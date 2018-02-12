Разбившийся борт был рекордсменом по налету

Потерпевший крушение 11 февраля самолет «Саратовских авиалиний» — Ан-148 с бортовым номером RA-61704 — выполнял четвертый рейс за сутки. Согласно расписанию, начиная с 6:30 утра воскресения он перевез пассажиров по маршрутам «Пенза — Москва», «Москва — Саратов» и «Саратов — Москва». Обычно машина совершала по шесть рейсов в сутки, суммарно находясь в воздухе по десять часов и преодолевая более 5,5 тысячи километров. Как сообщает саратовское ИА «Свободные новости», командир воздушного судна имел пять тысяч часов налета, в том числе, на Ан-148 — 2,8 тысячи часов.

Фото: ТАСС

Проект Ан-148: модель с украинскими двигателями

Как узнала «Новая газета», всего в России было произведено 29 Ан-148, все они были выпущены Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО) в июне 2010 года и принадлежали «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК). Эта модель самолета разрабатывалась на Украине, а в самих машинах стоят украинские двигатели. В настоящее время программа по их производству сворачивается из-за ухудшения отношений между двумя странами.

Первые шесть самолетов Ан-148 попали в авиакомпанию «Россия», которая располагалась в Пулково. Самолет, который упал в Московской области, был одним из этих шести самолетов, утверждает источник «Новой газеты» в сфере авиации.

Самолеты Ан-148 начали поступать в «Саравиа» в ноябре 2016-го. Первоначально говорилось о сублизинге четырех таких машин, затем их количество выросло до шести. В частности, Ан-148 используются в Красноярске, где «Саравиа» перевозит вахтовиков «Роснефти» и выполняет регулярные пассажирские рейсы.

Надежен ли Ан-148? Да, эти самолеты держит президентский летный отряд

Сами по себе Ан-148 считаются надежными, проблем с ними не было, говорит источник «Новой» в авиации. Сейчас большинство таких самолетов, по его словам, стоят на балансе Минобороны и МЧС, изначально они и производились для этих ведомств. Для перевозки пассажиров используется всего несколько Ан-148. В том числе, «Саратовскими авиалиниями», еще пара пассажирских Ан-148 летают в Ангаре.

Какое-то количество Ан-148 есть на балансе Специального летного отряда «Россия» (базируется во Внуково), который перевозит первых лиц государства.

Машина с бортовым номером RA-61704 была рекордсменом по налету

В августе 2011 года украинское госпредприятие «Антонов» сообщало, что борт RA-61704 установил рекорд среди Ан-148: его налет составил за месяц 400 часов 45 минут. Как подчеркивал разработчик, это очень высокий показатель для региональных самолетов, среднемесячный налет которых составляет 250–280 часов. В 2010–2014 годах отраслевые порталы сообщали о нескольких происшествиях с участием RA-61704 — у него возникали проблемы с шасси. С весны 2015-го судно было отправлено на хранение в Пулково.

В феврале–марте 2017-го борт RA-61704 прошел длительную (более 40 дней) доработку на воронежском заводе-изготовителе. Работы касались конструкции фюзеляжа. Кроме того, самолет перекрасили в фирменный оранжевый цвет «Саратовских авиалиний», оформивших сублизинг. 24 марта машина прилетела в Саратов. Сюда же из Пулково перегнали его «близнеца» с бортовым номером RA-61701. По сведениям «Авиатранспортного обозрения»,

«эта машина стала донором для борта RA-61704».

Как отмечал ресурс Aviado.ru, «неофициально в авиакомпании жалуются на скорость поставки запчастей и неудовлетворительную послепродажную поддержку Ан-148». Воздушное судно базировалось в аэропорту Пензы.

Компания «Саратовские авиалинии»

По сообщению компании, благодаря расширению парка в 2017 году было открыто более 60 новых маршрутов на внутренних линиях, увеличена частота рейсов. За год предприятие перевезло более 796 тысяч человек, было выполнено 9,9 тысячи рейсов. Пассажиропоток вырос на 58 процентов. Кроме Ан-148, перевозчик эксплуатирует семь Як-42 и два бразильских Embraer-190.

Крупных аварий с участием самолетов «Саравиа» ранее не случалось. В 2015 году скандальную известность получило происшествие на борту саратовского Embraer-190, летевшего в Анталью. Как выяснила Росавиация, в кабине пилотов находилась дочь тогдашнего генерального директора компании. По решению контролирующей службы перевозчик на полгода лишился права летать за рубеж, пилот был оштрафован на 140 тысяч рублей.

Причина крушения RA-61704 — неизвестна

Источник «Новой газеты» в авиации сомневается, что причиной крушения Ан-148 11 февраля могло быть обледенение. В случае, если самолет не обрабатывают специальной жидкостью, включают систему обогрева корпуса.

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Предшествующие крушению обстоятельсвта также заставляют усомниться в версии с обледенением. В разговоре с «Новой газетой» летчик Андрей Литвинов обратил внимание на то, что Ан-148 упал не сразу при взлете, а спускался, уже набрав высоту. Это нехарактерно для случаев, когда причиной крушение становится обледенение и самолет заваливается на крыло сразу, поскольку аэродинамики у него нет.

Крушение 11 февраля 2018 года стало вторым для самолетов этого типа. Первая авария Ан-148 произошла 5 марта 2011 года: самолет разбился в ходе учебно-тренировочного полета. Тогда погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Причиной крушение стала несогласованность действий экипажа при отработке режима экстренного снижения.