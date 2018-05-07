Маршрут «Донбасс — Пушкинская»

При разгоне протестующих на Пушкинской площади особо отличились люди в казачьей форме с нашивками «Крымского казачьего полка атамана Якова Бакланова». Два десятка человек «легкими ударами нагаек» (по версии НОД) помогли полиции «усмирить самых резвых демонстрантов».

На видеозаписях с митинга видно, что «казаки» используют не только нагайки, но и кидаются в протестующих деревянными палками, а также толкают их и бьют ногами тех, кто упал. При этом на вопросы журналистов «казаки» отвечают, что пришли на площадь «просто погулять».

Являются ли люди в казачьей форме действительно казаками — вопрос, который пока остается без ответа.

В Союзе добровольцев Донбасса, где командир Крымского казачьего полка есаул Николай Дьяконов является членом правления, корреспонденту «Новой» сообщили, что «сами не могут до него дозвониться». В секретариате Союза казаков-воинов России и Зарубежья, куда входит Крымский казачий полк, «Новую» попросили оставить вопросы для казаков и сказали, что если те захотят давать комментарии, то редакции об этом сообщат.

На оставленные в соцсетях вопросы Дьяконов до настоящего момента также не ответил.

Между тем, у Николая Дьяконова и его подчиненных — богатый опыт участия в политических акциях и боевых действиях. Их подъем начался незадолго до российско-украинского конфликта.

20 сентября 2012 года группа казаков устроила потасовку на выставке «Духовная брань» в галерее Марата Гельмана в Москве. Дьяконов тогда обратился к мэру столицы Сергею Собянину с требованием изъять с выставки картину эстонского фотохудожника Пеэтера Лауритса «Тайная закуска, ремикс» — пародию на «Тайную вечерю» да Винчи. «Я, к сожалению, не видел картину, которую он там пытается выставлять, но, так как это выставляется в галерее Гельмана, это однозначно будет провокация», — заявил тогда Дьяконов.

31 января 2014 года казаки во главе с Дьяконовым ворвались в офис Общества защиты прав потребителей (ОЗПП). По свидетельствам главы ОЗПП Михаила Аншакова, ворвавшиеся искали склад «Комитета солидарности с Майданом», попутно громя мебель, угрожая сотрудникам Общества расправой и даже надевая на головы работников целлофановые пакеты. Никакого склада в офисе ОЗПП, правда, не оказалось.

Отборовшись с Майданом в Москве, Дьяконов вместе с сотней соратников отправился в Крым. На полуостров он прибыл уже после «зеленых человечков» — 1 марта 2014 года. Дьяконову удалось объединить вокруг себя местное казачество, которое занялось проведением «профилактических бесед» с проукраински настроенными активистами меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской в РФ), выстраиванием блокпостов вокруг Севастополя и патрулированием береговой линии.

Крымский казачий полк, как организация, был создан лишь 15 марта 2014 года. За день до референдума. В его состав вошли около 400 человек — это были как люди Дьяконова, так и представители крымского и севастопольского казачества.

После «крымской весны» казаки Дьяконова отправились воевать в Донбасс. Сам есаул о сражениях на территории восточной Украины высказывался сдержанно, рассказывая об успешных боевых действиях в Снежном и на Саур-могиле (украинская армия потеряла убитыми более 1000 человек).

После Донбасса Крымский казачий полк вернулся в Москву.

Казаки нагайками избивают вышедших на Пушкинскую граждан. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По признаниям опрошенных «Новой газетой» симферопольских и севастопольских казаков, с Дьяконовым они давно не поддерживают контакт, однако уверены, что в разгоне сторонников Навального в Москве принимали участие именно его люди. При этом большинство казаков высказали разгонявшим митинг свою поддержку.

С осуждением действий казаков на Пушкинской площади выступили только во Всеказачьем Общественном центре, представители которого распространили заявление об отмежевании от «провокаторов, подавляющих протест, и навлекающих гнев на Казачий Народ».