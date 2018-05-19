Трамп закручивает вентиль

Трубопровод по дну Балтийского моря, прокачивающий газ из России прямиком в Германию — в обход Украины, балтийских стран и Польши, — стал главным козырем в торговых переговорах США и Евросоюза о том, как договориться в вопросе повышения с 1 июня американских таможенных барьеров на сталь и алюминий и не попасть под каток санкций, пишет издание Forbes. Дональд Трамп резко возражает против строительства нового газопровода параллельно уже существующей магистрали «Северный поток-1». В Вашингтоне, Москве и Берлине называют разные причины, почему американский президент делает это, в очередной раз не боясь обострения отношений с европейскими союзниками.

Версия Вашингтона: политика и безопасность

В августе прошлого года Конгресс США, приняв закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), наделил администрацию Трампа полномочиями ввести санкции против тех компаний, которые поддерживают российские проекты по строительству газопровода. «Мы и далее будем использовать имеющееся у нас влияние, чтобы не допустить строительства «Северного потока-2», — заявила в Берлине в преддверии визита канцлера Меркель в Сочи Сандра Оудкирк, помощник госсекретаря США по энергетической безопасности.

Маршрут в обход Украины нанесет удар по экономике этой страны, получавшей по меньшей мере 2 миллиарда долларов в качестве платы за транзит российского газа в Европу, отмечали представители администрации Трампа. Возникнет угроза того, что Киев вообще может столкнуться с отказом России поставлять газ. Энергетика выступит в качестве действенной «политической дубинки», сбудутся самые мрачные прогнозы сенатора Джона Маккейна.

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Однако после переговоров в Киеве и Москве, в которых роль посредника взял на себя министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, накануне сочинской встречи Меркель и Путина было объявлено о том, что и впредь часть российского газа пойдет в Европу через территорию Украины. Берлин сделал эту геостратегическую гарантию для Украины условием своего согласия на реализацию проекта. Москва на это вроде согласилась.

Но помощник американского госсекретаря Сандра Оудкирк объявила, что «российские гарантии ненадежны», и Россия будет впредь расширять свою экспортную мощь «в целях усиления политического влияния» в Восточной Европе.

Не вдаваясь в детали, она сообщила, что строительство магистрали по дну Балтийского моря «позволит установить там новейшую российскую аппаратуру по прослушке и наблюдению», то есть шпионажу.

Означает ли это, что российские спецслужбы уже воспользовались такой возможностью на действующей ветке «Северный поток-1»?

Этот вопрос американская сторона оставила без комментариев.

Фото: Zuma/TASS

Чиновница предупредила, что любые компании, вовлеченные в этот проект, «находятся в состоянии повышенного риска» объявления американских санкций, однако администрация Трампа предпочитает искать «дипломатическое решение». Как отмечают американские СМИ, санкции угрожают банкам, финансирующим проект, что сделает его более дорогостоящим, партнерам российского «Газпрома» из Германии, Австрии, Франции и Нидерландов: Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Royal Dutch Shell. Строительство второй фазы началось на минувшей неделе в Германии, инвесторы вложили в проект 5 млрд евро (5,9 млрд долларов). «Газпром» заключил соответствующие договоренности с западными концернами еще до того, как американцы приняли закон о санкциях.

А что Трамп? В прошлом месяце на встрече в Белом доме с президентами балтийских стран президент заявил, что Германия ведет неправильную политику. «Сейчас Германия тратит 1%, даже менее 1% (на оборону.— А. П.). И теперь Германия запускает газопровод в Россию, где будет платить миллиарды долларов за энергию из России. Что там вообще происходит? Это неправильно» — заявил Трамп.

Версия Москвы и Берлина: давление и шантаж из «шкурного интереса»

В основе американской позиции и очередного давления на Европу лежит «чисто экономический интерес»: заменить на европейских рынках российский природный газ американским сжиженным, несмотря на то, что он по стоимости из-за транспортировки на 20% (как говорят в Германии) или даже на 25–30% (как говорят в России) дороже «газпромовского». Американский конгресс, принимая закон о вводе санкций в отношении России за Крым и за «вмешательство в американские выборы-2016», потребовал, чтобы администрация Белого дома «уделяла приоритетное внимание экспорту энергетических ресурсов Соединенных Штатов в целях создания американских рабочих мест, помогала союзникам и партнерам Соединенных Штатов и укрепляла внешнюю политику Соединенных Штатов». Американский сжиженный природный газ, на долю которого пока приходится всего 5% от общего импорта СПГ в Европу в 2017 году — альтернатива российскому топливу и политическому влиянию Кремля.

The Wall Street Journal приводит слова одного из чиновников Евросоюза, пожелавшего остаться анонимным: «Похоже, стратегия Трампа состоит в том, чтобы принудить нас к закупкам более дорогого газа, но, пока их сжиженный природный газ неконкурентоспособен, Европа не уступит этой форме вымогательства и не станет покупать по грабительским ценам».

Высокопоставленный представитель правительства Германии подтвердил то же самое в более мягкой форме: «Мы в принципе к этому (замене российского газа на американский. — А. П.) готовы. Но вопрос состоит в том, какое количество газа готовы поставить американцы и по какой цене», цитирует чиновника WSJ.

Новые тарифы на сталь и алюминий, угрозы санкций европейским компаниям, торгующим с Ираном после выхода США из ядерной сделки, и вот теперь «Северный поток-2» — Америка оказывает давление на европейских союзников на разных направлениях и одновременно предлагает договариваться. Договориться непросто, если главное правило теперь: «Америка превыше всего»!

Фото: Reuters

Трамп не устает отмечать в своем твиттере, что при нем экономика США добилась самых грандиозных успехов, «далеко опережая показатели всех других президентов в истории страны».

США, сказала Оудкирк, несомненно, заинтересованы в том, чтобы экспортировать сжиженный газ в Европу. Однако она назвала «неверным» предположение, что именно экономические интересы стоят за негативным отношением США к «Северному потоку-2». Она отметила, что США давно и принципиально выступают против проектов, которые сделают Европу более зависимой от российских источников энергии.

Торг уместен

Объявленные Трампом с 1 июня новые пошлины на сталь и алюминий, как отмечают американские СМИ, направлены, в первую очередь, на китайскую продукцию, но одновременно они нанесут ощутимый удар по Европе в целом, и немецкому автопрому в частности. Ссылаясь на неназванных «немецких, американских и европейских чиновников», WSJ утверждает, что отказавшись от «Северного потока», Германия сможет добиться от Трампа пересмотра тарифов. «По словам этих чиновников, в апреле Трамп сказал канцлеру Германии Меркель, что Германии следовало бы прекратить поддержку «Северного потока-2. Взамен США готовы начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении», — пишет автор статьи Боян Панчевски.

Пока попытки ЕС добиться от администрации Трампа постоянной отмены новых тарифов были неудачны, но переговоры продолжаются. Как отмечает Forbes, когда в минувшую среду в Брюсселе представители Европейской комиссии собрались, чтобы обсудить свои предложения Вашингтону, «Северный поток-2» назывался одним из предметов сделки, чтобы «умиротворить Америку». Будущее трубопровода обсуждалось в ходе телефонного разговора между новым госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

Как отмечает журналист Forbes Дэйв Китинг, «в кулуарах дипломаты и политики ЕС могут быть готовы предложить отмену проекта «Северный поток». Внутри Еврокомиссии многие рассматривают трубопровод как «политическую головную боль, которая не исчезнет». Что касается отношений с Россией, то, возможно, европейцам было бы лучше и удобнее обвинить Америку в том, что это она срывает сделку, а не сам Европейский Союз.

Объявив о возможных санкциях против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2», США в своей войне против проекта вышли на новый уровень. Последовательными союзниками Вашингтона в этом вопросе выступают Польша и страны Балтии. Дания и Швеция окончательного решения еще не приняли.

От консолидированного ответа Европы на действия Трампа — угроза полномасштабной торговой войны, санкции в связи с Ираном и «Северным потоком-2» — зависит будущее трансатлантических отношений и общий баланс сил в мире. «Северный поток-2» — объективно наименее масштабный вопрос, который может стать предметом торга в рамках заключения большой сделки между США и Европейским союзом.