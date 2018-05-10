Развлечь и сделать красиво

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Ну и неделька выдалась — что ни день, то какое-нибудь торжество или праздник. Собственно, торжества намечались изначально, но по традиции совместились с арестами, которые сопровождают их с 2012 года. Однако про протестную акцию в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов с дерзким названием «Он нам не царь», на которой были задержаны полторы тысячи смутьянов, аудитория федеральных каналов ничего и не узнала. Ни в одном из выпусков новостей о ней даже не упомянули — не говоря уже о том, чтобы показать кадры жестоких избиений совсем юных участников акции бойцами ОМОНа, Росгвардии и невесть откуда взявшимися казаками с нагайками.

Зато уже на следующий день те же доблестные росгвардейцы удостоились большого праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце в честь Дня войск национальной гвардии РФ, показанного на главном, Первом канале страны.

В зале собрались лучшие представители этих самых войск — солидные генералы и офицеры с женами и совсем молодые бойцы. Со сцены их приветствовали лучшие силы российской эстрады — Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Когда Розенбаум запел «Поднимем эту чашу за детей наших», зал со слезами на глазах поднялся в едином порыве. Это выглядело очень трогательно — суровые, закаленные в уличных схватках с чужими детьми мужчины не скрывали искренних чувств и чадолюбия. Ну и Первый канал молодец, конечно. Показал стране настоящих героев, которые еще раз встали и заплакали, когда на сцену вышел победитель детского «Голоса» Рутгер Гарехт с песней «Офицеры», обеспечившей ему победу в конкурсе. Звонкий такой мальчик. Тут любой прослезится. Вот и нашим героям ничто человеческое не чуждо.

А завтра была инаугурация — и с самого утра все федеральные телеканалы сначала обсуждали, как это будет, потом показывали инаугурацию в прямом эфире, а затем, по горячим следам, восторгались, как это было, и для закрепления материала многократно повторили важнейшую трансляцию и пересказали ее содержание в новостях и ток-шоу, которые не прекращались до позднего вечера.

Восторгаться и впрямь было чем. Во-первых, это красиво. Умением масштабно и ярко показывать государственные праздники телеканалы овладели сполна. Один проход президента из своего кабинета по длинным кремлевским коридорам чего стоит! Чистый Сокуров с его «Русским ковчегом», снятым «одним кадром» — без остановки камеры и без единой монтажной склейки! Пока собравшиеся в Большом Кремлевском дворце шесть тысяч приглашенных гостей с нетерпением ожидали начала, Владимир Владимирович в белой рубашке на их и наших глазах не спеша вышел из-за стола, надел пиджак (комментаторы за кадром прямо-таки заходились от восхищения: «Смотрите, ничего не пропустите, мы с вами в святая-святых, в тех самых коридорах власти») и двинулся к выходу, временами слегка замедляя шаг, чтобы рассмотреть картины на стенах, то ли специально повешенные к торжественному дню, то ли прежде им не замечаемые. Камера впереди, камера сзади, камера сверху… И вот он уже садится в автомобиль (триумф отечественного автомобилестроения и «главная интрига инаугурации», по словам комментаторов), на котором и будет теперь передвигаться всегда… И вот он уже входит в Большой Кремлевский дворец — и снова смена планов, призванная продемонстрировать поистине царский размах и шик мероприятия. Ну красота же — да и только.

Потом президент выйдет на Соборную площадь к молодым людям, по словам корреспондента Первого канала, приглашенным на инаугурацию в качестве его личных гостей. К правильным молодым людям, дерзновенным, в отличие от сотен дерзких «босяков», чуть было не испортивших президенту такой большой праздник на позавчерашней уличной акции. Кадры одних и других перемежал, ведя прямой репортаж об инаугурации, только телеканал «Дождь». На остальных каналах все было благородно и красиво: улыбающиеся девушки, ликующие юноши, совместное фото на память. Правда, для этого понадобилось отстегнуть один из канатов, отделяющих личных гостей Путина от него самого. По окончании фотосъемки охранник его снова пристегнул — и они так и стояли, ликуя и приветствуя своего кумира, в этом загоне, препятствующем несанкционированным порывам страсти пылкой юности.

Вечером в программе «Время» выдающийся телепублицист Кирилл Клейменов подвел итоги «важнейшего и самого ожидаемого события»:

«Конечно, мы с вами живем в великой стране. Наши космические корабли и спутники бороздят космические орбиты. Наши ракеты долетают до Сирии и ложатся точно в цель. Нет вопроса в мировой повестке дня, в котором наше мнение можно было бы игнорировать. Более того — мы важнейшая часть мировой истории. Таких стран, как наша, меньше, чем пальцев на одной руке. Конечно, величие — тяжелая ноша. Для большинства некогда великих стран она в конце концов оказалась непосильной. Взять хотя бы страны Западной Европы — на протяжении без малого 500 лет они определяли судьбу и облик всего остального мира. А сейчас живут себе. В перерывах между приемами пищи любят поговорить на разные важные темы: о ценах и ценностях… Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы. Зато у нас воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее. А у нас веселее, но короче…»

Действительно, если смотреть телевизор и слушать Клейменова — жить стало не лучше, но определенно веселее. И кстати, на следующий день тот же Клейменов, завершая программу, многозначительно попрощался — «и не до завтра», признавшись: «Мы, не буду скрывать, хотели вас развлечь».

Развлекать ТВ умеет. Впечатлять тоже. Во всех форматах и жанрах. Парад Победы — какая красотища. Снова десятки камер, снимающих со всех возможных и невозможных точек, даже, кажется, из-под сапог марширующих по брусчатке Красной площади парадных расчетов. Самолеты летят, тяжелые боевые машины угрожающе ползут по главной площади страны. А в центре всего — снова он, наш Владимир Владимирович! Приветствует ветеранов, поднимает платочек, оброненный седой участницей войны, и целует нежно ее в щечку, защищает от собственной охраны орденоносного ветерана-старичка, некстати попавшегося на президентском пути. А потом как простой смертный вливается в ряды «Бессмертного полка», держа перед собой портрет воевавшего отца.

Дух захватывает от такой простоты и одновременно величия. Умеет телевидение вызывать чувство гордости за национального лидера и за страну, которую мы строили-строили, но никак не достроим. «Нам нужна другая страна — гораздо более комфортная и удобная для жизни», — процитировал слова президента Кирилл Клейменов. И дерзко ему возразил: «Начиная с 2000 года мы уже общими усилиями построили другую страну. По отношению к 90-м — уж точно». Впрочем, согласился, что на достигнутом останавливаться нельзя и на лаврах почивать рано.

С такими «певцами» параллельной реальности скоро совсем прекрасно заживем. По крайней мере, картинка в телевизоре способна в этом убедить многих. Или как минимум отвлечь, развлечь и сделать нам красиво. Тоже дело.