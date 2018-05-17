«На позициях был, но не убивал»

17 мая в г.Павия (Италия) начинается судебный процесс над Виталием Маркивым, которого итальянское правосудие обвиняет в причастности к гибели итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова в мае 2014 года.

Виталий Маркив. Фото: МВД Украины

Андрей Миронов и Андреа Роккелли погибли в результате минометного обстрела близ села Андреевка под Славянском, который на тот момент был оккупирован пророссийскими боевиками.

Напомним, что Виталий Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был арестован в Италии в июле 2017 года.

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Украинское агентство УНИАН приводит фрагмент из материалов уголовного дела в отношении В.Маркива, где прокуратура Павии формулирует обвинение:

«Имея в качестве базы позиции на склоне «Карачун» и руководствуясь нарочной криминальной целью, спровоцировал смерть итальянского гражданина Андреа Роккелли, используя против последнего (и против всех тех, с кем последний проводил фоторепортаж на местности) сначала многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия, а затем, после того, как Роккелли спрятался в небольшом овраге, с целью спасти свою жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета по его убежищу, прицеливаясь таким образом, чтобы точнее поразить цель, и попасть в Андреа Роккелли, который вследствие этого был убит вместе со своим российским коллегой Андреем Мироновым, а также тяжело ранить французского журналиста Вильяма Роглона и двух других лиц украинской национальности, которых нет возможности идентифицировать».

Сам подозреваемый подтвердил, что находился в то время на позициях, занимаемых украинскими военными на горе Карачун в составе батальона Нацгвардии им. Кульчицкого, однако причастность к убийству Миронова и Роккелли категорически отрицает. Итальянский адвокат Маркива Раффаэле дела Валле сообщил, что его подзащитный не являлся командиром, а был лишь простым солдатом, и не мог отдавать приказы, имел в своем распоряжении лишь автомат, а его позиция находилась на другой стороне г.Карачун, откуда он никак не мог попасть в журналистов. Также адвокат обратился с запросом в прокуратуру г.Павии, которая ведет следствие, о сотрудничестве с украинскими следственными органами и допросе свидетелей.

Пикет в поддержку Виталия Маркива в Лондоне. kyivpost.com

Заметим, что согласно информации, предоставленной редакции «Новой газеты» отцом погибшего журналиста Рино Роккелли, следственные органы Украины предоставили итальянской прокуратуре материалы своего расследования лишь после неоднократных обращений, а качество предоставленных материалов не выдерживает никакой критики. В них нет ни результатов баллистической экспертизы, ни допроса ключевого свидетеля Вильяма Рогелона, не был даже очерчен круг подозреваемых.

Что же касается российской стороны, то, по всей видимости, никакого расследования здесь не велось вовсе. СК России ограничился тем, что формально возбудил уголовное дело и признал потерпевшим Александра Миронова, который является родным братом погибшего Андрея Миронова. О каких-либо иных действиях российского следствия ни редакции «Новой газеты», ни родным А.Миронова до настоящего времени не известно. Правда, 01.06.2016г. редакция получила ответ из СК России, в котором сообщалось, что «проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств в отношении лиц, причастных к гибели гражданина Российской Федерации Миронова А.Н. <…> осуществляется взаимодействие в рамках международно-правового сотрудничества с компетентными органами иностранных государств». Однако в прокуратуре г.Павии о каком-либо международно-правовом сотрудничестве с российским следствием ничего не известно.

Можно утверждать, что настоящую серьезную работу по расследованию гибели А.Роккелли и А.Миронова на сегодняшний день провело лишь итальянское следствие.

«Новая газета» будет следить за начавшимся судебным процессом.