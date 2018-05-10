Нагайки против подростков

Митинги «Он нам не царь», организованные политиком Алексеем Навальным, прошли 5 мая более чем в 90 городах России. Протестующие выражали несогласие с четвертым сроком Владимира Путина на президентском посту. К концу акции по всей стране более 1600 человек были задержаны полицией. Как сообщает портал ОВД-Инфо, из них 158 человек — несовершеннолетние. На сегодняшний день заведено одно уголовное дело. Многие задержанные жалуются на побои при задержаниях. Причем не только со стороны полиции и ОМОНа, но и от «помогающих» правоохранительным органам граждан — «казаков» и представителей НОДа.

Уже начались суды над участниками акций. Юридическую поддержку им оказывают адвокаты ОВД-Инфо, «Открытой России» и штабов Алексея Навального.

Самое большое количество задержаний пришлось на московскую акцию на Пушкинской площади — более 700 человек. В Москве в ходе жестких задержаний ОМОН использовал резиновые дубинки, протестующим наносились удары ногами. Люди в одежде казаков помогали полиции разгонять толпу — они либо руками и ногами применяли силу против участников акции, либо били их нагайками.

Не обошлось без скорой помощи, которая приезжала на Пушкинскую площадь во время акции. В автозаках полиция также применяла силу к задержанным, избивая их дубинками, — это зафиксировал фотокорреспондент «Новой газеты».

Также журналисты и протестующие столкнулись с провокациями со стороны представителей НОДа на Пушкинской площади, членов движения «Боевое братство» и активистов «Молодой гвардии Единой России». Притом что председатель «Молодой гвардии» Денис Давыдов за неделю до акции заверил журналистов, что активисты движения не будут выходить на ближайшие акции оппозиции, они там все равно присутствовали. Как рассказал корреспонденту «Новой» один из активистов движения на Пушкинской площади, от «Молодой гвардии» там находились около 300–400 человек.

По данным Профсоюза журналистов, во время работы на акциях были задержаны 23 журналиста.

«Мы отмечаем рост насилия и агрессии в адрес наших коллег со стороны полиции: как минимум в 10 случаях из 23 журналисты получили телесные повреждения или столкнулись с агрессивным отношением полицейских именно по причине своего статуса», — говорится в сообщении Профсоюза журналистов. Так, корреспондент «МБХ медиа» Александр Скрыльников рассказал, что перед ударом со стороны полицейского показал ему пресс-карту, но затем все равно получил «ушиб правой половины грудной клетки». Он был доставлен в НИИ Склифосовского, где у него обнаружили ушиб легкого.

6 мая начались суды над задержанными. В основном участников акции обвиняют по статьям административного кодекса: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП) и «Нарушение установленного порядка проведения митинга» (20.2 КоАП) — сюда входит и повторное нарушение на митинге. Как рассказал «Новой» редактор отдела мониторинга ОВД-Инфо Григорий Дурново, в Санкт-Петербурге большинство судов прошли на следующий день после акции — задержанных повезли в суд после ночи в отделении:

«Интересное явление, что в Москве за все прошедшие дни был всего один суд — у гражданки Украины Владиславы Соловей, ее арестовали на 10 суток. В тот же день повезли людей еще из 10 отделов, но потом почему-то развернули обратно. По «уголовке» (статья о применении насилия к представителю власти) — пока зафиксирован один случай, но они также могли за праздники насобирать. Если вспомнить акцию 26 марта 2017, тогда достаточно поздно заводили уголовные дела».

На сегодняшний день известно об одном заведенном уголовном деле (по статье 318 УК). Михаил Цакунов возвращался с друзьями домой после митинга, когда заметил дворника, который нес выбрасывать большую надувную утку (символ протеста еще с акции Навального «Он вам не Димон»). Молодые люди попросили у дворника забрать утку — в этот момент их и задержала полиция. На суде Цакунов показал следы побоев на теле, которые он получил при задержании. Сначала на него был заведен протокол о нарушении порядка проведения акции, но потом выяснилось, что полицейский, задержавший Цакунова, рассказал о выбитом у себя зубе во время задержания. Санкция по 318-й статье — штраф до 200 тысяч рублей или 6 месяцев ареста.

У организатора акции «Он нам не царь» Алексея Навального суд состоится 11 мая. Ему вменяют две статьи — «повторное нарушение порядка организаций митингов» и «неповиновение сотруднику полиции». Возможное наказание — 30 суток ареста. А 10 мая депутаты Государственной думы от «Единой России» внесли законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Предполагается, что это правонарушение будет наказываться еще 15 сутками ареста.