Застройщик

Виталий Мутко сделал свое дело и ушел. Притчей во языцех он стал давно, а в последнее время вице-премьер по спорту вовсе исполнял роль громоотвода. Не сказать что она ему очень нравилась, но так уж получилось. Ушел он, правда, недалеко — в новом правительстве Мутко будет отвечать за строительство и региональную политику.

Бесполезно искать в произошедшем какую-то логику. Дмитрий Медведев попытался, и это быстро породило анекдоты. Представляя кандидатов на новые должности перед депутатами, переназначенный будущий глава правительства упомянул одну интересную идею, «которая появилась с учетом опыта и персональных характеристик». А еще она появилась потому, что «мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами». То есть своих здесь не сдают — разве что в исключительных случаях. Их переводят на другие участки работы.

Если человек так или иначе курировал сочинскую стройку века, а в последнее время следил за возведением инфраструктуры к предстоящему чемпионату мира, так почему бы ему не заняться просто строительством? И человек при деле, и злопыхатели окончательно успокоятся — а то превратили бедного Виталия Леонтьевича в главного злодея. Чья бурная деятельность и привела к ситуации, грозящей полной изоляцией российского спорта.

Формально Мутко и был главным, причем в нескольких лицах. При нем осада началась, и конца ей не видно. Если бы министра спорта ушли в самом начале допингового скандала, давление на Россию было бы меньше. Но так как наверху главным виновником Виталия Мутко не считали, а «прогибаться» — не наш стиль, то и выводили его из-под удара по возможности аккуратно. Кости международным инквизиторам бросали не все сразу — на исходе прошлого года Мутко временно сложил с себя полномочия главы Российского футбольного союза, в начале этого года сдал пост главы оргкомитета «Россия-2018», и вот в канун чемпионата мира пришла пора окончательно расстаться с любимой сферой деятельности.

Меньше всего Виталию Мутко доставалось, когда он занимался исключительно футболом — и «Зенитом», и профессиональной футбольной лигой, и Российским футбольным союзом. А никто и не будет возражать, что он был самым успешным руководителем РФС во время первого президентства — бронза сборной России на Евро-2008, да и еврокубковая вершина «Зенита» даже десять лет спустя греют сердца отчаявшихся футбольных болельщиков. Дальше, правда, было хуже, и с футболом тоже, но главные напасти ждали впереди. Таились они не в особенностях личности и стиле руководства Виталия Мутко, а в особой роли, возложенной на спорт.

На рубеже нулевых и десятых спорт был окончательно призван скреплять общность и обеспечивать духоподъемность на внутреннем уровне и продвигать российские ценности на внешнем, тогда еще не фронте. Идеологический и политический аспекты большого спорта вновь выходили на первый план, воплотившись в два грандиозных проекта — Сочи-2014 и мундиаль-2018. Виталий Мутко казался идеальной фигурой для того, чтобы возглавить процесс.

Как мог, так и возглавлял. Никто же не думал, что сочинские победы обернутся самым чудовищным скандалом в истории мирового спорта, а скрепа окажется слабым звеном на фоне углубляющейся политической изоляции России. На спорт возложили больше, чем он мог выдержать. И сам главный спортсмен в какой-то степени стал заложником непомерных амбиций. На чем «Медалий Леонтьевич» и подорвался.

Допинговый скандал, конца которому не видно, — лишь следствие этой непомерности. Роль конкретно Мутко в нем неясна до сих пор и вряд ли прояснится в ближайшем будущем. Не умаляя его «заслуг», полагаю, что роль главного злодея ему досталась больше по должности и по совокупности обстоятельств.

Вот закончится чемпионат мира — и можно будет потихоньку сворачивать амбиции, отводить большой спорт с передовой на заранее подготовленные позиции. Теперь коня и трепетную лань, то есть спорт и культуру, и впрягать, и курировать их продвижение призвана шесть лет возглавлявшая в правительстве социальную сферу Ольга Голодец.

Грандиозность заканчивается. Наследство, правда, остается.