес вселенской, становится независимой и самоуправляемой на территории определенного государства и обычно отвечает политико-административному делению и государственным границам. В случае с Украиной речь идет о единой православной церкви для всех православных верующих в пределах украинских границ.

Православие в Украине: цифры

Опросы 2015 года говорят: большинство украинцев, 44%, относили себя к Православной церкви Киевского патриархата. Прихожанами Православной церкви Московского патриархата посчитал себя 21% верующих, а к Украинской греко-католической отнесли себя 11 процентов.

Создание единой независимой Украинской православной церкви поддержали почти 40% украинцев, 18% — высказались против, а 23% заявили, что им все равно.

Церковь еще недавно была лидером в рейтинге доверия украинцев. Но в 2017 году ей пришлось уступить первое место волонтерским организациям — они собрали 66,7% голосов. Доверие церкви выразили 64,4%, а на третьем месте оказались вооруженные силы Украины с 57,3% голосов.

Кто «за», сколкьо «против»?

Для создания поместной церкви необходимо обращение от иерархов Украинской православных церквей о готовности объединиться. Следующая процедура — президент, заручившись поддержкой парламента, просит Вселенского Патриарха о подписании декрета о создании поместной церкви и предоставления ей автономии. Оба этих шага уже сделаны, и теперь Украина ждет решения.

Президента поддержали две православные церкви Украины — Киевского Патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

«Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского Патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия касательно канонического признания Вселенским Патриархом украинской церковной независимости», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ КП.

Представитель Московского патриархата, протоиерей УПЦ МП Николай Данилевич в ответном заявлении предположил, что «Порошенко поднял» эту тему, «чтобы остаться на второй срок». Протоиерей настроен пессимистично: «Провалы на этой теме были, а выигрышей я не помню», — пишет он.

Патриарх Костантинопольский Варфоломей должен решить судьбу единой поместной цервки Украины. Фото: AP / TASS

Разрешение конфликтов и сомнения экспертов

Руководитель инициативной группы «За Единую поместную церковь» и прихожанка УПЦ МП Ярослава Мищенко уверена, что независимая церковь решит конфликты и в приходах Киевского, и в приходах Московского патриархатов, которые продолжают возникать в стране — особенно после Крыма и событий на востоке страны.

«Одна сторона считает вторую неполноценной, поэтому в регионах разные люди начинают борьбу за церкви. Поместная церковь предусматривает диалог между прихожанами, создание автокефального священства в регионах поможет построить одну линию, по которой будут идти прихожане», — уверена она.

Социолог Александр Вишня, завотделом Института социологии Академии наук, рассказал, что не видит реальных шансов для создания поместной церкви в Украине. Ведь за 26 лет еще ни одному президенту не удалось объединить православие в Украине. Причина в постоянном сопротивлении церковной общины церкви Московского Патриархата: «С подачи Москвы верующие Московского Патриархата считают себя единственной украинской церковью, а все остальные церковные общины должны тянуться к ним».

Несмотря на это, президент призвал депутатов поддержать обращение к Вселенскому Патриарху Константинопольскому о создании в Украине поместной церкви. Он надеется, что Единая Украинская Независимая Церковь получит Томос — специальный декрет о создании поместной церкви до 1030 годовщины крещения Руси — то есть уже летом этого года.