Без контакта

Запрет российских ресурсов — «Яндекс», а также сайтов MailRu Group — почтового сервиса, соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассников» и других вступил в силу в Украине год назад. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ после решения об этом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Запрет подавался как экономическая мера, чтобы не пополнять бюджет государства-агрессора, однако кроме того это делалось из соображений безопасности и ограничения распространения российской пропаганды. Громадское разбиралось, достигла ли блокировка своих целей.

. Материал «Громадского»

Почему запретили

В указе президента Украины речь идет об экономических и иных ограничительных мерах в отношении России. В самом документе не объясняется, почему такое решение принято и к каким последствиям оно должно привести.

Сразу же после запрета Петр Порошенко пообещал удалиться из российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», написав прощальный пост на этих ресурсах. В нем он пояснил свои действия соображениями безопасности:

«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», — написал президент.

Глава Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов (РНБО) заявил, что инициатором блокировки российских сайтов стала СБУ. В качестве причин он назвал распространение там пиратского контента и возможность заменить часть ресурсов украинскими аналогами.

Как отреагировали пользователи

В мае 2017 года в десятку самых популярных сайтов в Украине входили четыре российских ресурса, при чем «Вконтакте» занимала третью строчку. Через год все российские сайты из десятки выпали, «Вконтакте» теперь стоит на 11-м месте.

«Аудитория „Вконтакте“ в Украине составляла 13 миллионов пользователей, — рассказывает представитель Internews-Украина, медиааналитик Виталий Мороз, — после блокировки она сократилась на 30%».

В то же время, количество пользователей других социальных сетей, например Facebook, возросло. «В мае 2017 года у этой сети было 6-7 миллионов пользователей, однако уже через несколько месяцев ее аудитория достигла 10 миллионов», — поясняет Виталий Мороз.

Часть пользователей остались верны привычным ресурсам и продолжили пользоваться ими через VPN. «Наверное, мы все попадали в такси, в котором водитель через VPN использует Яндекс-карты. Это очень смешно, но означает, что люди хотят использовать эти услуги по своим причинам», — говорит директор Представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Сколько потерял бюджет Украины

У компаний «Яндекс» и MailRu Group были представительства в Украине, которые закрылись после блокировки их ресурсов. Сотрудникам предложили работу в российских офисах компаний.

«Общее число персонала в „Яндекс.Украина“ по состоянию на начало 2014 года — более 500 человек, включая офис в Симферополе и “надомников”. Потом, разумеется, их было меньше. Насколько я знаю, год назад в компании работало более 300 человек», — рассказывает экс-глава украинского представительства компании Сергей Петренко, он занимал этот пост до 2014 года.

Большинство сотрудников решило остаться в Украине, предложение о переезде приняло лишь несколько десятков человек, считает Сергей Петренко.

В Министерстве экономического развития Украины Громадскому заявили, что не подсчитывали экономический эффект от санкций в отношении России.

Однако от ухода компании с украинского рынка бюджет страны понес существенные потери, считает Сергей Петренко: «В среднем в год Яндекс. Украина платила несколько миллионов долларов налогов и входила в число крупнейших налогоплательщиков, даже получала грамоты от налоговой службы. В период с 2013 по 2017 год компания не заплатила ни копейки за пределами Украины, в том числе потому, что Нацбанк Украины запрещал вывод таких средств, и весь доход реинвестировался в развитие украинских сервисов».

Более того, компания занималась привлечением инвестиций, считает Сергей Петренко: «Осенью 2016 года была создана компания „Яндекс.Такси.Украина“, в которую было инвестировано несколько миллионов долларов. Это публичные данные — уставной фонд компании составил 180 млн гривен (почти $7 млн)».

Сколько потеряли российские компании

Российские соцсети потеряли доходы от рекламы в украинском сегменте интернета. Аналитики считают, что речь идет о десятках миллионов долларов: «MailRu. Group и Яндекс теряют сейчас миллионы, десятки миллионов долларов, потому что маркетологи, которые разрабатывают маркетинговые компании крупных брендов, теперь обычно уже не включают российские социальные сети в свои планы — они не размещают там рекламу, то есть не платят в Россию», — поясняет Виталий Мороз.

Реклама в Яндексе была крайне популярна, считает экс-глава представительства компании в Украине Сергей Петренко: «С компанией сотрудничало не менее сотни рекламных агентств, скорее всего, больше. По состоянию на 2014 год количество клиентов, которые покупали рекламу в Яндексе в Украине составляло более 40 тысяч предприятий и предпринимателей».

Однако на общей капитализации компаний «Яндекс» и MailRu Group потеря украинского рынка сказалась слабо. Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев говорил, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании. Доля Украины в общем доходе «Яндекса» составляла несколько процентов, поясняет Сергей Петренко: «Доход „Яндекс. Украины“ в 2016 году не превышал $40 млн. Скорее, 30-35. Доход всей компании „Яндекс“ в 2016 году составил $1,25 млрд. Итог 2017 года всего „Яндекса“ — $1,63 млрд, то есть рост на 24%».

На котировках акций «Яндекса» на бирже NASDAQ блокировка ресурса в Украине не сказалась. Ценные бумаги компании показывают рост, на который повлияло лишь введение США антироссийских санкций.

Однако успехи российских интернет-компаний связаны в первую очередь с популярностью этого рынка, считает медиааналитик Виталий Мороз: «Глобально все технологичные компании в мире и в России сейчас получают все больше и больше доходов, потому что интернет разрастается. Поэтому показатели „Яндекса“, MailRu. Group глобально растут, и доля доходов из Украины, которые они недополучают, для них не настолько уж значима. Потому что глобально они зарабатывают миллиарды долларов, а потери в Украине — это десятки, до сотни миллионов долларов».

Безопасность VS свобода

Блокирование российских интернет ресурсов стало, по сути, первой ограничительной мерой в свободном украинском интернете. Громадское направило запросы в Службу безопасности и Совет по национальной безопасности и обороны Украины с просьбой разъяснить, насколько эти меры оказались эффективными, однако ответа пока не получило.

Украинские правозащитники считают, что запрет на российские ресурсы в Украине не помог пресечь распространение пропаганды, однако стал серьезным ограничением свободы в сети, поясняет глава «Лаборатории цифровой безопасности» Ирина Чуливская: «„Вконтакте“ и другие российские соцсети — это только площадка, на которой люди общались. Поскольку люди там были, среди них распространялась эта пропаганда. Закрыли этот ресурс, открыли следующий — началось все с начала. Запретить, ограничить техническими средствами распространение пропаганды в интернете невозможно. Так устроен интернет, тогда нужно его вообще отключать».

Блокироваться должен только тот контент, который опасен, считает глава Представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф: «Мы считаем, что если власть нашла какую-то опасную информацию в сети, она должна проверяться, и если в ней есть угроза для молодой украинской демократии — ее обязательно нужно запрещать. Но это решение не должно приниматься в тени. Неправильно, когда решения о блокировке контента для миллионов людей принимаются за закрытой дверью, без участия пользователей сети и компаний».

Ограничение интернета — мировой тренд, и меры, которые принимает Украина, не настолько суровы, как действия России, считают эксперты. Там решение о блокировке сайтов принимает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), по новому закону блокироваться должны также и те ресурсы, которые помогают обойти запрет — VPN и анонимайзеры. Кроме того, из-за отказа предоставить ключи шифрования под запрет в России попал мессенджер Телеграм, Роскомнадзор тщетно пытается его заблокировать уже несколько недель.

«Правительство дало сигнал обществу, что с этими сайтами не все в порядке. Вместе с тем, украинские пользователи могут получить доступ к этим сайтам, им никто не запрещает этого делать. Они могут пользоваться VPN, анонимайзерами, это немного усложняет доступ, но технически все возможно», — говорит медиааналитик Виталий Мороз.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Одновременно эксперты в один голос говорят об опасности российского пути регулирования интернета и важности привлечения гражданского общества.

«Украине нужно будет балансировать, не отказываясь от демократичных основ функционирования страны, предлагать решения, где была бы саморегуляция и совместная регуляция интернета — вместе с IT-специалистами и гражданским обществом», — считает Виталий Мороз.

Бороться с российской пропагандой нужно, предпринимая разумные шаги на долгую перспективу, говорит Ирина Чуливская: «Нужно развивать медиаграмотность населения, показывать, как отличать манипуляции, показывать людям, что происходит, и как они могут от этого защититься. Государство не должно быть таким “старшим братом”, который говорит, что эти все людишки неграмотные, они не разберутся, где пропаганда, а где нет, давайте я им что-то запрещу. Этот шаг патерналистский, популистский и просто неэффективный».

Наталья Тихонова, при поддержке «Русскоязычной медиасети»