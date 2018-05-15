Совсем не Слабиков

В Петербурге по обвинению в мошенничестве арестован глава регионального управления Ростехнадзора Григорий Слабиков. Полиция обыскала его квартиру, загородный дом, жилье его родственников, главным образом — дочери, и нашла пачки купюр, коллекции часов и драгоценностей на миллиард рублей. Изъяты документы на дорогую недвижимость. В общей сложности чиновнику и группе из десятка человек вменяют хищение без малого пяти миллиардов. Посредником в коррупционных сделках следствие считает его дочь Елену, она арестована вслед за отцом.

Глава Северо-Западного управления Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) Григорий Слабиков и его дочь Елена стали фигурантами уголовного дела, возбужденного год назад. Речь в нем идет о пропаже 4,76 миллиарда рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО) — «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс».

СРО — это некоммерческие объединения компаний, в истории с чиновником Ростехнадзора — строительных, которые, в частности, платят членские взносы в союз и создают общие фонды для компенсаций возможного ущерба. Из трех упомянутых СРО две были созданы в конце июля и начале августа 2011 года, в качестве места регистрации, по данным СПАРК, они указывают один и тот же адрес в Петербурге. Третья зарегистрирована за год до них в Ленобласти. А еще годом раньше Слабиков возглавил управление Ростехнадзора по Северо-Западу.

Сотни строительных компаний, вошедших в три СРО, выполняли финансовые обязательства, взносы платили регулярно, за что и получали все необходимые разрешения и лицензии. Но в 2016 году выяснилось, что фонды пусты. По версии следствия, СРО переводили деньги в управляющую компанию «Норд-Вест капитал», оттуда — в некую «однодневку», а потом за границу.

В общей сложности так пропало 4,76 миллиарда рублей. Организаторы аферы, как пишет «Коммерсантъ», успели тоже «утечь» вслед за деньгами, а следствие теперь работает с исполнителями.

Григория Слабикова следствие пока к инициаторам хищений не относит. Он якобы лишь «содействовал противоправным действиям, направленным на хищения». В частности, мог способствовать включению нужных СРО в реестр и помогать им избежать проверок. За «покровительство» регулярно получал по миллиону рублей через посредников, одним из которых следствие считает его дочь Елену.

Григорию Слабикову 57 лет, по первому образованию он инженер-гидроэнергетик. Карьеру начал в 1992 году с работы в мэрии Санкт-Петербурга, в Комитете имущественных отношений (напомним, что один из «соседних» комитетов, по внешним связям, тогда возглавлял будущий президент Путин). В 1994 году Слабиков перешел на должность главы Федерального управления по делам несостоятельности (банкротству) в Петербурге, потом возглавил Северо-Западный орган. В 1999 году перешел в Фонд федерального имущества Ленобласти, а через год его снова повысили до уровня СЗФО. Тогда же он получил второе высшее образование — юридическое, окончил Академию госслужбы при президенте РФ. В 2006 году Слабиков покинул имущественное управление и стал начальником Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. И наконец, в 2009-м, возглавил Северо-Западный Ростехнадзор.

В разное время он входил в советы директоров заводов «Северная верфь», пикалевского «Глинозема», завода «Ленинградсланец», «Водтрансприбор», Лужского завода «Белкозин», Центрального агентства воздушных сообщений.

Елена Слабикова. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Елена Слабикова — спортсменка: с 2011 года возглавляет Федерацию воднолыжного спорта Санкт-Петербурга. И бизнесвумен: на ее имя, по данным СПАРК, зарегистрировано 6 коммерческих компаний. Две из них — ресторан «Мята» и охранное предприятие «Драугс» — прекратили существование, остальные — в 2016 году. По данным СПАРК, они принесли владельцам около пяти миллионов рублей прибыли. На долю Слабиковой должно было приходиться от 60 до 70 процентов этой суммы.

Что касается ее отца, то в декларации о доходах он указывает заработки в 1,5 миллиона рублей в год, мотоцикл и гидроцикл. Доход его супруги — 2,5 миллиона. Элитная квартира на Крестовском острове и загородный дом, где проходили обыски, принадлежат не Слабикову. А изъяли у него 33 миллиона рублей и 500 тысяч евро в запечатанных конвертах и в виде пачек купюр.

Деньги выносили мешками. Там же, в квартире, нашли ключи от банковских ячеек, где хранились коллекция из 40 наручных часов и драгоценности. Драгметаллы и камни измеряли на вес — килограммами.

Суд санкционировал арест Григория Слабикова 12 мая. И защита не стала этого оспаривать. Как рассказал «Новой» адвокат Алексей Белкин, это было решением его доверителя. В целом отношение Слабикова к происходящему его защитник передал словами «следствие разберется».

Функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и санитарному надзору определены так, что это ведомство называют в числе лидеров по взяткоемкости. В его полномочия входят разрешения или запреты практически всего и вся: работы заводов, фабрик, строительных и сотовых компаний. Ростехнадзор разрешает или не разрешает ввести в строй торговые центры. Отметим, что после пожара в кемеровской «Зимней вишне» ведомство немедленно инициировало проверки всех ТЦ — и будет делать выводы, кому продолжить торговать, а кому закрыться.

Ростехнадзор решает, насколько безопасны условия труда работников, созданные на предприятии. Какой высоты должна быть труба, какой ширины лифт, какого диаметра люк. Достаточно ли экологична помойка. Безопасно ли в конкретном месте добывать нефть. Может ли работать электростанция. Разрешено ли подключить жилой дом к коммунальным сетям — водоснабжению, электричеству, канализации. И вообще — можно ли в построенном доме жить. И еще шире: может ли та или иная компания в принципе строить дома. И сколько времени ей потребуется, чтобы получить на все это разрешения.

В прежнем составе правительства Ростехнадзор курировал вице-премьер Александр Хлопонин. В новый кабинет он, видимо, не попадет ни в каком качестве, он вообще давно «пропал с радаров», о нем помалкивала пресса.

Теперь главным и по всем разрешениям на трубы, люки и дыры в стенах должен стать новый вице-премьер по строительству Виталий Мутко.

Григорий Слабиков — не первый чиновник ведомства, у которого возникли проблемы. В апреле этого года по обвинению во взятке и вымогательстве был арестован глава Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаев. А в конце прошлого года попал под следствие по делу о взятке замглавы Северо-Уральского управления Реваз Порфиров. Еще раньше от обвинения в превышении полномочий скрылся экс-глава Западно-Уральского управления Александр Кондалов.

Петербург