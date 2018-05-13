Совет уходит? Дела остаются

11 мая в рамках Совета по правам человека прошло совместное заседание трех его комиссий: по участию в правовой реформе, по гражданскому участию в противодействии коррупции и конт­ролю за правоохранительными органами, по научно-правовой экспертизе. Принципом работы СПЧ в нынешнем составе является гласность: повестка его мероприятий и общий смысл принимаемых (но не всегда формализуемых) решений не являются тайной.

Большая часть заседания 11 мая была посвящена «прецедентным делам» — таким, которые позволяют увидеть не только частные, но и общие проблемы в работе правоохранительных органов и судов. С этих позиций обсуждалось «дело Оюба Титиева», завершенное следствием в Чеченской Республике. Совет и его председатель не удовлетворены результатами проверок заявления Титиева о возможном подбросе наркотиков ему в машину сотрудниками полиции: несмотря на запросы СПЧ, службы собственной безопасности МВД, Следственный комитет и прокуратура не использовали для этого все имеющиеся возможности.

Общей проблемой, которая типична и для ряда других дел не только в Чечне, является то, что лицам, заявляющим о провокации со стороны правоохранительных органов в подобных случаях, не присваивается процессуальный статус. Они считаются лишь «заявителями», что позволяет волокитить проверку до тех пор, пока не будет вынесен приговор по основному обвинению (а ему искусственно придается преюдициальное значение). Совет считает, что в «деле Титиева» вопрос надо ставить о допустимости доказательств совершения преступления и его заявление о провокации не может расследоваться позже предъявления обвинения.

Если бог даст (об этом в конце заметки), СПЧ планирует провести специальное заседание с участием представителей Генпрокуратуры и СКР, посвященное этой и другим проблемам так называемых доследственных проверок. Наряду с этим Михаил Федотов вновь обратился к Генпрокурору и председателю СКР с требованием надлежащим образом проверить заявление Титиева. СПЧ будет просить, чтобы эта проверка была поручена следственным органам за пределами Чечни, а «дело Титиева» также передано по подсудности в другой субъект РФ. Члены Совета договорились поочередно ездить на заседание суда в Грозный, если дело будет все же рассматриваться здесь вопреки предложению СПЧ.

На заседании также обсуждались дела пензенских и санкт-петербургских участников «террористической организации «Сеть», а также дело «Нового величия». Поскольку оба дела находятся на стадии следствия, можно пока поднимать вопрос только о том, что по первому из них признательные показания добывались с помощью пыток, о чем говорят члены ОНК и адвокаты подследственных. Вместе с тем имеющаяся информация об этих делах позволяет предполагать, что «террористическая деятельность» и «экстремизм» как признаки составов преступлений молодых людей в них как минимум преувеличиваются. В этой связи СПЧ намерен держать эти дела на контроле и настаивать на том, чтобы по крайней мере на стадии судебного следствия эти дела слушались в открытых судебных заседаниях.

Был поднят и вопрос о необходимости срочно реагировать на события 5 мая на Пушкинской площади. Председатель СПЧ сообщил, что уже на следующий день он направил соответствующие запросы правоохранительным органам, в том числе руководству Нацгвардии, материалы уже начали поступать, и все вопросы целесообразно обсудить совместно с руководством этих структур после их изучения. Ряд членов Совета предложил, наряду с последующим обсуждением в таком формате, составить проект заявления с указанием на то, что на Пушкинской полицейские, по сути, функции исполнялись, в том числе с применением холодного оружия, неизвестными лицами при бездействии уполномоченных правоохранительных органов. Опасность подобных столкновений настолько велика, что реагировать надо немедленно, считает часть членов СПЧ. Вместе с тем шансы на то, что проект такого заявления быстро наберет более половины голосов членов Совета, — а только после этого оно может считаться заявлением СПЧ, — не слишком велики.

Все эти планы, разумеется, сейчас писаны вилами по воде: после 7 мая и вплоть до нового указа президента РФ о назначении состава Совета по правам человека все его члены, включая председателя, — действуют как «и.о.».