Telegram наш

Лет десять назад один умный человек заметил, что главная проблема нынешнего российского общества вовсе не бедность, консерватизм или авторитаризм, а крайне низкий уровень доверия. На всех уровнях: между гражданами, между компаниями, между Россией и другими странами. А где нет доверия, там и нет солидарности, которая, собственно, и создает гражданское общество.

Так вот, кажется, есть новости по этому поводу. У вас ведь работает Telegram? Понимаю, что это глупый вопрос, потому что он работает у всех. Кто-то подождал, чтобы разработчики мессенджера нашли способы продолжить работу сервиса вопреки блокировке Роскомнадзора. Кто-то перешел на VPN и теперь может наслаждаться маленькой радостью сетевой эмиграции. Кто-то поднял «неблокируемые» (ну почти) прокси-серверы, и кому-то добрые друзья, родственники и знакомые помогли настроить подключение через эти прокси-серверы, не оставили без связи и доступа к любимым «каналам». Лично я знаю нескольких экспертов в области IT и информационного права, которые в первые дни после начала блокировок помогали некоторым знакомым депутатам и сенаторам, которые, как вы догадываетесь, ничего в интернете не понимают, настраивать надежное подключение к привычному мессенджеру.

В каком-то смысле повторяется история трехлетней почти давности, когда больше миллиона пользователей самого популярного российского торрент-трекера отказались идти на сотрудничество с властью и начали массово обходить блокировки. Руководство Роскомнадзора может сколь угодно красочно живописать «деградацию» сервиса, но гигантская посещаемость сайта в ком угодно посеет сомнения в честности и вменяемости руководства ведомства. Все эти миллионы научились обходить придуманную законодателями и осуществляемую РКН «вечную блокировку». Или кто-то им помог. Так что история повторяется: здесь не каждый сам по себе, но может рассчитывать на какую-то помощь от ближнего. Только повторяется в значительно большем масштабе: качают торренты миллионы, а пользуются мессенджерами — десятки миллионов. И это первая интересная новость.

Оказалось, и тогда, и сейчас, что, несмотря на расчет власти, мы тут совсем не хомячки, которые при малейшей тревоге побегут в какое-нибудь ICQ или, прости господи, Там-Там. А если и хомячки, то довольно сообразительные и склонные к взаимопомощи. Даже интернациональной! На прошлой неделе Telegram заблокировал у себя и Иран. И первое, что сделали иранцы, среди которых Telegram, надо заметить, значительно более популярен, чем в России, — побежали на те же самые прокси-серверы, которые организовали для бесплатного обхода блокировок цифровые активисты.

Горизонтальные связи, которые нынешняя власть не то чтобы сознательно и целенаправленно, как в годы сталинизма, но все же подтачивала и расшатывала, как оказалось, регенирируют в период опасности. Важно, что находится немалое число людей, которые готовы принять самое прямое и деятельное участие в цифровом Резистансе — поднять серверы, грамотно раструбить о них везде, где только можно, организовать массовое летание бумажных самолетиков и одно и самых массовых протестных мероприятий за последние годы, причем при поддержке политической оппозиции. И это вторая важная новость, крайне неприятная для власти.

Благодарить же за такое активное проявление солидарности власть должна, конечно, себя. Потому что она действительно недооценила, к каким последствиям могут привести ее глуповатые и неумелые блокировки «всего, что движется». Как власть не понимала интернет десять лет назад, когда ей не было до него никакого дела, так, в сущности, не понимает и сейчас. Не понимает, до какой степени интернет проник в нашу жизнь и стал ее естественной частью. Более естественной, очевидной и понятной, чем абстрактные «террористы, которые координировали свои действия через мессенджер». Ну конечно, через мессенджер и по телефону, не через голубиную же почту они друг с другом общались! Они и дышали еще при этом, ели, пили и спали. Как и все остальные люди. Махать жупелом терроризма в атаке на интернет чиновники могут разве что перед самими собой, потому что никого другого — или таких же неучей, как они, — эта страшилка напугать не может. В том числе и потому, что ничто так не сплачивает людей, как совместные переживания по поводу того, что «и у меня этот сайт не открывается», «и у меня почта не работает». Даже рассказы про ужасную коррупцию и пустые кошельки так не будоражат граждан, как неработающий телефон. В кошельке ведь уже пустовато, а в телефоне что-то еще было.

Было, а теперь стало хуже. И все понимают, что виноват в этом не Павел Дуров, который зачем-то блокирует почту, и не страшное ЦРУ, опять придумавшее интернет, и даже не какой-то конкретный нехороший чиновник-коррупционер, а вся власть во всей ее глупости. Так власть самостоятельно превращается из силы, на которую можно надеяться или которую можно бояться, в силу, действие которой хочется устранить. А совместными усилиями и на основе взаимопомощи, — опять же, граждане уже убедились в этом на собственном опыте — устранить власть хотя бы из своего телефона, оказывается, можно. Это не страшно, не больно и даже весело — с разноцветными самолетиками — отвоевывать телефон. Пойти дальше будет значительно сложнее, но Telegram уже наш.