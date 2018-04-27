У кого нужда больше

Когда сиротку приглашают на танец — музыканты объявляют перерыв. Красноярск пригласила на танец Америка. 6 апреля США ввели новые санкции, и город возликовал: они наконец затронули одного из двух основных загрязнителей воздуха — Олега Дерипаску и его компании. Уже 7 апреля единственный миллионник из топ-20 городов России с наибольшим уровнем загрязнения (по последнему госдокладу Минприроды РФ) собрался на очередной митинг «За чистое небо», и красной нитью — «Ждем закрытия Красноярского алюминиевого завода!».

Радость была недолгой. Вернувшись домой и врубив ящик, красноярцы узнали, что они в беде, что жили они до этого только благодаря Дерипаске. И Москва будет спасать Дерипаску, его «Русал» и En+. Но мотивировалось это именно заботой о сибирском народе.

То есть натурально: у людей праздник, точнее, долгожданные похороны, на которых от избытка чувств рвут три баяна, а их мчатся защищать, рассказывая сказки о градообразующем характере Красноярского алюминиевого завода (ложь), о десятках тысяч работающих на нем (ложь), о проблемах местных бюджетов (ложь, красноярское подразделение «Русала» не входит даже в десятку крупных краевых налогоплательщиков).

Город не знает — выживет ли. Из города бегут, медицинская статистика катастрофична (в Красноярске с загрязнением воздуха связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек), а ему из Москвы рассказывают о «самом чистом алюминии в мире».

Ну так что же, кто-то ведь на КрАЗе все же работает. Их не жаль? «Чтобы США смягчили санкции, Дерипаска должен выйти из капитала «Русала» и отказаться от контроля над компанией», — вот что говорит минфин США сейчас. Рабочие «Русала» то есть не пострадают, если Дерипаска уйдет. Но если бы и о рабочих шла речь. Знаете, Сибирь издавна стоит на таком принципе: живи сам, давай жить другим. КрАЗ и сам сейчас толком не живет (уровень зарплат смешной), и другим не дает. И чего тогда закрыли, а не спасали Байкальский ЦБК? Или рыб в Байкале жалко, а красноярцев еще нарожают?

Понятно, что эта эйфория в момент объявления санкций была иррациональной. Но вот из воспоминаний узников концлагерей выясняется, что, когда осы начали жалить солдат из расстрельной команды, люди, которых вели на расстрел, не могли сдержаться от радости. Злорадство грех, но так и не все мы примерные христиане.

Ну а почему особо радоваться нечему, «Новой» сформулировал координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов, эксперт не только в российско-китайском природоохранном сотрудничестве, но и в экологических последствиях деятельности энергометаллургических корпораций.

— Конечными жертвами империи Дерипаски являются люди и природа в районах размещения его электростанций и алюминиевых производств. Так вот, ни введение санкций, ни их ослабление на улучшение экологического состояния не направлены никак, это вообще вне дискурса и в России, и на Западе. Более того. Возможность влиять на экологическую и социальную ответственность En+ и «Русала» через рыночный спрос на «экологичные продукты» уменьшается, ибо компания будет вынуждена уходить с Лондонской и Гонконгской биржи, где за это могут спросить (см. «Новую» № 125 и 127 за ноябрь прошлого года. — А.Т.). Конечным бенефициаром санкций против Дерипаски мог бы стать Китай. У него даже есть запас алюминия на Шанхайской бирже, готовый к продаже. Но увеличивать выпуск алюминия дальше Китаю будет сложно: в районах производства введены существенные экологические ограничения. Сейчас Китай думает, можно ли дешево закупать часть продукции «Русала» для себя, а миру продавать подороже часть своей.

О самих предлагаемых механизмах спасения богачей за счет голи перекатной особо писать нечего: все это мы проходили в финансовый кризис 2008–2009 годов. Нынешний российский кабмин тоже не блещет ни оригинальностью рецептов, ни изощренностью издевательств. Да и в прочих странах обезьяны не убивают обезьян — и там кризисы случаются, и там правительства спасают крупный бизнес, но никогда столь решительно и прямолинейно, а напротив — колеблясь и сомневаясь, принимая на сей счет специальные законы. И — помогают не узкому кругу владельцев, а отраслям и компаниям. И что-то не припомню, чтобы там раз за разом проблемы и долги избранного частного бизнеса становились, по сути, делом государственным, а прибылями пухли все те же карманы все тех же персонажей. Нет, как правило, они прощались с собственностью.

Наше государство задумано иначе. Оно добрей и человечней, оно поможет Сирии, Ливии и Афганистану, оно поможет и Дерипаске с Вексельбергом. У нас путь особый. И народ бессмертный. Чего возбуждаться? Скотство, конечно. Но конкретно у вас же никто не отнимет в пользу Дерипаски вашу курицу из холодильника. И цинковое ведро, оставленное вам бабушкой. С ним и оставайтесь.