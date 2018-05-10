Как Трамп Путину помогает

Американский президент в очередной раз создал ситуацию неопределенности — типа, «дальше мы посмотрим, что будет». Остальные участники подписанного в 2015 году «Совместного всеобъемлющего плана действий» Иран, Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай в той или иной степени осудили шаг Вашингтона.

Портрет президента Трампа сжигают в Иране. Фото: EPA

Объясняя свое решение, президент США ссылался на обнародованные Израилем на прошлой неделе секретные иранские документы, добытые разведкой. Но, как отмечают эксперты, материалы, представленные израильским премьером, не содержат ничего принципиально нового. Речь идет о периоде до соглашения. После заключения «иранской сделки» ни США, ни международные проверяющие органы не нашли свидетельств нарушения иранцами условий соглашения СВПД.

Условия Трампа

Соглашение 2015 года в обмен на снятие с Ирана экономических санкций, в том числе — запрета на международную торговлю нефтью, предусматривало, прежде всего, резкое сокращение иранских запасов обогащенного урана в ближайшие 15 лет, а также сокращение на две трети числа центрифуг, обогащающих уран, в ближайшие 10 лет. В течение 15 лет после вступления соглашения в силу степень обогащения урана не должна превышать 3,67%, а его запасы должны быть сокращены с 10 тонн до 300 кг.

Для нового соглашения с Ираном (помимо отказа от ядерной программы) Трамп требует от Тегерана отказаться от разработки межконтинентальных баллистических ракет, прекращения поддержки группировок «Хезболла», ХАМАС, «Талибан» и «Аль-Каида», отказа от публично заявленной цели уничтожить Израиль, а также от разжигания конфликта в Йемене и кибератак против США и их союзников.

Как отмечает обозреватель Стивен Коллинсон, Трамп демонстрирует твердость в неуклонном выполнении своих предвыборных обещаний, которые так пугали союзников Америки. Сначала выход из Транстихоокеанского партнерства о зоне свободной торговли и Парижского соглашения по климату, затем торговые споры с Китаем, Канадой, Мексикой. Теперь — выход из «иранской сделки». Серьезной ошибкой назвал действия Трампа Барак Обама. «США могут оказаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении бывшего президента.

Реакция демократов в Конгрессе предсказуема — единодушно-критическая. Но и многие республиканцы полагают, что президент допустил крупную ошибку. «Я не думаю, что это мудрый шаг. Мы теряем роль глобального лидера», — заявил сенатор Джефф Флэйк. Соглашение с Ираном надо было дорабатывать, но не отменять, надо было договориться с союзниками — мнение сенатора Боба Коркера.

Продлевая действие СВПД, 12 января Трамп обещал, что делает это в последний раз, нужны переговоры с союзниками и принципиально новый договор с Ираном. Президент определил срок: решение по Ирану будет принято до 12 мая.

Однако Трамп выступил с заявлением уже 8 мая, он назвал соглашение «разлагающейся и гнилой структурой», неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в ближайшем будущем. Любое государство, помогающее Ирану обрести ядерное оружие, также будет подвергнуто жестким санкциям Соединенных Штатов, пообещал Трамп. Любопытно, что

министр обороны Джеймс Мэттис, наряду с бывшим госсекретарем Тиллерсоном и советником по нацбезопасности Макмастером выступал за сохранение «иранской сделки».

Как иронизируют критики Трампа, шеф Пентагона — «единственный взрослый» на совещаниях кабинета министров.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что принимает немедленные меры для выполнения решения президента. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что европейские компании, которые сотрудничают с Ираном, должны будут в течение шести месяцев свернуть деятельность в этой стране, в противном случае против них будут применены санкции США. Вероятно, для некоторых компаний будут сделаны исключения. Например, «Боинг» получил лицензию по контрактам с Ираном до 2020 года.

Как записал в своем твиттере посол США в Германии Ричард Грэнелл: «Немецкие компании, ведущие бизнес в Иране, должны немедленно начать его сворачивать».

Похоже, американские послы перенимают не только формат общения с миром — через твиттер, но и безапелляционный стиль главы государства.

90 и 180

Казначейство США в специальной записке разъяснило, что через 90 дней оно запретит закупки американских долларов иранским правительством, введет санкции на международную торговлю Ираном золотом и драгоценными металлами, запретит поставки в Иран графита, металлов — таких как алюминий и сталь, а также программного обеспечения для промышленности.

Будут введены запреты на крупные сделки купли-продажи иранской валюты — риала, а также хранение крупных сумм, деноминированных в риалах, за пределами страны, на покупки или содействие в эмиссии суверенного долга Ирана. Возобновятся санкции против иранского автопрома.

Кроме того, после 90 дней США запретят импорт в Америку иранских ковров и сельскохозяйственной продукции, деятельность, связанную с экспортом или реэкспортом в Иран гражданских пассажирских самолетов и запчастей к ним.

Еще один временной порог — 6 месяцев. Как объяснили на брифинге представители Госдепа, он касается нефтяных контрактов с Ираном.

4 ноября 2018 года США возобновят санкции против операторов иранских портов, а также судоходство и судостроение этой страны и на торговлю нефтью и нефтепродуктами.

Не позже 5 ноября 2018 года Вашингтон вновь наложит персональные санкции на лиц, которые находились в черных списках правительства США к 16 января 2016 года.

Верен электорату, союзники потом

Трамп последовательно уничтожает наследие Обамы,

отмечает комментатор CNN: от отмены реформы здравоохранения и финансово-налогового регулирования — до международных соглашений. Критики отмечают, что у президента нет плана B на случай, если союзники не поддержат Трампа с Ираном, а Тегеран решит вернуться к обогащению урана. Президент поставил под сомнение международную репутацию страны как партнера, соблюдающего взятые обязательства.

С другой стороны, как отмечает консервативное и в целом пропрезидентское издание National Review, соглашение тем и отличается от полноценного договора, что последний требует ратификации Конгресса. У Обамы не было достаточной поддержки в Конгрессе, чтобы добиться принятия договора, а значит, полагают сторонники президента, Трамп не нарушил обязательств по СВПД (их нет — в строго юридическом смысле), зато он исправил ошибку Обамы и «защитил безопасность Америки и мира на десятилетия вперед». Миллиарды долларов, полученные Ираном в результате действий Обамы, через Иран попали в Сирию, Афганистан, Йемен — в руки врагов Америки и Израиля. А что касается европейских и прочих союзников Америки, то «теперь им предоставлен выбор: продолжать пользоваться преимуществами доступа к экономике США или торговать с Ираном. И то и другое одновременно больше не получится…».

…И о России

Выход Трампа из соглашения, полагает вашингтонское издание The Huffington Post, это победа России. «Решение Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном ослабит отношения США с другими государствами во всем мире и создаст проблемы, которые будут стоять перед американской внешней политикой годами, а это на пользу сопернику США — России», — пишет корреспондент издания Акбар Шахид Ахмед.

Шаг Трампа, скорее всего, приведет к продвижению «двух главных целей» российского президента: расколоть альянс демократических государств под руководством США и укрепить альтернативное объединение России, в которое входят Иран и его партнеры на Ближнем Востоке,

говорится в статье.

Одновременно мировая цена на нефть достигла высшей точки с 2014 года, «наполнив столь необходимыми деньгами государственную казну и дав Путину новый простор для маневра на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом и акций протеста в стране», — отмечает Wall Street Journal.