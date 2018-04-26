Бизнес может остаться. Но олигархи должны уйти

Трамп ошибся с ценами

4 апреля Дональд Трамп написал в твиттере очередное экспрессивное «послание стране и миру», комментируя введение новых тарифов на сталь и алюминий и угрозу торговой войны с Китаем: «Несмотря на новые пошлины, цены на алюминий упали на 4%. Люди удивлены, я нет! Много денег поступает в сундуки США и новые рабочие места, много-много!»

Через два дня ситуация на рынках изменилась, когда под американские санкции попали Олег Дерипаска и контролируемая им компания UC Rusal — второй по величине производитель алюминия в мире и второй после Канады крупнейший поставщик этого металла в Америку, получающий на здешнем рынке 14,4% общей прибыли. Олег Дерипаска и его компании попали в новый черный список министерства финансов США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По данным Forbes Russia, фигуранты санкций: Дерипаска, Вексельберг и другие за один день потеряли 12 миллиардов долларов.

Но Трамп обещал американцам снижение цен на алюминий, а из-за санкций его администрации произошло прямо противоположное.

Проблемы «Русала» встряхнули весь рынок. Доля этой компании в мировом производстве первичного алюминия (оксид алюминия, глинозема) составляет 7–10%. Из-за санкций многим клиентам пришлось отказаться от закупок у компании Дерипаски, что взвинтило цены на треть. Производители искали альтернативных поставщиков и стремились заключить максимальное число контрактов. Эксперты в Европе запаниковали: европейские заводы будут вынуждены закрыться, а производители — от автомобилестроителей до производителей аэрокосмической продукции (Airbus, BMW, Volkswagen и прочие) — столкнутся с нехваткой поставок.

Как заявил Financial Times анонимный французский чиновник, санкции окажут «прямое и сильное влияние на производство ключевых товаров», решение «необходимо принимать быстро», и с США европейцы «уже вступили в конструктивный диалог».

Под угрозой закрытия оказался завод в ирландском городе Лимерик, который снабжал глиноземом ведущих европейских производителей алюминия.

У самого «Русала» начались сложности с импортными закупками, компания объявила о возможности технического дефолта. Кроме того, форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн металла объявил и крупнейший покупатель «Русала» — Glencore. По сообщениям СМИ, за первые дни после введения санкций Дерипаска потерял более 2 миллиардов долларов, а рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало все рейтинги компаний En+ и «Русал».

«Русал» обратился в минфин США с просьбой отменить санкции, и — о чудо! — Вашингтон (благодаря давлению европейских союзников, по собственным расчетам или по совокупности) санкции смягчил, что немедленно сказалось на мировых рынках алюминия.

Во-первых, «Русалу» и его торговым партнерам продлили на полгода разрешение на заключение сделок.

Глава Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) Джон Смит подписал генеральную лицензию №14, которая продлила разрешение на сделки, связанные со сворачиванием бизнес-операций с «Русалом», до 23 октября 2018 года — на время рассмотрения апелляции, поданной российской компанией, которая добивается полной отмены санкций. Ранее сроком завершения или отмены сделок, по контрактам, заключенным до 6 апреля 2018 года, было 5 июня. На иностранных лиц, имеющих с «Русалом» аналогичные контракты, вторичные санкции за эти сделки налагаться не будут.

В Glencore приняли решение закупать алюминий у «Русала» до октября, сообщило агентство Bloomberg. Еще один швейцарский трейдер — Mechem SA, который входит в пятерку крупнейших потребителей российской компании, также принял решение возобновить ранее замороженные закупки. Акции «Русала» на московской бирже выросли на 15%, потом сохраняли рост в районе 13%. Мировые цены на алюминий от роста перешли к падению на 7–8% в понедельник, как только минфин США объявил о выдаче генеральной лицензии на продление срока операций с российским алюминиевым гигантом. Это стало крупнейшим снижением цены на алюминий в один день за последние 7 лет.

Во-вторых, минфин США заявил, что может полностью отказаться от режима санкций, если главный акционер Дерипаска откажется от контроля над «Русалом».

В соответствии с правилами OFAC юридические и физические лица могут быть удалены из санкционного списка, если продемонстрируют изменения обстоятельств, которые привели к их включению туда. «США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов «Русала» и лишится контроля над компанией», — подчеркивается в заявлении минфина.

«В помощь трудолюбивым людям»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) отвечает за финансовую разведку, экономические и торговые санкции «в целях поддержки американской национальной безопасности и внешней политики». Это подразделение минфина США было создано в 1950 году, оно непосредственно подчиняется управлению по финансовой разведке и борьбе с терроризмом. На сайте организации общий сводный список «специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц» занимает 1122 страницы, имя Олега Дерипаски, его данные о российском и кипрском гражданствах, три адреса: в Москве, Краснодарском крае и в Лондоне размещены на 321 странице.

Минфин США обвиняет Дерипаску в причастности к отмыванию денег, вымогательству и угрозе жизни конкурентам по бизнесу.

Кроме того, как говорится в документе американского казначейства, «утверждают», что Дерипаска якобы участвовал в подкупе правительственного чиновника, дал распоряжение об убийстве бизнесмена и был замечен в связях с российской организованной преступной группой.

Словно отвечая на атаки российских СМИ, заявивших, что американские санкции направлены не столько против олигархов, сколько против рабочих, рядовых сотрудников и членов их семей из компаний, принадлежащих олигархам из черного списка, американский министр финансов Мнучин подчеркнул в пресс-релизе: «Власти США не стремились причинить ущерб трудолюбивым людям, которые зависят от «Русала» или его дочерних компаний».

Вашингтон провел черту между олигархами и их подчиненными, частично амнистировав «Русал», но не Дерипаску.

Администрация Трампа дала понять, что санкции для этой компании могут стать предметом торга, но не бизнес-интересы членов «ближнего круга» Владимира Путина.

Немедленно в различных СМИ появились статьи о том, что Дерипаска — это якобы и не «ближний круг» нынешнего президента, а скорее, член ельцинской большой Семьи. На страницах «Уолл-стрит Джорнэл» Михаил Ходорковский в статье «Как остановить мафию Владимира Путина» пишет: «Настоящий враг Запада, а также враг российского народа — это группа примерно из 100 ключевых фигур, получающих выгоду от путинского режима, многие из которых занимают посты в Федеральной службе безопасности и в президентской администрации». Бывший олигарх и заключенный отмечает, что Запад должен ввести санкции против таких людей, многие из которых «начинали свою карьеру в мире организованной преступности Санкт-Петербурга».

Уже второй раз за последнее время Вашингтон дает «задний ход» санкционному катку. Ранее были отложены на неопределенный срок санкции за поддержку режима Башара Асада, которые уже почти анонсировала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

В связи с этим в российских СМИ появились предположения, что в настоящее время происходит некий закулисный торг между Москвой и Вашингтоном об условиях возможной «большой сделки». В американских СМИ нет утечек о каких-то закулисных встречах. С «Русалом» администрация Трампа отступила, во-первых, по экономическим мотивам; во-вторых, чтобы сделать реверанс в сторону европейцев аккурат накануне визитов в Вашингтон президента Франции Макрона и канцлера Германии Меркель, с которыми Трамп обсуждает и ядерную сделку с Ираном, и торгово-пошлинные проблемы — таково преобладающее мнение здешних экспертов.

На днях в Вашингтоне с министром финансов США встречался его российский коллега Антон Силуанов. В пресс-релизе американского министерства относительно санкций было лишь сказано, что Москва попросила разъяснений. И никаких дополнительных деталей.

Фото: РИА Новости

А нужен ли нам такой «Русал», без Дерипаски?

Российский миллиардер заявлял, что не отделяет себя от российского государства. В интервью Financial Times в 2007 году Дерипаска заявил, что с удовольствием передаст «Русал» и остальные компании российскому правительству, если оно скажет ему это сделать. С тех пор правительство приходило на помощь Дерипаске и другим избранным, а кто-то из олигархов или финансовых чиновников неожиданно попадал за решетку. А потом или там оставался, или так же неожиданно выходил.

Как будет выходить из-под санкций «Русал» — без Дерипаски?

Или он за полгода полностью откажется от американского рынка?

Или Дерипаска формально уйдет, но фактически останется, что, впрочем, будет сложно скрыть от американской финансовой разведки?

Легче предсказать, что организовать бизнес в США лично Дерипаске будет невозможно. Дело не только в связях с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который, по сообщениям СМИ, предлагал через Дерипаску организовать «специальные эксклюзивные брифинги» для российского руководства, как только Трамп официально стал кандидатом в президенты. Как отмечает Леонид Бершидский в статье для Bloomberg, миллиардер неоднократно пытался получить долгосрочную визу и открыть бизнес в США — через юристов фирмы Alston & Bird бывшего сенатора-республиканца Боба Доула и через Адама Вальдмана, лоббиста сенатора-демократа Марка Уорнера (который, кстати, был также связан и с бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, сыгравшим особую роль в расследовании «Трамп — Россия»).

А журнал Harper’s еще 10 лет назад писал о том, что через свою компанию Basic Element российский предприниматель спонсировал влиятельные научно-исследовательские институты (как здесь говорят, think-tank, дословно «мозговые центры») — Совет по международным отношениям (CFR) и вашингтонский Фонд Карнеги. Став спонсором Гарвардского университета, Дерипаска получил звание члена Международного совета в Белферском центре науки и международных отношений (Harvard’s Belfer Center for Science and International Affairs). В 2006 году российский олигарх через политического советника сенатора Маккейна Рика Дэвиса встретился с сенатором из Аризоны — одним из самых убежденных критиков Путина. Организовавший эту встречу Дэвис работал тогда в одной лоббистской компании с Полом Манафортом.

В январе этого года компания Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против экс-главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Согласно иску, ответчики не смогли объяснить инвесторам, как были потрачены 26 миллионов долларов.

А полгода назад федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского миллиардера к агентству «Ассошиэйтед Пресс». Бизнесмен обвинял журналистов в клевете. В статье утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 миллионов долларов. В обосновании решения судьи Эллен Сигал Хавелл, которое приводит «Ассошиэйтед Пресс», говорится, что Дерипаска «вырвал из контекста предложения и свел их воедино таким образом, чтобы статья приобрела такое смысловое значение, какого в ней нет, если читать ее полностью».

Свое разочарование американским истеблишментом Дерипаска выразил в статье для консервативного сайта Daily Caller, в которой он, характеризуя сегодняшнюю политику США, вспомнил сатирический фильм «Хвост вертит собакой» и обвинил так называемое «глубинное государство» — сотрудников американских министерств из числа ярых противников президента Трампа — в саботаже его политики

По-моему, главный вывод из этой истории: Дерипаска — это начало, остальным — быть готовыми. Вашингтон дал понять: бизнес и санкции можно развести по разным углам.

Вашингтон