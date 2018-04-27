Ким Чен Ын и президент Южной Кореи договариваются о мире

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На фото: первая личная встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.

Отношения двух стран оставались крайне напряженными все 65 лет с момента подписания перемирия, а в последнее время, когда Северная Корея под руководством молодого Ким Чен Ына стала проводить ядерные испытания, приблизились к критической точке.

Однако накануне Олимпийских игр в Пхенчхане воинственная риторика сменилась мирной. И вот 27 апреля Ким Чен Ын (слева) и Мун Чже Ин (справа) встретились на границе государств, на демаркационной линии. Пожав руки, каждый из них символически перешел границу.

Затем лидеры корейской нации в приграничной деревне посадили сосну — в знак добрых намерений. И пообещали участвовать в переговорах на высшем уровне для установления прочного мира.

Напомним, Северная Корея параллельно ведет переговоры с США, готовя встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Днем ранее СМИ уже демонстрировали фотографии встречи молодого Ына с Майлом Помпео, врио главы Госдепартамента США. Глава КНДР, выступая публично, не исключал полного сворачиваня ядерной программы, в обмен на отмену санкций и другие преференции для экономики страны.