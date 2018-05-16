Арест пропагандиста

Когда я передаю эту заметку, Кирилла Вышинского, руководителя информационного портала «РИА Новости-Украина», этапируют в Херсон, где суд изберет ему меру пресечения. В Херсоне сейчас находится украинская прокуратура Крыма, она и ведет уголовное дело. Прокуратура, как сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, будет настаивать на содержании под стражей, поскольку Кирилла Вышинского подозревают в серьезном преступлении — совершении государственной измены и вменяют, соответственно, часть 1 статьи 111 УК Украины.

Рано утром 15 мая в офис «РИА Новости-Украина» — агентство арендует большую квартиру в элитном доме в центре Киева, напротив драмтеатра имени Ивана Франко — нагрянули агенты СБУ в масках. На месте находились только две сотрудницы, сам Вышинский еще не приехал на работу. Кирилла задержали дома, возле парадного и, судя по комментариям пресс-секретаря генпрокурора, жилье Вышинского тоже обыскали. В офис по ходу процедуры допустили адвоката. Обыск длился больше шести часов, после чего эсбэушники без комментариев, но с черными пластиковыми мешками в руках покинули помещение.

О том, что попало в мешки, и не только в них, рассказал в тот же день на брифинге Виктор Кононенко, зам главы Службы безопасности Украины.

— Мы проводим санкционированные обыски по пяти адресам. Россия привлекала граждан Украины для подрывной деятельности, — сказал Кононенко. — Гражданин Украины Вышинский был назначен российским информагентством «Россия сегодня» руководителем подразделения этой структуры в Украине. Им зарегистрирован ряд юридических лиц, в том числе ООО «Тор Интерселект», которое действует под брендом «Российское информационное агентство Новости-Украина». Такая форма была построена сознательно, чтобы скрыть как механизмы финансирования, так и само сотрудничество между «РИА Новости-Украина» и «Россией сегодня».

Кирилл Вышинский. Фото: РИА Новости

По словам Кононенко, весной 2014 года, накануне и во время аннексии Крыма, Кирилл Вышинский не раз выезжал на полуостров, занимаясь «информационным сопровождением вторжения РФ» и «изготавливая материалы, оправдывающие аннексию». Затем агентство переключилось на вооруженный конфликт на Донбассе — «изготавливали материалы, как Украина ведет обстрелы».

— Господин Вышинский получал стабильное вознаграждение: 53 тысячи евро ежемесячно для проведения такой деятельности. Средства заходили в Украину с территории Сербии. Это и были обстоятельства для обысков, — уточнил Кононенко. В качестве свидетелей по делу, по словам заместителя главы СБУ, пройдут около двух десятков граждан Украины, «привлеченных к журналистской деятельности в «РИА Новости».

— Мы попали в точку. Я давно не помню, чтобы через час после начала обысков была и реакция главы МИДа РФ Лаврова, и пресс-секретаря Путина Пескова, — резюмировал Кононенко.

Связь киевского подразделения со структурой, которую она возглавляет, тут же подтвердила записью в Фейсбуке Маргарита Симоньян: «Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы».

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Спустя час Симоньян, обеспокоенная судьбой Вышинского, сделала уточнение: «Ресурс с нами юридически не связан, но, как и многие крупные издания, является нашим информационным партнером».

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве. Фото: РИА Новости

В Киеве тем временем выложили на всеобщее обозрение фотографии вещдоков, которые добыли спецслужбы: пачки долларов, евро и рублей, «журналистские» награды Кирилла Вышинского — медаль «За возвращение Крыма» и к ней удостоверение №217 от 15 апреля 2014 года, подписанное министром обороны РФ Шойгу, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (№10717, выдан согласно указу президента РФ от 22 апреля 2014 года), связки георгиевских ленточек, ношение и распространение которых в Украине запрещено…

Обнаружилось, что в 2015 году Кирилл Вышинский, не выходя из украинского гражданства, получил, согласно соответствующему указу президента Путина, гражданство России. Второй паспорт — не криминал, но ответ на вопрос о «заслугах перед Отечеством» в контексте российско-украинской войны этот факт, конечно, дает. Очередная «утечка информации» из департамента киберполиции направлена на тех, кто имел деловые и прочие связи с «РИА Новости-Украина»: пора волноваться. Спецслужбы получили доступ к базе данных более 11 тысяч аккаунтов в соцсетях, что были рассортированы в агентстве с пометками «штатные», «коллеги» (медиа), «сотрудничающие» (периодически, по обстоятельствам) и «потенциальные» (перспективные для привлечения к сотрудничеству.)

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган официально сообщила: следствием установлено, что Федеральное государственное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» еще в 2014 году, в обход предусмотренной законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало «РИА Новости-Украина», чтобы наполнять медиапространство материалами, вредящими суверенитету, целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности. Почему спецслужбы целых четыре года не замечали обхода закона и вреда, чинимого бойцами дезинформационного фронта, пока непонятно.

Зато высказали свои соображения правоведы: дело Вышинского вызовет за пределами страны резонанс со знаком «минус». Его станут трактовать как борьбу с инакомыслием.

— Украинский парламент, тот, который избирался после смертей на Майдане и начатой войны, так и не удосужился принять соответствующее законодательство, по которому можно было бы на время боевых действий ввести чрезвычайное информационное положение, — считает юрист-криминалист Анна Маляр. И объясняет, почему на Вышинского не «натянется» статья «за госизмену», предусматривающая суровое наказание за переход на сторону врага в случае введения военного положения, за шпионаж и за оказание иностранному государству помощи в ведении подрывной деятельности.

— Первые два пункта отпадают сразу, — рассуждает Анна на своей странице в Фейсбуке, — остается третий. На сайте СБУ так и указано: «организация подрывных информационных акций в рамках проведения гибридной войны против нашего государства». Но за «гибридную войну» в Уголовном кодексе Украины нет ответственности… И на четвертом году войны законодательство по-прежнему не содержит разъяснений, что же такое «подрывная деятельность». Определение по-прежнему остается оценочным и субъективным. А это лазейка для РФ, чтобы спасать своих агентов от уголовной ответственности руками наших коррупционеров. Поскольку формально, если судья не признает контент «РИА Новости-Украина» подрывной деятельностью, закон он не нарушит.

Не менее определенная точка зрения у Виктории Сюмар, главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики:

— Это очень жесткие меры. Я думаю, что СБУ имеет достаточно доказательств, если уж пошли на такие меры, как задержание. Я думаю, это связано не с журналистской деятельностью, а с агентурной, агентурным влиянием страны-агрессора… Если доказательства не будут достаточными, то, конечно, можем говорить о свободе слова, и это совсем другая история.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, недавно посещавший Киев, в тревоге: «Борьба с пропагандой не должна отставать от международных стандартов!» Хизер Нойерт, представитель Госдепа США, напомнила: задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона, хоть и добавила, что Вашингтон понимает обеспокоенность Киева из-за активной пропаганды со стороны России. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой обратилась Татьяна Москалькова: гражданин России Кирилл Вышинский нуждается в защите!

Кирилл, уроженец города Днепра, некогда работал на телеканале ICTV. В ту пору канал пригласил для усиления команды молодого, с демократическими взглядами ведущего — Дмитрия Киселева… Потом Вышинский стал собкором телеканала «Россия» в Украине. Но площадка «РИА Новости-Украина» появилась в Киеве не его стараниями, а сразу после первого Майдана, при президенте Викторе Ющенко. Тогда из Москвы в Киев прибыл и рассредоточился по кабинетам проигравшей выборы партии регионов десант теневой поддержки: политтехнологи, советники, консультанты. Один из них, журналист «РИА Новости» Захар Виноградов, курировал информационное направление. Кремль ставил на Януковича, на пророссийский геополитический курс Украины в перспективе. Со временем Виноградова сменил на посту Вышинский. Он оказался самым способным учеником.

Судебных перспектив у дела, похоже, нет. Но за «государственного изменника», чья капитализация благодаря резонансу сильно выросла, Киев может запросить у Кремля Романа Сущенко, журналиста УКРИНФОРМа, задержанного ФСБ в Москве осенью 2016 года и обвиненного в шпионаже. Об этом варианте написал в Фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, «голос» министра Авакова. Возможно, ради такой операции все и затеяли?