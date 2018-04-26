Роскомнадзор сломал Рунет

По данным компании Flexbby, занимающейся разработкой программного обеспечения, финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения массовых блокировок IP-адресов Роскомнадзором в ближайшие месяцы могут составить 1 млрд долларов. Примерно столько же потеряют мировые IT-гиганты Google и Amazon, сервисы которых использует Telegram.

Гендиректор Flexbby Андрей Прокофьев предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок. Роскомнадзор, в свою очередь, хоть и выразил готовность рассмотреть подобное предложение, подчеркнул, что оценка ущерба компаний из-за блокировок IP-адресов находится вне его компетенций. При этом в ведомстве уверяют, что все же ведут консультации с бизнесом.

Вероятно, речь идет о переговорах с Google и Amazon о прекращении предоставления Telegram доступа к IP-адресам компаний. Однако на данный момент уже известно, что Amazon отказался сотрудничать с российским регулятором. «Возможно, по политическим причинам», — комментирует Роскомнадзор в официальном заявлении. В то же время «взаимодействие» с компанией Google в ведомстве назвали «более конструктивным». Это пока не значит, что Google согласился содействовать российским властям в блокировке Telegram, отмечает глава Роскомсвободы Артем Козлюк.

«Роскомнадзор регулярно говорит, что Facebook, Twitter, Google выдают некую положительную реакцию в плане сотрудничества, но нужно скептически относиться к односторонним заявлениям. Пока никакой официальной реакции от Google нет. О согласии сотрудничать можно будет говорить, если они, например, удалят приложение Telegram из Google Play или выгонят их со своих облачных мощностей, если Роскомнадзор исключит адреса Google из реестра запрещенной информации. Тогда можно будет делать выводы», — говорит Козлюк.

В случает отказа IP-адреса останутся заблокированными, а огромное количество сайтов и ресурсов продолжат сталкиваться с перебоями в работе. Козлюк уверен, что ситуацию можно будет «перевернуть», если представители бизнеса, которые уже сейчас начинают готовить обращения в суд и МВД с жалобами на действия Роскомнадзора, будут наращивать давление.

Действия Роскомнадзора создали серьезные проблемы и для ученых. Так, из-за нарушения доступа к сайтам был частично парализован учебный процесс в Сколковском институте науки и технологий, МГУ, ВШЭ и еще нескольких вузах.

«Из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google и к ряду других сетевых сервисов, постоянно используемых в исследовательской работе. Перебои в доступе к информационной системе КИАС привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований», — говорится в заявлении Общества научных работников, которые обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора».

Ученые также заявили о проблемах, возникших в работе сайта вольного сетевого сообщества «Диссернет», анализирующего некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях, в том числе в диссертации главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Раскритиковал блокировку Telegram и экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, назвав ее угрозой цифровизации экономики. «Вопрос безопасности, безусловно, имеет значение. Но, конечно, это не должно происходить с такими последствиями для пользователей. Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата», — заявил он.

В успех мероприятий Роскомнадзора не верят даже коллеги из соседних ведомств. В частности, глава ФАС Игорь Артемьев усомнился в возможности успешно выполнить поставленную задачу. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, — сказал Артемьев. — Я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится».

У РКН действительно остается все меньше шансов справиться с блокировкой Telegram. На встрече с экспертами интернет-отрасли представители ведомства пообещали отказаться от веерных блокировок крупных подсетей и блокировать мессенджер более точечно. Однако, как показали прошедшие две недели, такой подход едва ли окажется действенным.

«Точечными методами заблокировать Telegram невозможно. Нужно, как сейчас, блокировать миллионы IP-адресов, — объясняет Артем Козлюк. — Но может, если кому-то наверху надоест ситуация, при которой сайты постоянно тормозят, а половина интернета остается заблокированной, Роскомнадзор откажется от своей затеи».

Расчет РКН на то, что, как в ситуации с другими заблокированными ресурсами, интерес к Telegram упадет, также не оправдался. Попытка компании «Медиалогия» убедить общественность в обратном привела к скандалу. По данным «Медиалогии», через неделю после блокировки количество просмотров Telegram-каналов снизилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки 16 апреля. Однако авторы крупных каналов в мессенджере обвинили ресурс «в попытке манипуляции общественным сознанием». В открытом письме Telegram-каналы, в частности «Футляр от виолончели», «Беспощадный пиарщик», «Мысли-НеМысли», «Караульный» и другие, отметили, что эксперты сделали свои выводы на основе данных 16 апреля и 23 апреля. При этом 16 апреля стало пиковым по числу просмотров, так как мессенджер был заблокирован именно в этот день. Сравнивать показатели с 23 апреля, по мнению авторов письма, было ошибочным.

Представитель «Медиалогии» Надежда Жуковская все обвинения опровергла. «Какие манипуляции? «Медиалогия» — это измерительная исследовательская компания, мы смотрим данные и просто замерили, нам было интересно посмотреть», — заверила она. Тем не менее сервис аналитики TGStat.ru опубликовал другие данные, согласно которым в первые дни после блокировки аудитория Telegram выросла, а потом вернулась к нормальным показателям, но не снизилась.