Папахи наголо

Жесткие действия полиции при разгоне несогласованной акции «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади стали неожиданностью разве что для тех, кто не застал Болотную площадь (а надо сказать, что таких людей среди выходящих на улицы сторонников Навального уже большинство). Но вот участия в силовом подавлении протестной активности «добровольных помощников режима» с оранжево-черными ленточками и казаков с нагайками не ожидал, пожалуй, никто.

Собственно, НОДовцы на мероприятиях несистемной оппозиции частные гости. И в этот раз их лидер, депутат Евгений Федоров, подтвердил журналистам «Коммерсанта», что активисты были на Пушкинской площади и при этом не согласовывали свое мероприятие с московской мэрией.

Зафиксируем этот важный момент: 5 мая в одном месте и в одно время проходили два несогласованных массовых мероприятия. С точки зрения закона и сторонники Навального, и НОДовцы, и примкнувшие к ним казаки находились в абсолютно равных условиях.

А по другую сторону закона находился Второй оперативный полк, бойцы которого по приказу должны были бы задерживать всех участников несанкционированных акций, включая казаков. И особенно — казаков, когда те начали применять насилие по отношению к другим вышедшим на площадь гражданам.

Справедливости ради, один такой случай нашим фотографам запечатлеть удалось. Но главное слово тут — один. И задержанного казака после профилактической беседы там же, в кустах, отпустили.

Полицейские задержали казака, который дрался с митингующими. Как выяснилось — «по ошибке». Его тут же отпустили. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Но и нельзя сказать, что казаки дублировали работу полицейских, которые прекрасно справились бы с «детьми Навального» не только без парней в папахах, но и без помощи ОМОНа. (Тут была другая аппаратная интрига: ОМОН недавно был передан в ведение Росгвардии, которой тоже хотелось отличиться накануне инаугурации.)

Даже если бы казаки в момент митинга на Пушкинской находились на службе, то есть работали по договору с региональными (московскими) властями, это все равно не давало бы им права использовать против людей нагайки. Ну нет такого легального спецсредства в арсенале органов правопорядка.

А если казаки не были на службе, то есть они незаконно били людей, а полиция незаконно им в этом не препятствовала. И вот это очевидный повод для проведения служебного (как минимум) расследования.

«Новая газета» направила официальный запрос в департамент региональной безопасности Правительства Москвы и очень ждет ответа на него.

В частности, мы просим уточнить, действовали ли казаки в соответствии с каким-либо соглашением, заключенным с Правительством Москвы. Как уже сообщал The Bell, ранее столичная мэрия заключала государственные контракты с Центральным казачьим войском, которые, в частности, подразумевали «Оказание услуг по организации обучения и проведения практической подготовки членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы».

Кстати, ЦКВ на своем официальном сайте уже опровергло эту версию, заявив, что «казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды».

Как сообщил «Новой газете» один из активистов патриотического движения, которому, по его словам, предлагали участвовать в событиях 5 мая, никаких официальных договоренностей между казаками и мэрией действительно не было. Организация и финансирование шли по линии депутата Евгения Федорова. Ему удалось мобилизовать около ста казаков из самых разных регионов страны (помимо ЦВК, на фото корреспондентов «Новой» и других СМИ попали шевроны «Крымского казачьего полка» и «Первой офицерской пластунской сотни» из Малоярославца).

Это были прямые договоренности с конкретными казаками, а не с их организационными структурами. Предложение поступало и Союзу добровольцев Донбасса, который возглавляет Александр Бородай, но ни он сам, ни его активисты не откликнулись.

По словам нашего источника, казакам сообщили, что их действия якобы согласованы полицией, но когда в ход пошли нагайки, полицейские объяснили наиболее ретивым носителям папах, что они тут не власть и даже не вполне себе ее добровольные помощники. Отсюда и редкие эксцессы с задержаниями людей в камуфляжной форме.

В общем, если это был эксперимент, то он провалился. Помощники силовикам не нужны, а политический эффект от митинга «Он нам не царь», который разгоняли нагайками казаки, вышел очень сомнительный. Особенно за два дня до слов президента об отказе от «дремучего охранительства», которое на Пушкинской площади было явлено нам во всей своей гротескной красе.

Алексей Полухин, Юлия Полухина, «Новая»

прямая речь

«Казаки не должны применять силу против народа»

Аркадий Турченко атаман регионального отделения МКЦ «Хуторское казачье общество Бабушкинский»

— Члены моего казачьего общества в событиях на Пушкинской площади участия не принимали. Мы планировали участие в акции, но, к сожалению, не смогли. С другой стороны, и хорошо, что нас там не было.

Я знал, что многие наши друзья и соратники приехали и принимали участие в данном мероприятии. Но у меня неоднозначное мнение. Неправильно, когда казаки вынуждены выступать против народа. Мое мнение, что казаки должны быть на страже и оберегать народ. Пороть надо, но пороть надо было Навального и лидеров, которые были с ним. Потому как именно они устроили провокацию в Москве. Очень жаль, что молодежь — адекватную, хорошую, неглупую, втянули в несанкционированное мероприятие. За это должны понести ответственность те люди, которые это организовали. Если казаки вышли, они должны были пороть именно Навального, а не людей и детей, которых надо слушать и слышать.

Мы все живем по одному законодательству, которое не предоставляет казакам право на применения силы. Мы такие же члены общества, мы объединены в общественные организации, но мы не полиция. Казаки, и это прописано в уставах, должны участвовать в обеспечении правопорядка, помогать полиции в проведении массовых мероприятий, но применять силу против народа — это не верно. И жаль, что многие сейчас поддались на провокацию, и не в первый раз.

Игорь Сокуренко атаман «хуторского казачьего общества Марьинское»

— Нас не было на Пушкинской площади 5 мая. В это время у нас в районе была обширная программа по работе с инвалидами — концертная программа, приготовление каши, лечебная верховая езда.

Мое мнение, думаю, схоже с другими — это была провокация. Ни одного моего знакомого в центре не было. Казаки — это современные люди, которые в рамках закона поддерживают правительство, оказывают содействие правоохранительным органам, и не могут применять силу. Для этого нет никаких полномочий. Если казаки выходят на митинг — они берут гармошку, а не плетку. Это холодное оружие, его ношение, а тем более применение карается законом.