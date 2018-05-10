«Евровидение» кишками наружу

Уже который год обсуждать «Евровидение» интереснее, чем слушать выступления его участников. Песни у всех примерно одинаковые — лощеный европопс, аранжированный профессионалами по найму. А вот биографии разные. Сейчас уже мало кто вспомнит, что именно пела Кончита Вурст в 2014 году, но имя это до сих пор на слуху и образ бородатой женщины тоже.

В этом году на EV — каждый сам себе Кончита, хоть и без бороды.

Все помнят прошлогодний скандал с Юлей Самойловой, которую СБУ не пустила петь в Киев. Нынешние заголовки не менее шокирующие: «Самойлова возглавила «Бессмертный полк» в Лиссабоне». Говоря словами Елены Ваенги: «Попробовала бы она сделать это в мИчети». В данном случае в Киеве. Хотя и это звучит не так абсурдно, как кажется. 9 мая в Киеве на акцию «Бессмертный полк» вышло несколько тысяч. С георгиевскими ленточками. Такое тоже возможно.

Но вернемся в Лиссабон. Там шествие прошло при поддержке мэрии, с красными и трехцветными российскими флагами. Кто-то возмущается, кто-то радуется, но этот сюжет точно интереснее, чем песня Самойловой I won`t break («Меня не сломить»), совершенно безликая.

Казалось бы, при чем тут Киркоров, которого никто не приглашал представлять Россию в Лиссабоне? В 1995-м он уже пел на EV и занял 17-е место, фактически провалился. После чего заявил, что на «Евровидении» неправильная система подсчета голосов, поэтому участвовать в нем не стоит.

И вот Филипп Бедросович в Португалии. Ходит по дорогим ресторанам, наслаждается жизнью и участвует в конкурсе вместе с группой из Молдовы (!!!), что совсем уж необъяснимо.

И опять совершенно не важно, что именно он споет. Что бы ни спел, это точно будет менее интересно, чем его последний клип «Цвет настроения синий», который все сейчас обсуждают. Там и мат присутствует, и прямую цитату из Radiohead кто-то уже услышал («почему в вашем творчестве так много римейков?») — в общем, есть о чем говорить.

Русский след на EV виден отчетливо. Следите за руками: песню челябинского уроженца Кирилла Павлова исполнил украинский певец ALEKSEEV, выступавший за Белоруссию. Запомнили? А теперь забудьте: ALEKSEEV все равно в финал не прошел. Несмотря на все усилия. Как пишет челябинская пресса, певца «остановили». Кто остановил, непонятно. Вероятно, враги.

А композицию «Outlaw in Em» для голландского певца Waylon написал обнинский музыкант Илья Тошинский. Правда, он живет сейчас в США, но это ничего не значит. США не Европа, а Обнинск — Европа, еще какая.

Продолжается холодная война в шоу-бизнесе между Россией и Украиной. Мы им «Бессмертный полк» и песню «Меня не сломить», а они здороваться не хотят.

Претендент от Украины Melovin демонстративно отказался говорить с российскими журналистами. Пресс-конференцию он давал по-украински, но в какой-то момент ему не хватило лексического запаса, и он перешел на язык врага, которым владеет лучше. Зовут его на самом деле Константин Бочаров.

Неожиданное противостояние возникло между Латвией и Израилем. Израильские СМИ раскопали биографию бразильянки Лауры Ризотто, которая в этом году представляет Латвию. Оказалось, что она правнучка Герберта Цукурса, входившего в состав «команды Арайса», которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 евреев. Более того, Лаура считает его настоящим патриотом Латвии и гордится родством.

А про израильскую претендентку Нету Барзилай говорят, что она бывшая десантница, воодушевляла морпехов во время операции в Газе песней «Мой моряк — мой ангел», и значит, надо ее бойкотировать.

Так выглядит «Евровидение» кишками наружу. Интересный конкурс, насыщенный. Только непонятно, зачем при таком раскладе еще и петь. Предлагаю следующее «Евровидение» провести виртуально: выложить в интернет биографии участников и обсуждать до потери пульса, кто хуже. Победит, как водится, дружба, а музыка — не нужна.