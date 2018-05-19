«Два-три раза в год накрывают»

В программе фестиваля Punk's Not Dead 18 марта в клубе «Манхэттен» значились группы из Петербурга, Твери, Петрозаводска и Нижнего Новгорода. Концерт начался в 20.00 и большинство музыкантов уже успели выступить, когда в половину первого ночи в зале появились люди с оружием, в бронежилетах и масках. По словам очевидцев, ворвавшихся было от 30 до 50 человек — впечатляюще для маленького клуба вместимостью около ста посетителей.

Как рассказали «Новой» участники концерта, патрульные машины курсировали вокруг «Манхэттена» уже с раннего вечера.

«Мы стояли в арке перед входом, когда туда зашли двое сотрудников полиции — анонимно рассказывает один из свидетелей. — Мы быстро допили пиво и вернулись внутрь, а буквально через две минуты залетают эти ребята. Сразу останавливают выступление, орут: «Смотреть на стену, не дергаться!» — всех расталкивают. Ничего не объясняя, начали по одному отводить в каморку для допроса».

Оперативные действия в «Манхэттене» продолжались несколько часов. За это время силовики изучили татуировки посетителей концерта, переписали названия групп с футболок, а позже изъяли всю фирменную атрибутику, которая была в продаже.

«Поводом у них было, что якобы поступил сигнал, будто в клубе находится оружие, — пояснил «Новой» организатор фестиваля Владимир Хорошилов. — Задавали типичные вопросы: где учишься, где работаешь, как узнал о концерте, с кем пришел?..

По словам очевидцев, оперативники вели себя довольно грубо.

«Стоят девчонки в юбках, тоже к стене повернуты, полицейские их фоткают сзади, — продолжает посетитель клуба. — Потом еще баба-полицейская попросила ее сфоткать на фоне ребят, которые лицом к стене стояли. Для инстаграма наверное…»

Один из гостей концерта успел сделать несколько фотографий происходящего. Мобильный телефон у него отобрали. «Сказали, ты вообще мудак и в армии не служил, из-за таких, как ты, наша страна в жопе, — в таком ключе был разговор», — вспоминает он.

По информации «Новой», в ходе спецоперации нескольких человек задержали — в их числе оказались участники групп «Ничего хорошего» (Петрозаводск) и Bolt69 (Тверь) — однако тем же вечером все они были отпущены. Позже в СМИ появилась информация, что музыкантов из Твери оставили в полиции до утра субботы, однако в самом коллективе эту информацию опровергли. «В отделении нас не держали. Физической силы к участникам группы тоже применено не было», — пояснил представитель музыкантов.

Владимир Хорошилов рассказал «Новой», что с вниманием правоохранительных органов к своим мероприятиям сталкивается постоянно:

«В Питере и Москве похожие концерты с антифашистскими, антирасистскими группами два-три раза в год накрывают», — говорит он.

Хорошилов напоминает о несостоявшемся фестивале «Rock against capitalism», который должен был пройти 7 ноября — в годовщину социалистической революции — в петербургском клубе «Money Honey» (в этот же день по всей стране проходила акция сторонников Алексея Навального. — С. Р.). Это выступление было отменено полицией заранее.

«Они сначала приехали ко мне домой, но меня там не было, и в итоге нагрянули к участнику одной из групп, которая должна была выступать, — рассказывает Хорошилов. — И сказали: если концерт состоится, всех задержат».

Участница выступавшей 18 мая группы Brave Rockets Юлия Жукович в своем твиттере вспоминает еще об одном похожем инциденте: «Три года назад к нам приходили еще РКН. Наркотики искали. Но все было не адски, как с СОБРОМ. Есть ощущение, что они следят за группой «Ничего хорошего». Прошлый раз это было их целью.

По словам Владимира Хорошилова, среди участников антифашистских концертов встречаются как политизированные группы, так и те, кто совсем не интересуется политикой. Однако все сходны в одном: «нацизм, фашизм — это плохо».

«Мы против любых видов дискриминации: по цвету кожи, гендеру и т.д, — говорит он. — Соответственно, у наших коллективов в основном остросоциальные темы, затрагивающие те или иные проблемы в обществе. Я иногда у фээсбэшников спрашиваю: вот зачем вы это делаете? Они по-честному признаются, что сами не понимают: начальство так сказало».

P.S. В последнее время внимание силовиков к представителям антифашистской субкультуры резко повысилось. С начала 2018 года по обвинению в терроризме были задержаны около десятка человек в Петербурге и Пензе. Некоторые из задержанных рассказали о применявшихся по отношению к ним пыткам.

Серафим Романов