Осужденный на 20 лет заключения по делу «крымских террористов» режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку — он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Режиссер передал через адвоката записку. «Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ». В конце текста Сенцов приписал по-украински: «Вместе и до конца. Слава Украине!»

По словам адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитный готовился к голодовке около полутора месяцев. «Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки», — рассказал защитник. Сенцов написал заявление о голодовке на имя начальника колонии. В качестве основного требования для ее прекращения осужденный режиссер указал освобождение 64 украинских политзаключенных.

«В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители ОНК и из аппарата уполномоченого по правам человека. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. Собственного освобождения он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных», — говорит Дмитрий Динзе.

После начала голодовки Олега Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует врач. Сейчас состояние стабильное.

Адвокат Динзе отметил, что сотрудники ФСИН часто пытаются противодействовать голодовкам заключенных, направляя их на психолого-психиатрическую экспертизу. Там голодающих признают невменяемыми, что дает основание для принудительного кормления. Предвидя это, Сенцов напоминает, что в материалах его дела уже есть результаты экспертизы, которая признала его полностью вменяемым.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал кинорежиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал «террористическое сообщество», участники которого подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окна отделения «Единой России» в Симферополе, а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Кроме того, им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии. Свою вину оба не признали.

По тому же делу на семь лет заключения были осуждены еще двое жителей Крыма — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев. Летом 2016 года Афанасьева и другого осужденного в России украинца Юрия Солошенко обменяли на двух журналистов из Одессы. В апреле этого года Солошенко скончался в Киеве. Чирний пока остается в колонии в городе Шахты в Ростовской области.

Верховный суд оставил приговор Сенцову без изменений, а затем отказался его пересматривать. В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутск, а в 2017 году перевезли оттуда в Лабытнанги.

В декабре 2017 года украинские власти объявляли, что готовы выдать Москве заключенных российских граждан только в обмен на Сенцова и Кольченко. Российская сторона о таком обмене не высказывалась.