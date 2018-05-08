Генерал обиделся за георгиевскую ленту

Оказывается, это обида за георгиевскую ленточку – ее бросили возле урны – вызвала столь жесткое применение силы полиции на протестной акции 5 мая в центре Красноярска – людей десятками хватали без церемоний, волокли по асфальту, запихивая и забрасывая в полицейские пазики и уазики. Надо полагать, были и другие поводы, но их начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Александр Речицкий не конкретизировал.

До этого в полиции отказывались комментировать массовые задержания и действия ведомства 5 мая; между тем Красноярск, пытаясь осознать новый этап в отношениях местного общества и власти, действительно все это время находится если не в шоке, то в недоумении – такого жесткого «винтилова» здесь не помнят, и почему в соседних Иркутске и Новосибирске все прошло как обычно – без столкновений, а в Красноярске устроили масштабную полицейскую операцию? И вот вечером 7 мая местные сетевые издания обнародовали позицию Речицкого. Генерал-майор полиции так и не назвал точное количество задержанных («сейчас анализируем»), причины применения силы («даже если где-то были конкретные действия, все будет оценено в рамках служебных проверок; полиция выполняла конкретные команды»), но немного порассуждал. Цитирую по порталу «НГС.НОВОСТИ»:

– У нас есть неопровержимые доказательства противоправных действий ряда граждан. Сегодня они все анализируются. […] Я рекомендую вам посмотреть соцсети и почитать комментарии. Есть в ряде комментариев видео, где молодой человек бросает георгиевскую ленточку возле урны. Это чисто по-человечески возмутительно.

Вот об этом «возмущении» – подробней. Данный эпизод – я ему был очевидец – произошел около 16.40 на площади Революции между памятником Ленину и Серым домом (краевой администрацией). Полиции рядом не было уже давно и задержания окончились (протестная акция началась в 13 часов). Несколько десятков молодых людей под дождем продолжали меж тем гулять по центру города, скандируя «Россия будет свободной!» и «Жулики и воры, пять минут на сборы!». У стен краевого правительства к молодежи подошли люди в штатском. А какой-то парень влез вдруг толкать речь на скамейку: «Мы должны сейчас сделать что-то, мы или расходимся, или делаем что-то!» И один из подошедших в этот момент посоветовал оратору снять с запястья георгиевскую ленточку: «Ее нужно носить на груди». Тут и публика заметила «путинский» символ, загудела. Парень, стоя на возвышении ленточку снял. Тот же, кто первым обратил внимания, подзуживая, крикнул: «кидай». Юноша отпустил ее из рук, и она упала – действительно возле урны.

Но никто не бросился ему выламывать руки и волочить к автозаку. Повторю: все задержания к тому моменту уже состоялись, космонавты с улиц ушли, и это – не причина применения силы. Провокаторы однако сняли видео. И выложили его – только на следующий день под именем «Сергей Митрохов» (на Ютубе этот пользователь зарегистрировался 21 декабря 2017, и на его канале лишь одна эта запись).

О том, что означает сейчас георгиевская лента и что такое происходит в генеральской голове, если в ней массовые задержания возможно продиктовать обидой за этот символ, и скоро ли дойдем до арестов за непочтительное выражение лица при виде ленточки – разговор отдельный. Пока – факты. Как она оказалась у юноши на запястье? Мэрия не согласовала митинг «Он нам не царь» из-за проведения в запрошенном месте в запрошенный час других мероприятий. И на самом деле «мероприятие» проводилось: десяток юнцов в футболках «Единой России» и рядом с ее «кубом» раздавали георгиевские ленточки. Какое-то время две акции соседствовали.

Власти, таким образом, организовали раздачу лент, затем все сделали для того, чтобы выявить отношение к этому символу противников режима (или, возможно, собственных же агентов) и затем задним числом объявили это причиной жандармского усердия. Бинго. Почему бы тогда не останавливать машины с ленточками, завязанными на антеннах, и не бросать их собственников в кутузку?

Как бы то ни было, теперь и в Красноярске, как в Москве, полиции и Росгвардии помогают заламывать и винтить несогласных какие-то помощники в штатском (некоторые при этом в полицейских шлемах), теперь и тут полно провокаторов (они стали проявляться всякий раз и на экологических митингах, вне зависимости согласованы те или нет).

Расширению географии жесткости в сфере «общественной безопасности», вероятно, способствовали и последние кадровые назначения. В конце 2016 года краевое ГУ МВД возглавил Александр Речицкий, до этого министр внутренних дел в Адыгее, а год назад он усилил свою команду полковником Геннадием Березиным, своим старым знакомым, работавшим в его подчинении. Березина назначили начальником межмуниципального УМВД «Красноярское». До этого, как «Новая» уже писала, он занимал руководящие должности в Белгороде, Ставрополье и Адыгее, а последнее его место работы – Москва. С 2015 года Березин являлся замначальника – начальником полиции УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве, затем – начальник 7-го отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве. Командовал сводным отрядом полиции в период проведения Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи. В марте следующего года в Красноярске, напомню, должна состояться зимняя Универсиада.

Именно Березин и руководил «на земле» тактикой силовиков 5 мая, он отдавал конкретные распоряжения по задержанию того или иного «гуляющего».

И при чем тут георгиевская лента?

И еще о символах и живых людях. В то же самое время, когда генерал Речицкий рассказывал о своем возмущении, стало известно, что пока красноярские ветераны, приглашенные на праздничный концерт, слушали Льва Лещенко, их автомобили от концертного зала увезли эвакуаторы. Всего 17 машин, припаркованных с нарушением правил. Ветераны меж тем говорят, что их припарковаться так вынудили работники зала, не пускавшие на стоянку. Депутат горсовета Владимир Владимиров обнародовал видеозапись разговора с ветераном труда и спорта Виталием Косолаповым: «Многие ветераны оставили одежду в машинах, стояли раздетые на улице. И ладно бы просто эвакуировали, так еще и 4 тысячи штрафа взяли, – сказал Виталий Александрович. – Это непорядочно. […] Я хочу, чтобы мои слова передали Речицкому. Что творится у нас сегодня в крае?! И вчера я поразился, когда сотрудники заталкивала людей в машины, за руки, за ноги закидывали в автобус. Ребёнка 12 лет забрали! Разве это порядок? Разве это наша страна? Не узнать ее!»