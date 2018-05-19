Недолетались

В Саратовской области под угрозой закрытия едва не оказались единственный гражданский аэропорт и региональная авиакомпания. Руководство предприятия объявило об остановке работы в связи с действиями Росавиации, запретившей продажу билетов на рейсы «Саратовских авиалиний» с 30 мая. 1200 сотрудников, в том числе 100 человек летного состава, предполагалось уволить с 18 июля. Саратовцы высказали опасения, что город останется без воздушного сообщения, ведь все здания на территории саратовского аэропорта принадлежат «Саравиа».

В саратовскую авиакомпанию пришло письмо за подписью начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова. В документе сказано, что с 30 мая приостанавливается продажа и бронирование билетов на все рейсы «Саратовских авиалиний». Как отмечают представители перевозчика, письмо выглядит странно: в тексте перепутаны даты, не указана должность адресата. Тем не менее в день получения письмо было опубликовано на официальном сайте авиапредприятия.

«Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта. Руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года», — говорилось на сайте компании.

Напомним, что в феврале нынешнего года Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В марте Росавиация обязала саратовских перевозчиков приостановить полеты Ан-148. В апреле руководитель агентства Александр Нерадько предложил компании добровольно отказаться от сертификата эксплуатанта и «сосредоточиться на аэропортовой деятельности».

Нынешние претензии регулятора стали полной неожиданностью для авиапредприятия. Накануне представители компании отчитались в Москве об устранении всех ранее выявленных нарушений, «документ был принят без замечаний в полном объеме». За несколько часов до заявления об остановке работы «Саравиа» распространила торжественную новость о ребрендинге и обновлении парка самолетов.

Сегодня «Саратовские авиалинии» эксплуатируют 13 самолетов Ан-148, Як-42 и Embraer. Из Саратова ежедневно выполняются четыре рейса в Москву, три раза в неделю — в Петербург, летом добавляются полеты в Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь, Анталью и Салоники. Всего обслуживается более 40 маршрутов. В прошлом году было перевезено 796 тысяч пассажиров. Это на 58 процентов больше, чем в 2016-м.

На июнь–октябрь уже продано около 70 тысяч билетов. По курортным направлениям из Саратова никто больше не летает.

Саратовский рынок не слишком привлекателен для воздушных перевозчиков — у местных жителей нет возможности покупать дорогие билеты. Как отмечает саратовский блогер Денис Жабкин, за четыре года слоты на полеты в Москву получили четыре иногородние компании, но из них реально летает лишь «Аэрофлот».

«Саратовским авиалиниям» принадлежат здания аэропорта, техническая база, топливно-заправочный комплекс, автомобили и т.д. В региональной собственности находится только земельный участок. Это нетипичная для отечественного воздушного транспорта ситуация. Как заявил первый заместитель генерального директора «Саратовских авиалиний» Михаил Герасименко в комментарии ТАСС, «в случае остановки работы у предприятия не будет средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт». В таком случае регион вообще остался бы без воздушного сообщения. Ближайшие аэропорты расположены в Пензе (расстояние от Саратова — 197 километров по прямой) и Саранске (300 километров).

Нужно отметить, что собственники «Саравиа» находятся в напряженных отношениях с региональными властями. Компания, акционированная в 1994 году, принадлежит Аркадию Евстафьеву, известному широкой публике по истории с коробкой из-под ксерокса (этот скандальный случай связан с финансированием выборов президента России в 1996 году — Ред.). Бизнесмен не подконтролен спикеру ГД Вячеславу Володину, что, по саратовским меркам, уже большое вольнодумство.