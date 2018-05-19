Эвакуация в Белый дом

Назначение Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства, пожалуй, стало главным хитом сформированного накануне кабинета министров. Сын секретаря Совбеза Николая Патрушева восемь лет возглавлял государственный Россельхозбанк (РСХБ), то есть руководил стратегическими инвестициями в национальных проектах аграрно-промышленного комплекса. Его переход на госслужбу внешне может показаться логичным и даже правильным.

Кому как не человеку, кредитующему сельхозпроизводство, знать о реальных проблемах отрасли и механизмах их устранения? В данном случае и отсутствие опыта госуправления кажется недостатком, который исправит время.

Однако из банка Патрушев-младший, совершенно точно, уходит не с высоко поднятой головой. О том, что размер кредитного портфеля Россельхозбанка за последние два года уже существенно превысил величину его капитала, на финансовом рынке знает каждый. Споры ведутся только о масштабах этого разрыва — в диапазоне от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей.

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Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России.

Лояльный надзор над Россельхозбанком со стороны ЦБ, рьяно зачищающего финансовый сектор, давно возмущает многих банкиров. Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний.

Госбанк не просто оберегают от жесткого регулирования, но и наполняют деньгами: зимой правительство в очередной раз докапитализировало Россельхозбанк. Правда, выделенные из бюджета 30 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам с учетом масштаба проблем в банке больше напоминают процедуру переливания крови больному лейкемией.

А в том, что пациент тяжело болен, признаются даже работники ЦБ.

И преемнику Патрушева, кем бы этот человек ни оказался, в ближайшие полтора года предстоит сверхсложная задача: прикрыть спину сына секретаря Совбеза, готовя РСХБ к неизбежному «оздоровлению».

Именно с этой невеселой перспективой в администрации президента и правительстве прежде всего связывают новое назначение Патрушева, в шутку называя его «эвакуацией».

Решение, по данным наших источников, зрело больше года.

Сначала Патрушева активно пытались сосватать на пост председателя правления «Газпрома» (что вызвало обеспокоенность у значительной части элит), затем подыскивали место в обновленном Промсвязьбанке, которое в результате досталось другому «сыну» — Петру Фрадкову (его отец возглавлял СВР, а ранее правительство). Лишь в начале этой весны Патрушева согласовали на должность сельхозминистра.

Однако даже такой вариант ротации поначалу вызвал обеспокоенность на Старой площади: экспрессивный подход Патрушева к реализации государственных задач требовал страховки. И вот лишь в начале мая было найдено изящное решение — назначить на пост вице-премьера, курирующего сельскохозяйственный блок, Алексея Гордеева. Этот опытный чиновник, возглавлявший Минсельхоз еще во времена Михаила Касьянова, был автором действующей программы развития агропромышленного комплекса. Благодаря протекции бывшего премьера Виктора Зубкова, последние годы возглавляющего совет директоров «Газпрома», Гордеев совместно со своим соратником Сергеем Данквертом (в недавнем прошлом — главой Россельхознадзора) заложили фундамент в отрасли на долгие годы.

По сути, бывшие министры Скрынник, Федоров и Ткачев лишь следовали векторам, прочерченным их предшественником.

Дмитрий Патрушев тоже постарается не испортить борозды, правда, под наблюдением Гордеева.

Фото: РИА Новости

Нынешний министр вроде бы сохранит под своим непосредственным контролем субсидирование процентной ставки по коммерческим кредитам и страхование сельскохозяйственной отрасли. Именно эти виды государственной поддержки в последние годы вышли на первый план благодаря позиции министра финансов Антона Силуанова, который в обновленном правительстве пошел на повышение и стал первым вице-премьером.

Эксперты сходятся во мнении, что государственная поддержка сельского хозяйства разительно увеличится уже к 2020 году, поскольку отрасль сегодня по праву считается главным драйвером российской экономики.

Об этом говорят официальные данные Росстата: в 2017 году объем экспорта сельхозпроизводства составил немногим меньше 18 млрд долларов, что уже значительно превысило объем военно-промышленного экспорта (13,4 млрд долларов). Захват доли в ВВП страны сельским хозяйством обусловлен текущей конъюнктурой: в отличие от того же Рособоронэкспорта, из-за санкционного давления теряющего выгодные контракты, АПК с каждым кварталом углубляет свое проникновение на зарубежные рынки.

И процесс этот, кажется, необратим: мировой спрос на продукты питания, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization), в ближайшие двадцать лет увеличится на 50% при росте населения на 30%. Следовательно, в полтора раза увеличится и объем сельского производства.

Россия на этом рынке, судя по поручениям президента, должна занять особое место — уже к 2025 году агроэкспорт планируется увеличить до 35–40 млрд долларов.

Так что ирония по поводу будущего Патрушева-младшего в правительстве выглядит как минимум неуместной. Ему, похоже, предстоит примерить лавры лидера российской экономики.

Разумеется, при правильной поддержке Алексея Гордеева, Сергея Данкверта, а главное — отца и секретаря Совбеза Николая Патрушева, вопреки слухам сохранившего существенное влияние на текущие политические процессы.