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Бедные, но великие
Россияне оценили итоги правления Путина. Сегодня он стал президентом в четвертый раз: соцопрос
«Новая газета»редакция
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«Что удалось / не удалось сделать Путину за годы его правления?» — на этот вопрос социологов «Левады-центра» ответили 1600 респондентов накануне выборов президента. Сегодня итоги этого опроса были опубликованы на сайте организации.
- Главным достижением Путина стало «возвращение России статуса великой державы» (47% опрошенных).
- Главной претензией к Владимиру Путину россияне назвали неспособность «обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей» (45% опрошенных). По сравнению с 2015-м годом процент голосов за этот пункт вырос на 6%. Самым значительным скачком в категории претензий к президенту Путину россияне назвали неспособность «повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия» (32% в 2018 году против 15% в 2015-м).