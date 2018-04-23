«Вместе делать работу — в радость и счастье»

есть обновление Сергей Женовач обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой изменить меру пресечения для Алексея Малобродского. Сейчас экс-директор «Седьмой студии» содержится в СИЗо как фигурант «тестрального дела». «Когда-то учились вместе, это один из моих близких друзей, в чьей порядочности ни на минуту не сомневаюсь», — рассказал новый худрук МХТ имени Чехова журналистам. Напомним, продлить срок содержания под стражей для всех фигурантов «тестрального дела» на последнем заседании неожиданно для адвокатов обвиняемых попросил представитель Минкультуры.

Зал нервно кипел и наполнялся, артисты пробирались сквозь частокол телекамер, слепил свет, висели микрофоны, в воздухе вибрировало возбуждение. В рядах мелькали Ольга Яковлева, Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Анатолий Белый, Дмитрий Брусникин, Михаил Трухин, Марина Зудина. Знаменитый историк МХТ Инна Соловьева. Множество молодых и заслуженных.

Зал при входе Женовача взорвался аплодисментами. Его представлял министр культуры РФ Владимир Мединский. Первое, что он объявил, — минуту оваций в память Табакова («Олег Павлович слышит нас!»). Зал аплодирует стоя.

Самым повторяемым словом «тронной речи» героя дня было слово «радость»: «Мы все с юности ушиблены идеями Станиславского и Немировича-Данченко, а главная идея — когда мы все разные и делаем одну работу — в счастье, радость и удовольствие»… «МХТ — это легенда, и входить в эту легенду тревожно и радостно»… «Если работать чисто, честно и в радость — все будет правильно»…

Как тут не вспомнить чудесный старый фильм «В поисках радости» с Олегом Табаковым в главной роли. Поиски радости в сложном организме нынешнего МХТ потребуют усилий, терпения, решимости. Потребуют воли, вдохновения, последовательности. А талант у нового руководителя — в избытке. Недаром Инна Соловьева, которой не откажешь в жесткости суждений, комментируя журналистам назначение, классифицировала Женовача как «крупное художественное явление».

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Сергей Васильевич расставил еще несколько меток, значимых для тех, кто хотел понять про вектор его программных устремлений: «…не бояться новых поворотов!», «Театр живого человека сегодня — это очень важно»… И представил команду, с которой приходит, — сценограф Александр Боровский и художник по свету Дамир Исмагилов, у обоих за плечами опыт сотрудничества с МХТ.

Студия театрального искусства становится филиалом Московского Художественного («это поисковая зона, которую надо сохранять»). Строительство нового филиала будет продолжено. И чем обернутся отношения между МХТ и «Табакеркой» — «дружбой, антрепризой, сотрудничеством или товариществом» — покажет время, сказал новый руководитель «Табакерки» Владимир Машков. И тут же спросил Женовача:

— Что ты делал в 21 год?

— Учился! Постигал основы режиссуры, — слегка растерялся новый худрук.

И получил подарок — медаль в честь 80-летия МХТ, а восьмерка, пояснил Машков, — это бесконечность.

У Женовача, как ни у кого из действующих режиссеров, — и в этом тоже его сила — целый выводок талантливых учеников в возрасте от 40 до 30 лет; хватит на все сцены Московского Художественного.

— Он получает в наследство землю очень плодоносную, может, избыточно плодоносную… Так попробуйте быть не вороньем, — обратилась к журналистам и критикам Инна Соловьева, — попробуйте быть голубями.

Главные и первые планы Сергея Женовача — сделать обход театра, цехов, осуществить смотр сил. И начать «трудиться». Похоже, химическая реакция между новым худруком и труппой уже началась, атмосферу доверия и надежды не подделать.