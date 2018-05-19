Картинка на миллиард

По новому уголовному делу, связанному с хищениями денег в Минкульте, опять арестованы бывший замминистра Григорий Пирумов и бизнесмен-строитель Никита Колесников. Вместе с еще одним замом Владимира Мединского — Борисом Мазо им вменяется мошенничество на полмиллиарда рублей при строительстве фондохранилища для Эрмитажа.

Утром 16 мая чекисты из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом пришли домой к Григорию Пирумову с обыском. Следственный комитет публикует фото с интерьерами квартиры чиновника: атласные диваны на золоченых ножках, узорчатый паркет, биллиардный стол, гобелены, живопись. И выразительные картинки с найденными у экс-чиновника ценностями: ящичек с часами, ящичек с жемчугами, ящичек с золотом, пачки пятитысячных купюр на рабочем столе. Пирумова взяли под стражу и увезли, а днём позже суд санкционировал арест. Бывший замминистра культуры едва успел опомниться от предыдущего уголовного дела — и угодил под новое.

Фото: РИА Новости

Одновременно с Пирумовым был задержан предприниматель Никита Колесников, которого СК называет руководителем группы компаний «Роспан».

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Третьим фигурантом нового дела о хищениях в Минкульте стал еще один бывший подчиненный Владимира Мединского — экс-глава департамента управления имуществом Борис Мазо. Все трое в прошлом году были осуждены по делу о хищениях на реставрации, но суды оставили их на свободе.

Теперь, как сообщает Следственный комитет, Пирумову, Мазо и Колесникову вменяется хищение денег, выделенных на строительство зданий Государственного Эрмитажа.

Этот огромный 13-этажный стеклянный комплекс должен был вырасти на севере Петербурга напротив уже существующего здания к марту 2019-го. Проект подготовило бюро голландского архитектора Рема Колхаса. В декабре 2015 года музей заключил контракт на 3,6 миллиарда рублей с компанией «Мехстройтранс», подконтрольной Колесникову. И если бы все шло так, как рассчитывали в Эрмитаже, меньше чем через год в здании уже начали бы размещаться фондохранилище, выставочные залы и библиотеки.

Однако работы на стройке продлились только до осени 2016-го. Они прекратились на стадии, когда выполнено было всего 14 процентов от общего объема. Как писала тогда «Фонтанка», «Мехстройтранс» просто перестал платить субподрядчикам-строителям. Хотя, по данным сайта госзакупок, Эрмитаж выплатил больше миллиарда рублей аванса. В июле 2017-го контракт был расторгнут через суд. В качестве причины Эрмитаж указал «нарушение сроков выполнения работ». Отставало строительство, по подсчётам заказчика — на 8–9 месяцев. Сейчас «Мехстройтранс» признан банкротом. Кроме Эрмитажа, у него есть еще пара десятков кредиторов, подавших иски о неисполнении обязательств.

По версии следствия, Пирумов, Мазо и Колесников «организовали заключение государственного контракта» на строительство комплекса для Эрмитажа «без реального намерения его исполнить». Получив миллиардный аванс, они вывели через подконтрольные фирмы «не менее 450 миллионов рублей», — сообщает СК.

Эрмитаж начал процедуру расторжения контракта с «Мехстройтрансом», когда в завершающую фазу входило первое уголовное дело в отношении чиновников Минкульта и их партнеров-строителей. Возбуждено оно было еще в марте 2016 года, строительство фондохранилища для Эрмитажа тогда только-только началось.

Тогда речь шла о краже 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, музея космонавтики в Калуге, Псковского драмтеатра, крепостей в Изборске и Калининграде.

В июле 2017-го по «делу реставраторов» был вынесен первый приговор — Никите Колесникову. Как следовало из решения суда, тот еще в 2013 году договорился с Пирумовым и Мазо о «системном хищении бюджетных средств», которые будут выделяться на реставрацию памятников культуры. В «деле реставраторов» Колесников первым пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Суд учел его деятельное раскаяние и прекрасные характеристики с мест работы как «человека высоких нравственных качеств». И приговорил к пяти годам условно.

Григорий Пирумов, Борис Мазо и Никита Колесников (справа налево) перед началом оглашения приговора в Дорогомиловском суде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В октябре 2017 года условные сроки получили остальные фигуранты. Каждый из них, как сказано в приговоре, «вину признал, в содеянном раскаялся, добровольно возместил имущественный ущерб». Пирумов во время следствия находился под арестом, суд приговорил его ровно к тому сроку, который он уже провел за решеткой, и отпустил на свободу.

Когда по новому делу Басманный суд выбирал Пирумову меру пресечения, экс-чиновник заявил, что виновными себя не признает. Станут ли теперь обвиняемые сотрудничать со следствием так же активно, как в «деле реставраторов», большой вопрос. Они успели отдохнуть от уголовных дел всего полгода.