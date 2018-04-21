Квартира за биткоины

Виртуальные деньги в Литве, Латвии и Эстонии набирают популярность. За биткоины все чаще можно купить не только чашку кофе, но даже земельный участок или квартиру. Параллельно развиваются собственные платформы, предлагающие услуги посредника между покупателем и продавцом.

Принцип оплаты простой: окупатель сканирует QR-код, система снимает сумму в криптовалюте и переводит магазину сумму в привычных евро, принимая на себя все риски. Фото: Reuters

Около месяца назад литовская франшиза международной сети магазинов одежды United Colors of Benetton заявила, что начинает принимать криптовалюту в качестве метода оплаты в Вильнюсе. «Мы рады объявить, что United Colors of Benetton в Вильнюсе — первая, кто будет принимать криптовалюту. Мы хотим поддержать идею свободы и многообразия платежных методов», — рассказал в видеообращении к покупателям Артурас Зуокас, экс-мэр Вильнюса и совладелец литовского подразделения этой торговой сети.

По словам Зуокаса, в тестовом режиме внедрять виртуальные деньги стали еще несколько месяцев назад, а теперь уже месяц как ими можно расплатиться во всех магазинах Benetton в Вильнюсе. Экс-мэр говорит, что за месяц покупки с использованием криптовалют достигли около тысячи евро. Литовский Benetton для запуска этой возможности договорился о сотрудничестве с белорусской платформой Сoppay.

Принцип простой: если покупатель хочет расплатиться в биткоинах или другой криптовалюте, продавец открывает специальную программу, где высвечивается QR-код. Покупатель сканирует его — и дальше система Сoppay снимает сумму в криптовалюте, рассчитанную по курсу основных бирж. Перед оплатой клиент видит сумму по курсу — если она покажется слишком большой, он может оплатить покупку традиционным способом. С торговой сетью тоже рассчитывается Сoppay, тут же перечисляя сумму в евро. То есть, Benetton в данном случае лишь предлагает сервис и не зависит от колебаний на рынке криптовалют — все риски несет белорусская платформа. «Работникам понравилось, что это очень просто, не нужно дополнительно обучать персонал и устанавливать кучу сложных программ», — рассказал Зуокас корреспонденту «Новой».

Впрочем, в Литве есть и своя платформа, аналогичная белорусской Coppay. Компания существует уже несколько лет и называется Coingate. В конце марта она подписала соглашение с французской компанией Prestashop, которая разрабатывает решения для онлайн-торговли. Через это партнерство литовцы планируют выйти на восемьдесят тысяч торговых точек по всему миру, предоставив им возможность принимать платежи в криптовалюте.

На карте Coinmap только в Вильнюсе отмечена 31 точка, где можно совершать платежи в криптовалюте, в Риге — 21, в Таллине — 26.

В основном, это кафе, бары и рестораны, есть несколько отелей, сувенирные магазины и даже ортопедическая клиника. Понятно, что это, прежде всего, маркетинговый ход, да и клиенты пока предпочитают расплатиться за чашку кофе или ночь в отеле в привычных евро.

Но есть и куда более амбициозные проекты. Например, скоро за криптовалюту можно будет осуществлять куплю-продажу земельных участков — в строящемся коттеджном поселке Ауряй, недалеко от Вильнюса.

В соседних Латвии и Эстонии тоже появляются предложения о продаже недвижимости за криптовалюту. Осенью латвийское отделение международной компании Baltic Sotheby’s International Realty выставило на продажу пентхаус в Юрмале, который можно купить за виртуальные деньги. На конец осени цена объекта составляла 1490 евро — или 399 биткоинов.

А недавно крупное эстонское бюро недвижимости LAAM Kinnisvara заявило о возможности приобрести за криптовалюту квартиру в жилом комплексе, строящемся в небольшом городке Маарду, в 15 минутах езды от Таллина. Комплекс из 44 квартир будет сдан в эксплуатацию буквально на днях, около трети квартир уже проданы. По словам представителя компании Алексея Пиирисилда, на следующей неделе как раз должна состояться первая сделка с покупателем за биткоины.

Как и Benetton, бюро LAAM Kinnisvara работает с виртуальными деньгами не напрямую, а через платформу-посредника, которая принимает платежи в криптовалюте. Сама же компания получает за квартиру традиционные евро.

Сейчас криптовалюта, в основном, осваивается бизнесменами-новаторами, но государство тоже с интересом смотрит на возможности этого рынка.

Ни в одной из трех балтийских стран статус виртуальной валюты пока никак законодательно не закреплен.

При этом в Латвии служба госдоходов уже говорит о необходимости облагать налогом сделки в криптовалюте.

В Эстонии, которая претендует на роль самого развитого цифрового государства в балтийском регионе, уже давно идут разговоры о выпуске собственной, эстонской криптовалюты — «эсткоина». Главный инициатор нововведения — Каспар Корьюс, управляющий директор программы электронного гражданства Эстонии (позволяющей любому человеку, связанному с Эстонией гражданством, бизнесом или семьей, получить уникальный идентификационный номер). Правда, против высказался Европейский центробанк, заявив, что ни одно государство-член ЕС выпускать свою валюту не может. Но Каспар Корьюс, кажется, нашел лазейку — придумал назвать «эсткоин» не валютой, а криптотокеном (то есть, аналогом акций компании, а не аналогом денег).

Если инициативу удастся согласовать, Эстония станет одним из немногих в мире государств, обладающих собственной криптовалютой. Впрочем, и соседние страны, которые пока запускать свои виртуальные деньги не намерены, все равно стремятся быть в тренде. Так, например, Литва, которая в этом году отмечает столетие независимости, в мае планирует выпустить специально приуроченные к празднику коллекционные криптомонеты.