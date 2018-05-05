Задержания в Москве 5 мая 2018 года

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В Москве в ходе акций «Он нам не царь» задержаны несколько сотен человек (а всего по стране сегодня задержанных — более тысячи, передает «ОВД Инфо»). Среди задержанных те, кого полиция считает «организаторами акции» — это Алексей Навальный и Николай Ляскин. Свидетелями задержаний в Москве и Петербурге были и корреспонденты «Новой».

Одним из первых задержанных в Москве оказался внештатный фотокор «Новой газеты» Михаил Гребенщиков — наличие редакционного задания никак не ему не помогло. Он продолжил передавать фотографии и после задержания, из автозака, а затем из отделения полиции. Сейчас он уже на свободе (но без одного кроссовка).

Есть многочисленные сведения о том, что на Пушскинской провокации устраивали так называемые «казаки» — люди в форме, вооруженные нагайками. Они били участников акции «Он на не царь», а затем убегали за полицейское оцепление и даже якобы пытались подсунуть что-то в карманы некоторым участникам акции. Полиция не препятствовала им.