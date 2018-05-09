Все знают Безумного Пьеро

71-ый фестиваль запомнится как очередная веха перемен, коснувшихся и самого главного кинофорума, и отраженного в этом кинозеркале современного мира — его судорожных трансформаций.

Прощай, Революция!

Полвека назад в 1968-м на пике студенческой революции фестиваль был сорван Годаром, Лелушем, Трюффо, Полански и другими режиссерами. В знак солидарности с протестами левых они захватили фестивальный дворец и устроили в зале митинг, сорвав показ фильма «Охлажденный мятный коктейль» Карлоса Сауры. Саура и сам держал занавес перед экраном, мешая показу своего фильма. За пять дней до официального закрытия жюри объявило о прекращении работы фестиваля.

На фестивальном плакате нынешнего смотра - кадр годаровского «Безумного Пьеро». Звездный поцелуй Бельмондо и Анны Карины, но поклонники фильма вспомнят, что беспечному герою в поисках счастья и острых ощущений приходится обмотать себя динамитом… На Открытии чествовали звезду этого фильма Анну Карину, которой уже под восемьдесят.

Символической данью революционным событиям 1968-го станет участие в конкурсе «Книги образа» неутомимого и непримиримого классика Жана-Люка Годара, который не планирует посещать форум. Дело не возрасте. И не в солидарности с опальными режиссерами Джафаром Панахи и Кириллом Серебренниковым, которых не выпускают из своих стран. Годар вообще Канны не балует. Отказавшись представлять здесь свой киноманифест «Прощай, язык!», он заявил: «В Каннах нечего делать. Я там уже был и знаю, что все там только и делают, что смотрят кино, а потом говорят авторам, как им понравилось».

Словно иллюстрируя эти слова, Канны решили своеобразно отметить исторический революционный юбилей. Из дамы «просто приятной» - превратиться в «даму, приятную во всех отношениях». Во всяком случае, по отношению к участникам конкурса.

Мягкие реформы решили начать с взаимоотношений с прессой. Не секрет, что на протяжении многих лет на Каннском фестивале к журналистам относились с особым пиететом. Как пресса назовет фестивальный корабль, так он и поплывет.

Но возник конфликт интересов. Традиционно пресса первой смотрела конкурсные фильмы на утренних показах — до их вечерней гала-премьеры. Нередко нелестные рецензии портили «праздничное настроение» авторам фильмов. После низкой оценки критиков в фестивальном журнале «Screen», некоторые из звезд даже отказывались давать интервью.

Под руководством Тьерри Фремо фестиваль дает понять, кто здесь отныне главный. Пресс-показы будут идти либо одновременно с гала-премьерами, либо на день позже. Потому что интернет-изданий развелось немеряно и журналисты «твитят» разнообразное мнение о фильме мгновенно. Похоже, Каннский форум рискует стать еще более управляемым и буржуазным.

При этом фестиваль демонстративно спешит красноречиво реагировать на кинематографические скандалы, поддерживая движение #MeToo и Time’s Up.

На этот счет напечатаны специальные воззвания. Харви Вайнштейн отлучен от форума, на котором был неоднократно обласкан. Зато на кинорынке покажут фильм «Гражданин Харви», пригвоздят в очередной раз к позорному столбу некогда влиятельного киномагната.

Решили покончить устроители и с закоренелым гендерным и расовым неравенством. В жюри основного конкурса четыре женщины (две темнокожих) и три мужчины (среди меньшинства и наш мужественный Андрей Звягинцев). Возглавляет жюри блистательная актриса Кейт Бланшетт – активист движения #MeToo. Она и на Открытие в знак солидарности с жертвами насилия надела черное платье… с рискованным вырезом на спине. Среди участниц конкурса три женщины (Ева Хассон, Надин Лабаки и Аличе Рорвахер), в «Особом взгляде» едва ли не половина фильмов сделаны женщинами. Таким образом Канны спешат идти в ногу со всем прогрессивным кинематографическим миром. И кажется, даже обгоняют его.

В этом году Открытие фестиваля пришлось на 8 мая. Европа отмечает День Победы. В Каннах традиционно это человеческий, негромкий праздник. Жители города приходят на площадь вокруг памятника «Павшим солдатам». Флаги стран союзников собирают из цветов. Мэр произносит проникновенную речь. Говорят о благодарности солдатам, спасших мир от нацизма. В Европе наступают «Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне». Оркестр играет гимны стран-победительниц, в том числе российский.

Надо сказать, что и Открытие фестиваля было сердечным. Произносили поэтический монолог во славу великого, непредсказуемого синема. Президент фестиваля Пьер Лескюр и Тьерри Фремо благословили участников и зрителей. И высоченная Кейт Бланшетт обняла маленького Мартина Скорсезе (на фестивале будет ретроспектива его фильмов), дуэтом на инородном французском языке они произнесли слова «Фестиваль открыт!»

Фильм Открытия «Все знают»

Асгар Фархади — один из самых обласканных иранских режиссеров. В его коллекции — призы Канн, Берлина, два Оскара, Золотой Глобус. Вновь, как и в своих знаменитых драмах «Надер и Симин: Развод» и «Коммивояжер» — режиссер разворачивает семейный роман в психотриллер.

Фархади, возродивший угасший было интерес к иранскому кинематографу, до сей поры снимал не этнографическое, но универсальное кино, при этом сохраняя верность менталитету, критикуя режим умеренно, с точки зрения гуманистических ценностей. Но свой новый фильм — большую копродукцию — он снимал в Испании, небольшом городке Торрелагуна на севере от Мадрида со звездами первой величины Пенелопой Крус и ее мужем Хавьером Бардемом, которые играют замечательно.

Kinopoisk.ru

Сценарий написал на фарси, потом его перевели. И как мне кажется, игра на чужой территории его подвела. «Все знают» — история киднеппинга. Лаура — героиня Крус приезжает из Аргентины в родной испанский городок на свадьбу сестры. И во время бурного веселья исчезает ее дочь, шестнадцатилетняя Ирене. Дальше, как обычно в фильмах Фархади, из всех шкафов вылезают скелеты, неочевидное неблагополучие превращается в преступление, разбитые мечты – в раскуроченные жизни. Бедствие нагнетается исподволь из незначительных бытовых деталей.

Возникающие вопросы не всегда находят разрешения. История обретает криминальный оттенок.

Но когда в сюжет крушения одной семьи измочаленная страданием Лаура признается любви своей юности (разумеется, это Бардем) в том, что ее дочь Ирене… это его дочь Ирене – зал не может сдержать смеха. Естественно, веселятся журналисты. Гости гала-показа (фильм демонстрируется параллельно в двух залах) ведут себя благодарно и сдержанно. И сериальный привкус не мешает им наслаждаться возможностью лицезреть воочию в фестивальном дворце роскошную Пенелопу в черном кружевном одеянии. И Леа Сейду под руку с Андреем Звягинцевым, и Джулианну Мур, и Кристен Стюарт с умопомрачительной прической. И Коста-Гавраса, и кумира всех киноманов Мартин Скорсезе. Чего ж вам больше? Фестиваль плывет.