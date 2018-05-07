Бедные, но великие

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«Что удалось / не удалось сделать Путину за годы его правления?» — на этот вопрос социологов «Левады-центра» ответили 1600 респондентов накануне выборов президента. Сегодня итоги этого опроса были опубликованы на сайте организации.