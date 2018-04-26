Вещи, Олег

25 апреля Президиум Верховного суда России проигнорировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признав законным и оставив в силе приговор по делу «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных.

Напомню, уголовное дело в отношении Навальных было возбуждено 10 декабря 2012 года по заявлению тогдашнего генерального директора российского представительства французской косметической компании «Ив Роше Восток» Бруно Лепру (подробности — в «Новой» №13 от 6 февраля 2013 года). 29 октября 2013 года СК РФ предъявил братьям Навальным окончательное обвинение, по которому им инкриминировалось хищение в 2008–2011 годах более 26 млн руб. у французской компании.

Бруно Лепру так и не удалось допросить в ходе судебного процесса, к тому времени он уже не работал в «Ив Роше», трудоустроившись в компании Ile de Beaute. Но представитель «Ив Роше» Кристиан Мельник сообщил суду, что братья Навальные взятые на себя обязательства по доставке грузов из Ярославля в Москву выполнили и какого-либо ущерба компании не нанесли.

Суд проигнорировал и эти показания, и 30 декабря 2014 года приговорил братьев Навальных к 3,5 года лишения свободы. Алексея — условно, Олега — к реальному сроку. Его тут же взяли под стражу.

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Еще в октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение о том, что при рассмотрении уголовного дела были нарушены статьи 6 и 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие справедливый суд и наказание исключительно на основании закона. Признав нарушение статьи 7, ЕСПЧ фактически подчеркнул, что в фабуле уголовного дела нет вообще состава преступления.

В 2016 году Верховный суд на основании решения ЕСПЧ отменил приговор в отношении Алексея Навального по делу «Кировлеса». Дело тогда было направлено на новое рассмотрение. Но Ленинский районный суд Кирова не стал разбираться в обстоятельствах и вновь признал Навального виновным, что позволило ЦИК России отказать в регистрации политика в качестве кандидата на мартовских выборах президента России.

«Дело Ив Роше» не имело такого принципиального значения для российской власти, оно не влияет на ограничение избирательных прав Алексея Навального, но Верховный суд все равно проигнорировал решение ЕСПЧ. Объяснить упорство судей ВС можно разве что «фактором Олега».

Олег Навальный уже более трех лет отбывает наказание, и его заключение закончится 30 июня. И даже самые ярые критики Алексея Навального вынуждены признать, что

Олег стал фигурантом уголовного дела и получил реальный срок только по причине оппозиционной деятельности брата.

Все прекрасно понимают, что по «схеме Ив Роше» в России можно отправить на тюремные нары сотни тысяч бизнесменов, привлекающих субподрядные организации для выполнения контрактных обязательств. Навальный-младший фактически стал политическим заложником. Взяв Олега под стражу, но оставив на свободе Алексея, кукловоды, по всей видимости, рассчитывали, что Навальный-старший снизит градус активности. Но надежды не оправдались.

Более того, Олег Навальный не отрекся от брата, ни словом не попрекнул его, несмотря на то что в колонии он подвергся откровенному прессингу — шесть раз его отправляли в штрафной изолятор, около полутора лет он провел в одиночной камере, ему дважды отказали в УДО. Но Олег Навальный не сломался и за время пребывания за колючей проволокой, как мне кажется, стал самостоятельной политической фигурой.

25 апреля Президиум Верховного суда России мог сработать по уже неоднократно отработанной схеме — приняв во внимание решение ЕСПЧ, отменить приговор и отправить уголовное дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий районный суд Москвы. Где, можно не сомневаться, был бы вынесен новый приговор, идентичный судебному решению, оглашенному 30 декабря 2014 года. Но при таком раскладе Олега Навального пришлось бы немедленно освободить из-под стражи.

При этом без судимости. И с репутацией политзаключенного, более трех лет несправедливо находившегося за колючей проволокой.

И если Олег Навальный решит заняться политической деятельностью, он вполне может внести серьезные коррективы, к примеру, в расстановку сил на выборах мэра Москвы, которые будут объявлены уже через полтора месяца, в первой половине июня.

Предполагаю, что именно ради того — чтобы не допустить подобного сценария — Президиум Верховного суда России и проигнорировал решение ЕСПЧ.

Впрочем, Олег Навальный вполне может успеть принять участие в выборах мэра Москвы, даже полностью «от звонка до звонка» отбыв срок наказания.