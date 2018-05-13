Если камеры смотрят в стену

В прошедшую пятницу Совет по правам человека при президенте РФ снова поднял вопрос об уголовном преследовании Оюба Титиева, руководителя правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. Об этом «Новой газете» сообщил член совета Леонид Никитинский. На заседании СПЧ выступил с докладом о деле Титиева правозащитник Игорь Каляпин. Он рассказал о неуникальной тактике Следственного комитета России в целом и чеченского СУСКа в частности, повсеместно выражающейся в саботаже расследования преступлений, совершенных сотрудниками полиции. Тактика такова: по заявлению сотрудников полиции возбуждается уголовное дело (все обвинение против Оюба Титиева выстроено на двух рапортах сотрудников Курчалоевского РОДВ, якобы обнаруживших наркотики в его машине). А по заявлению Оюба Титиева, который утверждает, что ему эти самые сотрудники подкинули наркотики, проводится бесконечная проверка, по которой следователь ровным счетом ничего не делает. Просто ждет, когда уголовное дело поступит в суд, суд вынесет приговор, и приговор станет основанием для окончательного прекращения проверки по заявлению о преступлении, совершенном сотрудниками полиции.

Как рассказал «Новой» член СПЧ Леонид Никитинский, на заседании о подобных случаях вспомнили практически все его участники. Так, Мара Полякова активно занимается делом чеченского журналиста Жалауди Гериева, которого в сентябре 2016 года аналогичным образом (по рапортам все тех же сотрудников Курчалоевского РОВД) обвинили в хранении наркотиков и приговорили к трем годам лишения свободы. Расследование заявления Гериева о том, что ему подбросили наркотики, а затем пытали, чтобы добиться признательных показаний, было саботировано. Полякова провела большую работу по этому очевидно сфабрикованному делу, привлекла к нему внимание экспертов судебного департамента ВС РФ. Эксперты были впечатлены до такой степени, что у дела Гериева есть перспектива быть пересмотренным в национальных судебных инстанциях даже раньше, чем Европейский суд по правам человека примет решение по жалобе журналиста.

Игорь Каляпин, проанализировав материалы проверки, проведенной следователем чеченского СУСКа по заявлению Титиева, констатировал: следователи могли легко разрушить версию сотрудников полиции, оперативно истребовав записи с камер наружного наблюдения Курчалоевского РОВД и отдела УФБС Чечни по Курчалоевского району. На этих видеозаписях зафиксировано, как Оюба Титиева остановили трое сотрудников группы немедленного реагирования Курчалоевского РОВД. Как один из них подложил в машину правозащитника наркотики. Как Титиева доставили в Курчалоевский РОВД, где пытались добиться от него признательных показаний. Когда Титиев не поддался давлению, его снова отвезли на место задержания, вызывали понятых и изъяли наркоту во второй раз — ​теперь уже «по закону».

Заявление в чеченский СУСК адвокат Титиева Петр Заикин подал 12 января. И — ​одновременно с заявлением — ​ходатайство о срочном изъятии видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных в Курчалоевском РОВД. Следователь тянул с удовлетворением ходатайства адвоката больше месяца. Вместо того чтобы лично выехать в Курчалой, следователь послал запрос. А когда получил ответ (по версии начальника Курчалоевского РОВД, видеокамеры в тот день сломались), даже не стал проверять — ​так ли оно на самом деле.

Если бы следователь озаботился такой проверкой, он бы с удивлением узнал, что в день задержания Оюба Титиева в Курчалое не работали вообще все камеры. На здании прокуратуры, на отделении «Россельхозбанка», на отделении Сбербанка, на здании Отдела труда и социального развития, на здании АО «Чеченэнерго», на отделении Пенсионного фонда. Абсолютно все камеры по маршруту следования Оюба Титиева — ​от места задержания машины до Курчалоевского РОВД — ​не зафиксировали в тот день ничего, так как у всех приключилась «техническая неисправность». И только одна камера работала в Курчалое — ​на здании районного отдела УФСБ Чечни. Однако руководство УФСБ ЧР в ответе на запрос Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой написало, что их видеокамера фиксирует противоположное от ОМВД РФ по Курчалоевскому району направление. Но дело в том, что здания отделов МВД и ФСБ в Курчалое расположены так, что в «противоположном направлении» камера может фиксировать только стену из красного кирпича.

«Есть такое понятие, как «оперативное сопровождение» следствия. А есть — ​политическое сопровождение. И его по делу Оюба Титиева осуществляет лично глава Чечни Кадыров, — ​сказал на заседании СПЧ Игорь Каляпин. — ​Но проблема тут даже не в Чечне и не в Кадырове. Проблема в том, что мы имеем дело с позицией Следственного комитета, которую если не защищает, то точно покрывает прокуратура. Почему у гражданина, обратившегося с заявлением о преступлении, совершенном против него полицейскими, прав меньше, чем у полицейских, написавших подложные рапорта? Почему в одном случае Следственный комитет бездействует, а в другом — ​тут же возбуждает уголовное дело? Да потому, что такая установка. Не только в Чечне — ​по всей стране. Поэтому не важно, является ли Титиев врагом Кадырова. Важно другое: руководитель СКР Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка публично обещали (в том числе Совету по правам человека), что это дело будет расследовано объективно. И уже пора задать им ключевые вопросы».

По результатам заседания Совет выпустил пресс-релиз, из которого следует, что Совет намерен: 1) установить дежурство членов СПЧ по поездкам в Чечню на судебный процесс по делу Титиева; 2) подготовить экспертное заключение о тотальной практике пренебрежения правами заявителей со стороны следователей СКР и надзирающих сотрудников прокуратуры; 3) обратиться к А. Бастрыкину и Ю. Чайке с просьбой дать оперативный комментарий по фактам нарушения закона, допущенным их сотрудниками в ходе проверки заявления Оюба Титиева.