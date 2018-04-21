Президент Армении вышел на площадь к лидеру протестующих

Лидер протестующих Никол Пашинян (слева) и президент Армении Армен Саркисян (справа) встретились лицом к лицу в Ереване. Фото: РИА Новости

21 апреля президент Армении Армен Саркисян выполнил свое обещание и вышел к протестующим и их лидеру — Николу Пашиняну — на главную площадь города для начала переговоров «в присутствии народа» (требования Пашиняна) и урегулирования политической обстановки.

Сегодня полиция задержала уже более 100 протестующих. А днем ранее — более 200.

Напомним, с 16 апреля в Ереване продолжаются активные массовые акции протеста из-за утверждения (кандидат был единственный) парламентом страны страны экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Полномочия которого на новой должности значительно шире президентских — в апреле Армения перестала быть президентской республикой и приняла парламентскую форму правления. Конституционная реформа прошла при президенте Саргсяне.

К протестам в Ереване присоединились и несколько крупных городов страны. Люди блокируют движения на главных улицах города, уже случились несколько стычек с полицией.

Серж Саргсян, из-за которого оппозиция призвала людей на улицы и который руководит Арменией уже 10 лет, в прошлом сам сделал политическую карьеру на волне массовых протестных уличных акций.