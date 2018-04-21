«Боже, дай терпения правительству России»

В Крыму прошел очередной, четвертый по счету Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Экономическим, впрочем, он оказался скорее номинально. На заседаниях, посвященных развитию бизнеса и инфраструктуры, залы были полупустыми. Зато прошедшие на форуме политические совещания вызвали ажиотаж.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже в приветственном слове задал жесткую риторику:

— Наши гости представляют страны, население которых в общей сложности превышает три миллиарда человек. Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма. Все это — наглядное подтверждение победы здравого смысла над логикой конфронтации, диктата и санкций. По сути, это победа над логикой войны, — заявил он. — Цивилизационный расизм и тоталитарные замашки правящей элиты Запада — это глобальная угроза, противостоять которой можно, только объединив усилия всех государств, дорожащих своим суверенитетом.

Посыл Аксенова подхватил вице-мэр австрийского Линца Детлеф Виммер.

— Я очень рад, что Австрия не участвует в высылке российских дипломатов (из-за дела Скрипалей. — И. Ж.), и рад, что приехал сюда. Если другие страны последуют нашему примеру и будут менять санкционную линию, я думаю, мы многое можем сделать.

Виммер — член националистической Австрийской партии свободы, выступающей за жесткие ограничения для мигрантов (вплоть до изъятия телефонов при подаче заявлений на убежище). Партия свободы в октябре прошлого года набрала 26% голосов на выборах в парламент Австрии и вошла в коалиционное правительство вместе с консервативной Австрийской народной партией.

Всего на ЯМЭФ прибыли делегаты из 60 стран: от Чехии и Германии до Эритреи и Бенина.

Ударить по санкциям пиратством

«Гвоздем» начала форума должно было стать совещание «Интеграция Крыма в мировую торговлю. Новые механизмы международной кооперации». Попросту говоря — как Крыму обойти санкции.

К дискуссии были приглашены замначальника крымской таможни Игорь Кожанов, а также представители Индии, Ирана и Греции. Однако дискуссия оказалась в большей степени констатацией фактов.

Кожанов рассказал, что

внешний товарооборот Крыма составляет порядка 100 млн долларов в год, и в последнее время эта цифра не меняется. По сравнению с украинским периодом оборот упал в три раза.

Главным торговым партнером Крыма в период санкций стала Турция.

Индийский предприниматель Сэмми Котвани ограничился общими словами.

— В Индии к Крыму особенное отношение. Господин Аксенов (глава республики. — И. Ж.) был к нам приглашен, и был нашим почетным гостем. Мы открыты для сотрудничества, — заявил он. И тут же осекся. — Но наш бизнес опасается конфронтации с Евросоюзом и США. Санкции делают свое дело, они очень затрудняют нашу жизнь.

По-настоящему конструктивную позицию представил разве что предприниматель из Греции Илиас Метоикидис. Он отметил, что крымские экономические проекты, а также импорт и экспорт товаров с полуострова должны сопровождаться не подпадающими под санкции материковыми документами. Здесь, правда, стоит сказать, что эта схема не нова. И в Крыму уже используется: таким образом в Севастополь, например, попали турбины Siemens.

Метоикидис также предложил создать контейнерный хаб на базе Керченского порта.

— Очень много кораблей класса «река» спускаются с грузами в азовские порты России, а обратно идут пустые. Сделав контейнерный хаб, например, в Керчи, можно было эти суда грузить в керченском порту. Это позволило бы разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт.

По мнению греческого предпринимателя, создание хаба обеспечит прямой импорт товаров в Крым и их экспорт с полуострова.

Еще одно предложение по обходу санкций предложил директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин.

— Не секрет ни для кого, что во многих европейских странах существуют так называемые «Пиратские партии». Сейчас они зашли даже в Европарламент. В программе Пиратской партии Германии официально обозначен пункт об исчерпании исключительных авторских прав производителей программного обеспечения по истечении определенного времени. То есть через некоторое время оно должно становиться общедоступным бесплатно. Я думаю, что в санкционной войне с некоторыми производителями ПО этот подход мог бы быть использован, в том числе для развития Крыма (в отношении которого действуют отдельные санкции Google, Apple и других IT-компаний. — И. Ж.).

Ультраправые «голуби мира»

Политическую программу форума решили проводить в Ливадийском дворце. В том самом зале, где Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали мироустройство в рамках Ялтинской конференции после Второй мировой войны. Трудно сказать, как отнеслись бы лидеры стран-победительниц к тому, что через 73 года после них за стол сели европейские политики, которых в самой Европе считают выразителями националистических взглядов.

Крымские власти пригласили в Ливадию Робби Шлунда, Маркуса Фронмайера и Вальдемара Хердта — депутатов бундестага от «Альтернативы для Германии», Бошко Обрадовича, представляющего правое сербское движение «Двери српске», лидера болгарской националистической партии «Атака» Волена Сидорова, представителя польского «Конгресса новых правых» Яцека Вилка.

Первой слово взяла депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ее речь оказалась длинной (на 20 минут) и весьма эмоциональной.

— Я рада приветствовать вас в российском Крыму, — обратилась Поклонская к европейским депутатам. — Эта земля имеет сакральное значение для любого православного христианина.

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Далее последовал экскурс и историю крещения Руси, в период правления Екатерины II и основания Севастополя.

— Однако в 1954 году в нарушение Конституции СССР полуостров передали в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Лишь совсем недавно была дана принципиальная оценка данному произволу, — чеканила Поклонская. — Мнение крымчан тогда, в 1954 году, никто не спросил. И недовольство этим фактом накапливалось постепенно. Оно подкреплялось дискриминационной политикой Украины по отношению к Крыму: у нас постепенно отобрали статус автономии, лишили права проводить референдум и самостоятельно решать финансовые вопросы. Взамен ничего не предложили: не было государственных инвестиций, не было налоговых преференций, не было уважения к народам Крыма.

Речь Поклонской не всегда соответствовала фактам:

Крым имел автономный статус на момент референдума о переходе в состав России. Эта автономия сохраняется в украинском законодательстве до сих пор.

Еще больше экс-прокурор промахнулась с периодом, когда Крым был независимым государством. По ее словам, жители полуострова приняли решение о присоединении к России после начала энергоблокады со стороны Украины, однако блэкаут случился в ноябре 2015 года, а Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. Независимое государство Крым просуществовало ровно 1 день после референдума: с 17 по 18 марта.

Взявший слово вслед за Поклонской немецкий депутат Вальдемар Хердт сначала отметил, что был наблюдателем на прошедших выборах президента России и назвал их «прозрачными», а сам выбор россиян в пользу Владимира Путина — «замечательным».

— Я хотел бы также передать настроения большинства немецкого народа, которые в одном предложении звучат так: «Боже, дай терпения российскому правительству и господину Путину. Дай терпения и мудрости не отвечать так же, как поступают с вашей страной. Мы надеемся, что эта мудрая политика даст возможность для деэскалации напряжения.

По словам Хердта, «Альтернатива для Германии» намерена донести до немцев «реальную картину жизни в Крыму».

— Мы понимаем, что эта картина будет плохо воспринята [немецкими элитами], а сами мы попадем под давление. Но мы все равно пойдем на этот шаг, чтобы сохранить мир на Европейском континенте. Наша партия также намерена поставить в бундестаге вопрос о снятии антироссийских санкций.

Идея о том, что приехавшие в Крым европейские правые — «голуби мира», очень понравилась присутствующим. Ее подхватил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, заявивший, что те западные политики, которые накладывают ограничения на Россию из-за Крыма, «по большому счету не хотят мира». Публицист Михаил Делягин и вовсе заявил, что элиты Западных стран сегодня понимают только язык силы, приведя в пример КНДР, с которой диалог начался только после демонстрации «ядерной дубинки».

Завершавший дискуссию лидер болгарских националистов Волен Сидоров заявил, что его страна готова стать «отличным посредником» в отношениях России и ЕС, поскольку сейчас является председателем Евросоюза на ротационном принципе.

— Я думаю, что наше присутствие во власти (у партии «Атака», которую представляет Сидоров, 8 из 240 мест в Народном собрании. — И. Ж.) уже дает плоды, потому что недавно премьер-министр Болгарии не дал свое согласие на высылку российских дипломатов. Для улучшения наших отношений с Россией нужно усилить работу с неправительственными организациями и СМИ. Нужно сформировать у болгарских граждан объективное представление о России. Что касается будущего, то я смотрю в него оптимистично: в следующем году пройдут выборы в Европарламент, и в нем постепенно увеличивается число патриотически настроенных депутатов.

В конце совещания его участники приняли резолюцию, адресованную «политическим, общественным и деловым кругам Европы». В документе содержится призыв к признанию Крыма частью России и «принятию неотложных мер для обеспечения мира и безопасности, а также устранения причин вооруженных и санкционных конфликтов в Европе».

«Торговать с Америкой только через Крым»

Вернуть форум к экономической повестке должно было пленарное заседание. Правда, его тему обозначили расплывчато: «Будущее России. Будущее мира». И обсуждение получилось под стать.

Сначала речь действительно зашла об экономике. Так уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предложил увеличить прирост ВВП за счет субсидирования ипотеки для молодых семей. По словам бизнес-омбудсмена, если государство поможет семьям брать ипотеку под 5% годовых, это простимулирует спрос на рынке недвижимости и даст прирост ВВП на 0,13%.

Министр строительства РФ Михаил Мень рассказал, что к 2024 году по указанию президента объемы ввода жилья должны быть доведены до 120 млн квадратных метров в год (при нынешних 80 млн). А улучшать свои жилищные условия ежегодно, по расчетам правительства, будут порядка 5 млн человек.

Однако когда очередь дошла до иностранных делегатов, разговор опять ушел в политику. Выступавшие со сцены представители «Альтернативы для Германии», французского «Национального фронта» и «Австрийской партии свободы» говорили об историческом родстве России и Европы, о Соединенных Штатах, которые «поставили под угрозу мировое сообщество», и о вреде санкций для экономик европейских стран.

Для преодоления санкционного режима собравшиеся в итоге решили использовать «народную дипломатию»: иностранные депутаты пообещали, что по возвращении домой расскажут коллегам и знакомым, «что в Крыму идет нормальная жизнь и люди здесь счастливы быть с Россией». Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, обращаясь к представителям Азии и Африки, призвал их донести до своих правительств, что «не надо воздерживаться при голосованиях по крымской тематике в ООН».

«Сегодня получается, что судьбу Крыма решает не большинство стран, а организованная группа западных стран. Тогда как большинство воздерживается», — отметил Мурадов.

Это утверждение не совсем верно: 27 марта 2014 года, когда Генассамблея ООН рассматривала вопрос о статусе Крыма, за украинский статус полуострова проголосовали 100 стран, за признание его частью России — 11, воздержались — 58.

В завершение оригинальный способ снять санкции с Крыма предложил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

— Мы предлагаем властям Республики Крым, российскому правительству и Госдуме, которые на данный момент обсуждают котрсанкции в ответ на американские санкции, создать государственную корпорацию по внешней торговле, зарегистрировать ее в Крыму как юридическое лицо и передать ей эксклюзивное право осуществлять экспорто-импортные транзакции с США, включая те товары, в которых американцы крайне заинтересованы. Например, титан. Импорт американских продуктов, включая алкоголь и сигареты, тоже должен идти через Крым. Это и приведет к отмене ограничений.