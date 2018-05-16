Удар по своим воротам

Госдума приняла в первом чтении изменения в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за исполнение или содействие установлению «антироссийских санкций». Проект, внесенный руководителями всех четырех думских фракций, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, в соответствии с пояснительной запиской направлен на «защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод граждан РФ и законных интересов российских юридических лиц». Правда, эти намерения могут в любой момент обернуться против их авторов, причем в точном соответствии с придуманным ими законом.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». И карать как за исполнение «ограничительных мер», то есть международных санкций, так и за совершение гражданином РФ умышленных действий, «способствующих введению» санкций, «в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера». За это предлагается наказывать штрафом в размере до 500–600 тысяч рублей или лишать свободы на срок до трех лет.

По первой части этой конструкции под наказание вполне могут попасть Сбербанк или ВТБ, которые, чтобы не попасть под санкции, не работают в Крыму (впрочем, их-то найдут способ из-под сумы или тюрьмы уберечь).

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Куда опаснее вторая часть конструкции, по которой наказанию может подвергнуться кто угодно. Скорее всего, целью авторов этой конструкции был запрет — под страхом уголовного наказания — на распространение любой информации о беззаконии, произволе и коррупции российских чиновников, депутатов, силовиков и олигархов. О тех, кто довел до гибели Магнитского и отказывал в лечении Алексаняну, о тех, кто пытал антифашистов в Петербурге и избивал участников протестных акций по всей России, о тех, кто воровал из бюджета миллиарды и при формально скромной зарплате возводил себе дворцы, о тех, кто создавал и финансировал «ольгинских троллей».

Под запретом оказываются любые журналистские (и не только) расследования относительно представителей власти и бизнеса: ведь любая информация о них «могла привести» к введению санкций. Передали сведения? Передали. За решетку.

Под угрозой тюрьмы оказываются общественники, разоблачающие фальсификации на выборах. За решетку можно будет отправиться за призывы ввести санкции против злостных нарушителей, фабрикующих дела против политзаключенных и выносящих им неправосудные приговоры. Ведь это в чистом виде «рекомендации».

Между тем «могли привести» и «способствующие введению» — это формулировки, которые в точном соответствии с утвержденной Минюстом методикой антикоррупционной экспертизы, относятся к коррупциогенным факторам, недопустимым в нормативных правовых актах. Поскольку «устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил». Вспомнили ли об этом, принимая закон?

Действительно, под эти формулировки российский суд или следствие могут при желании «подогнать» все что угодно. И поди докажи, что те или иные действия не могли привести к введению санкций!

Даже обнародование информации о полной поддержке олигархом С. политического курса президента П. и партии Е.

Впрочем, следуя логике закона, надо будет привлечь к уголовной ответственности всех тех, кто причастен к политическим решениям российской власти, которые повлекли за собой введение санкций. А именно — тех, кто инициировал, поддерживал и организовал присоединение Крыма и поддерживал образование самопровозглашенных «республик» на востоке Украины. Ведь именно эти действия стали причиной санкций — разве не так?

Кстати, четыре года назад, когда эти санкции вводились, российские чиновники, депутаты Госдумы и сенаторы безумно гордились попаданием в санкционные списки. Чуть ли не требовали их туда включить и просили «не смешить их «Искандеры». Хором уверяли, что от этих санкций нашей экономике не то что никакого вреда, а одна только польза. Что в результате «импортозамещения» у нас все небывало вырастет и поднимется.

Что же получается? Если санкции действительно так полезны и почетны — за их исполнение надо не наказывать, а награждать. А если за их исполнение надо сажать — то невольно возникает мысль: может быть, санкции не так уж полезны для отечественной экономики, как нам рассказывают по телевизору?

Последнее. Если этот закон о наказании за «исполнение санкций» или «содействие их установлению» будет принят и подписан, он вполне «может привести» к введению новых санкций — против тех, кто его вносил и за него голосовал. И после этого будут привлечены к уголовной ответственности — в полном соответствии с принятым ими же законом. За содействие во введении санкций против себя же.