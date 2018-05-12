Парк остается в прошлом

В «Парке Дружбы» на севере Москвы теплым майским вечером многолюдно. Гуляют молодые родители с колясками, вдоль прудов неторопливо наворачивают круги две дамы с большой черной собакой, на скамейках (немногочисленных) сидят пожилые люди.

Валентина Григорьевна и Григорий Хасарович живут неподалеку. Они уже на пенсии и часто гуляют в парке с маленькой внучкой. «Лавочек вообще-то мало. Мы приходим — бабулечки сидят, дедулечки сидят, с детьми даже негде сесть», — вздыхает Валентина Григорьевна. Григорий Хасарович с ней соглашается и добавляет, что дорожки нужно расширить, потому что неудобно гулять, когда в парке много народу.

В будущем, пока неизвестно, ближайшем или далеком, в парке, возможно, станут шире дорожки, появятся отдельные трассы для велосипедистов, новое оборудование на детских площадках, цветочные клумбы. По крайней мере, планируемое благоустройство парка горячо обсуждается местными. Но не всем эта идея нравится, так что пока «Парк Дружбы» пребывает в своем привычном виде.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

А когда-то он был на передовой садово-паркового искусства. «Парк Дружбы» построили в 1957 году на севере Москвы в канун фестиваля молодёжи и студентов. Архитекторы подошли к планировке парка не со стандартными — а с молодежными лекалами: его изначальная планировка представляла собой ромашку с пятью лепестками, каждый из которых символизировал отдельный континент. Парк воплощал идею дружбы людей из разных частей света. Тогда его площадь составляла 72 гектара.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В 1999 году «Парк Дружбы» был признан особо охраняемой природной территорией — как памятник садово-паркового искусства советского периода. По закону, на охраняемой территории парка возможны только работы по реставрации существующих объектов. Никаких новых сооружений здесь строить нельзя. Но, несмотря на это, в середине двухтысячных часть парка отдали под строительство торгового центра «Речной», другие лепестки — другим застройщикам: кафе, цирку, Россельхозу… Летом 2015 года появилось футбольное поле и инфраструктура для спортивной школы № 76. Жители тогда писали в инстанции, ссылались на особый статус «Парка Дружбы», но Департамент культурного наследия города Москвы поначалу не увидел нарушений: застройщик («Большая спортивная арена «Лужники») получил от Мосгорнаследия разрешения на «проведение работ по реставрации и приспособлению части объекта культурного наследия к современному использованию». Когда через год сотрудники департамента все же нашли «отклонения от согласованной документации и выданного разрешения», застройщик получил предписание остановить работы. Сейчас спортивные объекты достроены, но не сданы — футбольное поле в «Парке Дружбы» пустует.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сегодня, после всех потерь, площадь «Парка Дружбы» составляет 51 гектар. Но и это немало, это примерно четверть огромного Парка Горького. В 2017 году правительство Москвы решило осовременить «Парк Дружбы», отремонтировать старые элементы и добавить несколько новых. В августе 2017-го «Мосремонт» (предприятие, которое занимается городскими работами) объявил конкурс на проведение благоустройства «Парка Дружбы». Согласно техническому заданию, в парке должны были появиться новые дорожки — пешеходные и велосипедные, урны, скамейки, восемь торговых павильонов, летний кинотеатр и даже площадка для запуска дронов.

Однако многих жителей прилегающих районов перспектива «осовременивания» парка не обрадовала.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Первые публичные обсуждения по поводу благоустройства прошли 1 февраля 2018 года. Жители, присутствовавшие на них, концепцию благоустройства не приняли. Главный их контраргумент: парк будет перекопан под новое строительство. Многие также опасались, что в результате благоустройства будут вырублены деревья или подпилены их корни, что приведет к гибели растений. Вспоминали и особый охранный статус, запрещающий новое строительство на территории парка. По итогам слушаний была сформирована рабочая группа из жителей района для внесения изменений в проект благоустройства, предложенный подрядчиком.

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В течение месяца члены рабочей группы несколько раз встречались с представителями компании-подрядчика ООО «Зарком», но прийти к согласию им так и не удалось. Очередные общественные слушания состоялись 6 марта в управе района Левобережный. На обсуждение по обустройству парка пришло примерно 50 человек. Руководитель проекта Данил Словягин в течение часа рассказывал жителям, что все высказанные пожелания учтены: из проекта удалена большая часть торговых точек и летний кинотеатр. Он заверил собравшихся, что при расширении дорожек деревья в парке не пострадают. Однако в том проекте, который был представлен подрядчиком по итогам переговоров, жители вновь обнаружили торговые павильоны и летний кинотеатр. Согласие достигнуто не было. Зато жители направили в Следственный комитет заявление с требованием проверить подрядчика.

По словам представителя рабочей группы Александра Марголина, итогового проекта благоустройства до сих пор нет. Непонятно, будут ли работы проведены в этом году.

Памятник «Дети мира». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Мария Ефимова, специально для «Новой»