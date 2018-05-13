«Мы обязательно победим, любимая»

Суд: Московский городской суд

Подсудимый: экс-губернатор Кировской области Никита Белых

Статья: ст. 290 ч. 6 УК — «Получение взятки должностным лицом»

Приговор: 8 лет колонии строгого режима, штраф в 48 миллионов 201 тысячу рублей

Стадия: обжалование приговора в апелляционной инстанции

Решение: приговор оставлен без изменений

1 февраля судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко вынесла приговор в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в «получении взятки должностным лицом». Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 миллионов 201 тысячу рублей.

10 апреля судья Васюченко ушла в отставку, а уже 27 апреля Мосгорсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы, но заседание было прервано — у Белых резко подскочило давление, ему вызвали скорую помощь.

Заседание 10 мая также началось с обсуждения состояния здоровья Белых. Грохотов ходатайствовал о приобщении к материалам дела справки АНО «Центр медико-криминалистических исследований» с прогнозом состояния здоровья осужденного.

Председательствующая судья Ольга Неделина приобщать справку не стала, ограничилась оглашением результатов экспертизы: болезни Белых будут неизбежно прогрессировать в условиях строгого режима. Грохотов напомнил: Белых страдает от ряда хронических заболеваний, в том числе гипертонической болезни и сахарного диабета.

У Белых ходатайств не было. Он сидел в камере СИЗО «Лефортово», подключенной к видеосвязи. Был бледен, но стоял, державшись за прутья решетки.

Жена Белых Екатерина не сводила глаз с экрана монитора.

Судья-докладчик Анастасия Рыжова зачитала текст апелляционной жалобы. Она вкратце описала основные доводы защиты по эпизодам якобы состоявшейся передачи взятки Зудхаймером в мае 2014 года и 26 июня 2016 года, когда в ходе оперативного эксперимента Белых был задержан. Защита Белых считает эксперимент хорошо спланированной провокацией сотрудника ФСБ Дениса Тарабакина и вошедшего с ним в контакт Зудхаймера.

— На основе изложенного автор жалобы просит вынести обвинительный приговор, — оговорилась Рыжова.

— Какой приговор? — удивился Белых.

— Оправдательный.

— Ну, слава богу, — выдохнул осужденный.

Белых попросил сделать перерыв на оказание медицинской помощи.

После перерыва адвокат Грохотов выступил в поддержку жалобы.

— Суд применил необъективный подход к оценке доказательств, — заметил защитник, после чего озвучил ряд доводов защиты, которые в ходе судебного следствия не учла судья Васюченко.

Позиция суда строилась на показаниях Зудхаймера, но эти показания во многом расходятся с документальными доказательствами. Так, согласно показаниям Зудхаймера, на встрече 5 марта 2014 года Белых озвучил требование «вознаграждения за покровительство» инвестиционному проекту «НЛК» и повторил это требование во время встречи в Братиславе в мае того же года. Однако решение о поддержке «НЛК» на уровне правительства было принято уже раньше, подчеркнул защитник, а кроме того, любые визиты в администрацию Кировской области отражались в электронном журнале учета, и фамилии Зудхаймера там не значилось.

О встрече Белых и Зудхаймера в мае 2014 года, когда Белых якобы потребовал у немецкого бизнесмена двести тысяч евро, Грохотов отозвался однозначно: суд снова не учел всех обстоятельств дела. Белых искал финансирование для избирательной кампании и благотворительных проектов в Кирове, и спонсорские средства «НЛК» были переданы на счет одного из благотворительных фондов и, следовательно, к взятке отношения не имеют.

В своем выступлении Грохотов также обратил внимание на заинтересованность ключевых свидетелей обвинения — Зудхаймера, Цуканова, Якубука, Кузнецова — в исходе дела: против этой группы свидетелей ведется уголовное преследование. Кроме того, Зудхаймер, по данным защиты, давал взятку в размере десяти миллионов долларов за прекращение собственного уголовного дела. При этом после приговора Белых уголовное дело за дачу взятки против Зудхаймера развития не получило.

Следом выступал сам Белых. Говорил он энергично, перелистывая страницы приговора.

— Я неоднократно утверждал на суде, что никакого покровительства ни «НЛК», ни «Лесхозу» не осуществлялось, — говорил осужденный. — Как и другим предприятиям. Все действия осуществлялись в пользу области.

В своем выступлении на прениях прокурор Дятлова сухо заметила, что жалоба защиты не подлежит удовлетворению, после чего перечислила целый ряд свидетелей, чьими показаниями, по мнению обвинения, подтверждаются выводы суда. При этом Белых заметил, что в числе перечисленных оказались свидетели по эпизоду с Ларицким, по которому экс-губернатор был оправдан.

После еще одного перерыва на медицинские процедуры настал черед последнего слова Белых.

— Поздравляю всех присутствующих с Днем Победы, со святым праздником, который в нашей семье особо почитаем, — начал Белых. — И мне удивительно наблюдать, как после победы над нацистской Германией, над абсурдом и гнусностью, эти абсурд и гнусность продолжают существовать, в том числе и в этом деле.

Белых обратил внимание, что из 159 заявленных свидетелей обвинение пригласило в суд только 19 — это произошло потому, что свидетели стали давать иные показания, чем на стадии предварительного следствия, подчеркнул Белых.

— Я готов поклясться на Библии, на Конституции, на чем угодно, что в своей деятельности всегда отстаивал интересы региона, а не свои собственные. <…> Качественная работа на моем посту была условием реализации моих амбиций по развитию региона — заявил Белых.

Напоследок бывший губернатор процитировал стихотворение, которое накануне в СИЗО отправила ему жена.

— Там есть такие строчки: «Знаешь, я верю, что мы будем». Я тоже верю, любимая. Мы обязательно победим.

Вердикт: приговор Пресненского суда в основной части оставлен без изменения. Из резолютивной части убрали лишь странный запрет на работу в «должностях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях» сроком на 3 года.

— Врачи не исключили вероятность осложнений болезней Белых до летального исхода, — заявил журналистам Грохотов. — Мы приговором недовольны и уже готовим кассационную жалобу.