Сила и спецсредства

В субботу днем в Москве и еще более чем в 90 городах страны прошла акция сторонников Алексея Навального «Он нам не царь». Акция состоялась за два дня до инаугурации Владимира Путина на пост президента России. Навальный призвал выйти на улицы за «право каждого быть гражданином своей страны». К вечеру субботы в Москве — более 500 задержанных, по всей России — более тысячи двухсот человек. Задержания были максимально жесткими: омоновцы били людей ногами в живот и спину, «прикладывали» лицом к бетонным плитам (на многих плитах потом осталась кровь), и наносили удары дубинками по спине тех, кто пытался защитить товарищей. На Тверскую приезжала карета реанимации, из уезжающих в ОВД автозаков задержанные выглядывали с разбитыми лицами.

Видео: Глеб Лиманский, Надежда Мироненко / «Новая газета»

Навальный призывал своих сторонников в Москве выходить в любой точке Тверской улицы и идти гулять. Но, как обычно и происходило на последних акциях оппозиционера в центре города, в основном протестующие концентрируются возле памятника Пушкину. Так было и 5 мая: в два часа дня вся Пушкинская площадь была забита людьми. Но не теми, которых здесь ждали журналисты.

Перед памятником стоят казаки, «нодовцы», поют песни про «Великую Русь», а вокруг них толпятся люди с георгиевскими ленточками. Ленты везде: на руках, сумках, даже на солнцезащитных очках. Я подхожу к каждому из этих людей, чтобы узнать зачем они здесь, но ни один из более чем десяти опрошенных не соглашается со мной разговаривать. Спрашиваю, где раздают ленты. Мне показывают в сторону памятника Твардовскому на Страстном бульваре. Иду туда, а все это время навстречу идет просто нескончаемая толпа людей с лентами, каждый из которых отрезает: «без комментариев». У памятника стоит мужчина с сумкой ленточек. Увидев мою пресс-карту на шее, чуть ли не убегает в сторону автозаков.

Возвращаюсь на Пушкинскую площадь. Там в самом разгаре деятельность «гражданских активистов», молодые люди сидят у фонтанов едят мороженое, бабушки общаются друг с другом на скамеечках. Все — в лентах. Девушка с розовыми волосами, на мой вопрос на какую акцию она со своими друзьями сюда пришла, берет меня резко за руку и разворачивает в сторону памятника:

«Навальнистов своих справшивай про акцию. Революционеры они, ***** (блин). А нам погулять даже просто нельзя».

Все, кто соглашается со мной говорить из этой толпы, ведут себя очень агрессивно: хватают за руки, толкают, когда видят название газеты и пытаются сорвать пресс-карту. Мужчина в футболке Путина говорит, что не знает, кто такой Навальный, «зато прекрасно знает, что такое Путин» и показывает кулак. Рядом с ним стоит женщина, которая скороговоркой объясняет, что здесь, оказывается, проходит согласованная акция «Боевого братства», и все эти люди пришли, чтобы потребовать проведения референдума о пересмотре Конституции.

Молодой человек националистических взглядов спорит с женщиной из «НОД» о Путине. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сторонников Навального, на первый взгляд, найти практически нереально. Они без какой-либо символики, а российские флаги, которые обычно можно встретить на акциях оппозиции, здесь только у «нодовцев». Наконец, у самой дороги я нахожу трех молодых людей с наклейками #Надоел. Ребята рассказывают, что пока провокаций не было, но они их не исключают, так как «нагнанных оппонентов» здесь слишком много.

Спустя минут 20 после «официального» начала акции толпа взрывается криком «Долой власть чекистов!». Дальше следует протяжное «На-валь-ный». И вот уже вся толпа на площади скандирует кричалки за оппозиционера. Где-то между протестующими одиноко стоят «нодовцы», пытаются спорить «С пеленок поднял детей, ох этот Навальный…», — ворчит бабушка на молодых людей, размахивающих флагом с символикой Telegram.

Все чаще становлюсь свидетелем мелких потасовок внутри толпы. Якобы кто-то кого-то толкнет, кто-то упадет, следуют ответные удары. Полиция объявляет «Уважаемые граждане, покиньте улицу. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства». И первая физическая сила оказывается применена против организатора акции — Навального. Он едва успевает зайти на площадь и сказать несколько слов благодарности собравшимся, как сзади его накрывают «омоновцы» и тащат к автозаку. Он особо не сопротивляется, но ему на помощь бросаются стоящие рядом протестующие. Они пытаются отбить оппозиционера у ОМОНА. В ответ «омоновец» резко оборачивается и гонится за уже убегающим парнем. Он заламывает ему руки и со всей силы как опускает, но на самом деле ударяет его об бетонную плиту. Подбегают другие и начинают добивать парня дубинками. Рядом слышен визг ужаса, люди начинают кричать «Позор». Видно, как «омоновцы» отмечают, кто громче всех кричит при задержаниях, и затем «берут» этого человека.

Участники митинга на время перекрыли дорогу, ведущую к Страстному бульвару от Пушкинской. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

У дороги выстроилась следующая партия «космонавтов». Они стоят и как будто размянаются, размахивают дубинками в воздухе. Перед ними парень в пиджаке с георгиевской лентой с улыбкой снимает селфи на фоне этой колонны. Его зовут Богдан, он — активист «Молодой гвардии Единой России». Я спрашиваю, как он относится к задержаниям людей. Богдан уверенно отвечает: «Крайне положительно». Он рассказывает мне, что все молодые люди с лентами здесь — это как раз активисты «Молодой гвардии». Интересно, что совсем недавно после того, как в СМИ разошлась новость о том, что МГ готовит отряды по противодействию оппозиции, в самой молодежной организации этот факт тогда опровергли. Богдан говорит, что они не противодействуют, силу не применяют, «просто помогают правоохранительным органам».

В какой-то момент я замечаю эту помощь: активист «Молодой гвардии» Артем стоит и спорит о смысле происходящего с парнем в футболке кампании Навального. Он спорит очень рьяно, периодически толкая своего собеседника. Тот сначала не отвечает, а потом отталкивает «гвардейца» в ответ — ОМОН как будто из ниоткуда вылетает и бросается на парня. Против него применяют борцовский прием, хватают за ноги и несут лицом вниз. В этот момент задержания запускаются как на конвейере. Одно за другим, протестующих не ведут, а несут в автозаки. Вижу, как мужчину лет сорока тянут за горло футболки, душат его, он руками пытается помочь себе дышать. «Омоновцы» воспринимают это как сопротивление, и один из них со всей силы начинает бить мужчину в живот ногой. Рядом несут пожилого мужчину, он падает на дорогу из-за того, что «омоновцев» сзади слишком много и они просто затолкали его, но они также воспринимают это как сопротивление. Мужчина получает несколько ударов по спине, причем не только резиновыми дубинками, но и ногами. Его пару секунд просто возят лицом по дороге, непонятно зачем - и это даже уже не часть жестокого задержания. У мужчины слетают на дорогу очки, но он уже в автозаке. Очки поднимает женщина, обращается к полицейскому, чтобы их передали в автозак. Полицейский отвечает: «Скоро пообщаетесь, передадите».

«Нодовцев» рядом остается мало, полиция отталкивает их, кричит «не мешайтесь». В автозак заталкивают людей, которые уже не сопротивляются. Видно, что перед этим их уже чем-то избили. Например, за ноги и за руки несут парня, которому «омоновец» рядом просто изредка поддает дубинкой по спине. Даже когда в автозак образуется «очередь»из задержанных избитых протестующих, ему продолжают наносить удары. И в какой-то момент кажется, что это просто делается в такт. В конце парня запихивают в автозак, сначала пнув несколько раз коленом в живот.

Молодой человек, получивший удар полицейской дубинкой. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По дороге проносится карета реанимации. Рядом со мной два парня смотрят на нее, и один говорит другому «Там у людей просто у некоторых уже лица нет, *********** (разбомбили) в кровь о плиты». И это правда, на некоторых плитах действительно видны следы крови. Рядом написано: «Я всегда буду против». Вижу в ленте новостей фотографии людей с полностью окровавленными лицами у автозаков, и становится понятно, откуда здесь столько следов.

Рядом со мной стоит рыжеволосая девушка Наталья, она приложила руку ко рту и с реальным ужасом в глазах смотрит на задержания: «Я не понимаю, они же тоже люди. Навальный, Путин… Да, знаете, плевать на взгляды. Я понимаю, что работа у них такая, и приказ, все дела. Но как? Как можно так по-людоедски?».

К этому времени уже стало известно, что задержали даже нескольких журналистов. А тех, кого не задержали — просто «огрели» по голове, пытаясь выпихнуть к тротуару от автозаков. «Добровольной помощью» занимаются и казаки - они просто со всей силы толкают людей с бетонных блоков к дороге. Кто-то падает на других людей, кто-то — просто сильно ударяется о дорогу. Один из протестующих спрашивает: «Мужик, тебе не стыдно?». Казак провоцирует: «Че стыдного? Ты стоишь болтаешь. Иди машину переверни. Баклан!».

Люди в казачьей форме бьют митингующих. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Снова слышно, как полиция угрожает «распылением средств» в воздухе. И тут начинают взрываться дымовые шашки. Кто-то принимает запах за газ. Толпа, которая уже кричит и скандирует не только на Пушкинской площади, но и по обеим сторонам Тверской, выдвигается на проезжую часть. Полиция перекрывает движение по Страстному бульвару своими автобусами, потому что люди заняли всю дорогу. В воздухе уже летят бутылки с водой, летают «телеграмные» самолеты, слышно «Он нам не царь!». У дороги рядом с желтым такси стоит водитель смотрит на толпу и улыбается. Его зовут Герман. Я спрашиваю, что он об этом всем думает, он отвечает, что «испытывает хорошее чувство»: «Похоже на Армению, не согласитесь? — довольно улыбается, потом все-таки поправляет себя, — Хотя нет, не похоже. В России уже кровь льется».

Люди идут по проезжей части, кричат, размахивают российскими флагами. ОМОН медленно контролирует цепью сзади. В один момент резко накрывает толпу, кто-то, кто стоял ближе к нему, падает и оказывается в руках «омоновцев». Людей дубинками делят на две половины, чтобы освободить дорогу. Становится страшно, чтобы не попасть под удары, в толпе кричат «Ребята, быстрее на тротуары!». Самые крайние к ОМОНу люди получают по спинам, в голову. Некоторых просто без предупреждения сзади хватают за шею и волокут. Рядом кричат: «Позор, вы же задушите!».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На журналистов у автозаков огрызаются и отгоняют, размахивая дубинкой. К одному из омоновцев подбегает мужчина в пиджаке и очках, очень радостный, начинает рассказывать: «Там еще партия во дворах. Вы только с нами зачем агрессивно? «Я спрашиваю у мужчины, кто он. Он видит бейджик прессы, довольно улыбается и говорит «Сочувствующий» и уходит.

Я делюсь с прохожими на тротуаре наблюдением, как много на этой акции «сознательных граждан» — это и активисты «Молодой гвардии», и казаки, и «нодовцы» с «Боевым братством». Мне отвечает Артем, который не журналист и не блогер, но все происходящее снимает на камеру: «Все эти вещи потом в суд хорошо бы приложить. Всех этих псевдо-патриотов, которые людей до смерти избивают». Артем и его товарищи настроены очень по-боевому и говорят, что этой акцией в ближайшее время все не ограничится. «Я не хочу точно утверждать, но я вижу, какие люди здесь сегодня злые. Злые на власть, на ОМОН, на полицию, на этих «уток подсадных» казачьих. Это начало взрыва большой накопившейся злости».

Каждый раз, когда я с кем-то разговариваю, то наблюдаю, как людей избивают. И при мне не один задержанный не попадает в автозак без предварительного удара, не важно чем, ногой, рукой, дубинкой, палкой от флага или просто об автозак головой. Очень странно особенно видеть картину, как у задержанных отнимают все из рук перед тем, как запихнуть внутрь. И с какой ненавистью из автозаков выкидываются российские флаги.

Оставшихся протестующих силой сгоняют в метро. Те слушаются. Но в отделениях Москвы находятся уже 592 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» на 18 часов.