«Не узнаю без грима»

карточка процесса Суд: Тверской районный суд Судья: Дмитрий Гордеев Подсудимый: Алексей Навальный Статья: часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия), часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского) Решение: 30 суток административного ареста

— А это кто такие? — удивленно оглядывал пристав толпу журналистов, столпившуюся у дверей зала суда.

— Это другие люди, посторонние, — ответил Навальный, пропуская вперед адвоката Ольгу Михайлову. — Можете их тоже засудить.

Заседание по административным делам в отношении политика проводилось второй раз — судья Дмитрий Гордеев переносил заседание 10 мая, чтобы допросить полицейских, которые задержали Навального во время акции на Тверской площади 5 мая. Это были командир взвода второго оперативного полка МВД по Москве, лейтенант Максим Дубинин и его коллега Александр Зверев. В суд, впрочем, явился один лишь Зверев — Дубинин неожиданно уехал 10 мая в отпуск на месяц.

Зверев давал показания фразами из рапорта, словно выученными наизусть. По его словам, 5 мая «довели сведения, что несогласованную акцию на Тверской организовал Навальный». Самого политика полицейские заметили в 14:30 — он давал интервью журналистам. Задержание проводили две группы полицейских по семь человек в каждой.

— А с кем конкретно задерживали Навального? — поинтересовалась адвокат Михайлова.

— Это служебная информация, я не вправе ее разглашать, — замялся Зверев.

— Ну вы же не один задерживали?

— Естественно, просто имен не помню.

По словам Зверева, в связи с «ротацией кадров» его перевели в это подразделение накануне митинга и он не успел познакомиться с сотрудниками. Впрочем, имя командира роты, который отдал приказ задержать Навального, он помнил — капитан Шавырин.

— А как так получилось, что у вас и Дубинина абсолютно одинаковые рапорты? Слово в слово?

— Ну мы на одном мероприятии были, те же события.

— То есть, вы у него списывали?

— Нет.

— Ага, значит, он у вас.

По залу прокатился смешок. Свидетель сухо заметил, что объяснения у них с коллегой брал капитан Бандура (Зверев оговорился и назвал его «Бандерой») из Красносельского ОВД, и он мог записать похожий текст.

— Слушайте, а вы меня ни с кем не путаете? — приподнялся с места Навальный.

— Нет, — ответил полицейский, не оборачиваясь.

Навальный обратил внимание, что на видеозаписи с места задержания не видно никаких журналистов: политика хватают за руки и за ноги люди в штатском и несут в сторону автозака. Зверева на записи он увидеть не смог.

Фото: Михаил Почуев / TASS

— Смотрели «Иван Васильевич меняет профессию»? — поинтересовался Навальный.

— Снимается вопрос, — сказал судья Гордеев.

— Как в фильме было: «Не узнаю вас в гриме!»

Зверев продолжал настаивать, что Навального задержали сотрудники полиции в форме, что сам Зверев и Дубинин просили его протий в автобус. Никаких людей в штатском Зверев не помнил.

Навальный попросил Гордеева посмотреть видеозапись и сравнить ее с показаниями Зверева, но судья снова отказал. Свидетель покинул зал.

Защита ходатайствовала о допросе Александра Помазуева — сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией», который оформлял уведомление о проведении акции, и капитана полиции Шавырина. Пока Гордеев рассматривал ходатайство в совещательной комнате, Навальный рассказал сотруднице Daily Storm о найденной у Арама Габрелянова квартире в Париже.

Гордеев согласился допросить Помазуева, но отказал в вызове в суд Шавырина — капитан-де на месте задержания не присутствовал и не может сообщить ничего существенного.

Александр Помазуев рассказал о ходе согласования акции с московской мэрией. По его словам, Департамент региональной безопасности хотел перенести мероприятие на окраины города, но в ФБК настаивали на проведении шествия внутри Садового кольца — к примеру, по маршруту марша памяти Немцова. Речь зашла о проспекте Сахарова, однако ФБК отказались — площадь не смогла бы вместить заявленное количество участников.

После Помазуева выступила адвокат Михайлова. Она просила признать действия сотрудников полиции противоправными: репорты и объяснения написаны «методом копирования и вставки», в деле имеются добытые незаконным путем доказательства (проведенный без должной экспертизы анализ интернет-страниц ФБК), а административное задержание проведено с нарушениями.

— А я вообще не понимаю — я гражданин РФ, вы видели мой паспорт, у нас есть конституция, где четко сказано, что я могу собираться мирно и без оружия. — В свою очередь поднялся Навальный. — И не обязан ни с кем ничего согласовывать. Если захочу, могу Тверской суд пикетировать, потому что это плохой суд, ну если не перед входом, то вон там, за углом. Потому что это мое право, потому что я могу. И тогда на площади — люди пришли на площадь, я пришел к ним.

Вам, ваша честь, видимо, неинтересно во всем этом разбираться — вы если бы посмотрели видео моего задержания и сравнили с показаниями свидетеля, вы бы поняли, что он врет.

Гордеев удалился в совещательную комнату и не появлялся оттуда больше двух часов. Журналисты стали шутить: может, судья и вовсе ушел из суда. Кто-то вспомнил, что Навальному предлагали как-то самому сесть на место судьи. Утомленные судебные приставы мрачно наблюдали за оживленным залом.

Вердикт Гордеева: 30 суток административного ареста за повторное проведение несогласованного мероприятия. Почти сразу судья приступил к рассмотрению дела по статье 19.3 — оказание сопротивления сотрудникам полиции.

— К административному аресту привлекались раньше?

— Да! Только что! — засмеялся Навальный.

Адвокат Михайлова заявила отвод судье, но тот после двадцатиминутного рассмотрения ходатайства «не нашел оснований».

Снова допрашивали Зверева. Он слово в слово повторил, как задерживали Навального; политик при этом якобы оказывал «пассивное сопротивление» задержанию и размахивал руками. Показать видеозапись задержания лейтенанту снова не удалось — Гордеев просьбу проигнорировал.

Сотрудник штаба «Забастовки избирателей» Илья Пахомов видел, что Навального задержали, пока он общался на площади с казаком. Сопротивления полиции, по словам свидетеля, он не оказывал.

— В целом, его действия были конклюдентными (т.е. Навальный был готов к сотрудничеству — «Новая»), — сказал свидетель.

Следующий свидетель, активистка Ольга Гусева, показания Пахомова подтвердила.

Судья Гордеев зачитал суть административного дела — Навальный «воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей» полицейских и «демонстративно игнорировал» требования сотрудников полиции.

Навальный поднялся.

— Полчаса назад вы сидели три часа в этой комнате, а затем вышли с трясущимися руками.

— Навальный, давайте по существу, — воскликнул Гордеев. — Давайте по существу дела, или я делаю вам замечание.

— Чего вы сейчас хорохоритесь? Когда вам звонили и говорили, какой должен был быть срок ареста, тогда надо было хорохориться, а сейчас послушайте тихенько и посидите, — горячился Навальный, после чего огрызнулся: — Вы — не судья, а приложение к телефонной трубке.

По второму делу Гордеев назначил политику 15 суток административного ареста. В соответствии с КоАП в общей сложности Навальный будет находиться под арестом 30 суток.