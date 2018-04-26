В конце марта правительство Украины закрыло программу экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы, которая предполагала расширение торговых и финансовых связей между государствами. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал любой ценой разорвать «навязанную» стране связь с российской экономикой. Месяц спустя стало известно о выходе Украины из СНГ, который сопровождался расторжением Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Политическая подоплека этих решений не нуждается в объяснении. Процесс деградации дипломатических отношений между странами длится с момента смены власти на Украине в 2014 году. Официальный разрыв ряда государственных соглашений стал лишь верхушкой айсберга по сравнению с более глубокими процессами, о которых, впрочем, говорят заметно реже.

Экономические последствия конфликта между двумя странами (за исключением санкций и газовых войн, которые традиционно привлекают много внимания в прессе) до сих пор практически не осмыслены. Об этой стороне конфликта либо умалчивается, либо масштаб потерь существенно занижается, что позволяет каждой стороне манипулировать риторикой «национальных интересов» на фоне разрушения целых отраслей экономики.

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Директор по проблемам международного развития Института современного развития и член экспертной группы «Европейский диалог» Сергей Кулик сделал первый шаг в направлении комплексного анализа потерь от российско-украинского конфликта, подготовив обстоятельный доклад под названием «Россия–Украина: цена развода» (полную версию доклада «Новая» публикует на сайте). Делая акцент на российской экономике, Кулик приводит расчеты, согласно которым сворачивание кооперации с Украиной привело к необходимости вливаний десятков миллиардов долларов в целый ряд секторов и программ, что ухудшает и без того сомнительные перспективы экономического роста в России.

Предпосылки для ослабления торговых связей между двумя странами появились еще до присоединения Крыма и войны на востоке Украины. На пике — в 2011 году — двусторонний оборот достиг максимума в $50,6 млрд и с тех пор плавно снижался, опустившись до $39,6 млрд к концу 2013 года. Однако по степени диверсификации торговых связей и специфике своих запросов Украина по-прежнему заметно выделялась среди всех остальных внешних партнеров России.

Если бы Москва не стала препятствовать подписанию Киевом Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (СА), то сокращение товарооборота происходило бы с небольшой скоростью.

Вместо этого мы увидели драматический разрыв, в результате которого российский экспорт на Украину сократился в 3 раза по сравнению с 2013 годом (с $24 млрд до $8 млрд).

Причем по некоторым группам товаров (парфюмерно-косметические изделия, железнодорожная техника, стекло и др.) доля украинского рынка составляла выше 20% — во многих случаях российские поставщики так и не смогли найти альтернативные рынки. В результате «представлявшиеся очень высокими вероятные потери для России оказались несопоставимыми с уже состоявшимися убытками хотя бы для российского экспорта из-за конфликта», пишет Кулик. Только импортозамещение по линии ОПК, потеря заказов на украинских гражданских предприятиях и риски для банковского сектора обошлись России в $50 млрд — это в 5 раз больше, чем ожидавшийся ущерб от ассоциации Украины с Европой.

Особой статьей расходов в «разводе» стало присоединение Крыма, которое «оказалось очевидной неожиданностью для экономического блока правительства». На обустройство жизни в регионе с 2014 года из федерального бюджета было потрачено от 300 до 470 млрд рублей. Оживить экономический рост не удалось, зато зависимость Крыма от бюджетных вливаний устойчиво растет каждый год: в 2018 году доходы республики на 77% обеспечиваются финансовыми ресурсами из Москвы. «По объемам безвозмездных поступлений в бюджет субъекта с 2015 г. наблюдается постоянный рост — в 2016 г. почти на 20%, в 2017 г. — почти на 40%. <…> В целом с 2015 г. по 2020 г. помощь из Москвы в ежегодном выражении возрастет в 2,3 раза — до 150 млрд рублей», — пишет Кулик.

Прогноз Кулика на будущее неутешителен: масштабы затрат на импортозамещение и взаимную изоляцию стран делают вероятность смены курса крайне низкой, даже если в политической плоскости наметится потепление. По итогам 4 лет врозь Украина фактически находится в состоянии дефолта, а Россия ослаблена финансовыми потерями, санкциями Запада и застоем в экономике.

В докладе Сергея Кулика отмечается, что от разрыва отношений с Украиной Россия потеряла десятки, если не сотни миллиардов долларов.

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При этом Крым, в котором стандарты жизни после присоединения к России должны были вырасти, сегодня является одним из самых слабых в экономическом плане регионов, который требует больших капитальных вложений и дотаций из федерального бюджета. С точки зрения экономики Крым до сих пор функционирует в чрезвычайном режиме, и эта ситуация сохранится надолго. В докладе не говорят о том, насколько она катастрофична, — речь идет об объективной информации, без оценок. Это цифры и тренды, которые позволяют думать о том, как можно реанимировать ситуацию.

В частности, если конфликт вокруг Крыма может длиться десятилетиями, то в отношении Донбасса развязка должна наступить быстрее. Если, условно, завтра горячая фаза конфликта завершится и вместо милитаристских обвинений придется реально заниматься территорией и людьми, то что это будет значить для России? А для России это очень важная проблема — Донбасс не безразличен нам даже чисто в экономическом смысле.

И встанет вопрос: а что там остается восстанавливать? Старая экономика, которая существовала на Донбассе с советских времен — угольная, металлургическая и химическая промышленность, — наверное, в прежней форме уже не восстановится. Человеческий капитал тоже очень сильно пострадал — многие люди просто уехали. Значит, нужно будет разрабатывать новый экономический профиль и искать пути восстановления Донбасса.

Еще одна тема, которая интересует авторов доклада, связана с созданием совместной российско-украинской платформы для экспертного обсуждения социально-экономических реформ, которые уже идут на Украине и которые в ближайшем будущем предстоят России: это реформы пенсионной системы и сферы здравоохранения, децентрализация власти, борьба с коррупцией и так далее. Мы ведь как страны довольно сильно похожи друг на друга с точки зрения стартовых позиций. К тому же Украина все равно остается нашим соседом, несмотря на все конфликты.

Евгений Гонтмахер Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, член экспертной группы «Европейский диалог»

— Помимо отдельных докладов наша экспертная группа также выпускает ежеквартальный бюллетень о внутренней политике в Украине. Это связано с тем, что нам очень не нравится тот информационный фон, который сложился сегодня в России. Единственная тема для публичного обсуждения, по сути, сводится к ненависти к Украине как к суверенному государству: как они могут проводить другой курс и выбирать другое будущее, чем мы.

В этом информационном шуме в значительной степени преобладают эмоции. Я уверен, что люди, которые принимают решения в России, не знают о том, что реально происходит в украинской политике и экономике, — все ослеплены взаимными обвинениями. Однако мы считаем, что рано или поздно наши отношения с Украиной будут нормализованы.

Конечно, эти отношения никогда не вернутся к состоянию «братских народов» — идею о едином сообществе придется оставить в прошлом.

Но разрешение конфликтов в Крыму и на Донбассе в любом случае потребует перехода к цивилизованной дискуссии на экспертном языке. Принципиально важно, чтобы к этому моменту у нас была картина того, в какой исходной позиции мы находимся. Мы как эксперты не обсуждаем высокую политику — что делать с Крымом или Донбассом. Пусть этим занимаются политики. Наша задача состоит в том, чтобы дать им аналитический материал для размышлений, который подтолкнул бы их к диалогу и взаимовыгодным решениям.