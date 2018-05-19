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«Два-три раза в год накрывают»

Десятки бойцов СОБРа, Центра «Э» и Росгвардии ворвались на антифашистский концерт в петербургском клубе. Такие мероприятия силовики срывают регулярно

Фото: РИА Новости

Общество

«Новая в Петербурге»Новая газета

 

В программе фестиваля Punk's Not Dead 18 марта в клубе «Манхэттен» значились группы из Петербурга, Твери, Петрозаводска и Нижнего Новгорода. Концерт начался в 20.00 и большинство музыкантов уже успели выступить, когда в половину первого ночи в зале появились люди с оружием, в бронежилетах и масках. По словам очевидцев, ворвавшихся было от 30 до 50 человек — впечатляюще для маленького клуба вместимостью около ста посетителей.

Как рассказали «Новой» участники концерта, патрульные машины курсировали вокруг «Манхэттена» уже с раннего вечера.

«Мы стояли в арке перед входом, когда туда зашли двое сотрудников полиции — анонимно рассказывает один из свидетелей. — Мы быстро допили пиво и вернулись внутрь, а буквально через две минуты залетают эти ребята. Сразу останавливают выступление, орут: «Смотреть на стену, не дергаться!» — всех расталкивают. Ничего не объясняя, начали по одному отводить в каморку для допроса».

Оперативные действия в «Манхэттене» продолжались несколько часов. За это время силовики изучили татуировки посетителей концерта, переписали названия групп с футболок, а позже изъяли всю фирменную атрибутику, которая была в продаже.

«Поводом у них было, что якобы поступил сигнал, будто в клубе находится оружие, — пояснил «Новой» организатор фестиваля Владимир Хорошилов. — Задавали типичные вопросы: где учишься, где работаешь, как узнал о концерте, с кем пришел?..

По словам очевидцев, оперативники вели себя довольно грубо.

«Стоят девчонки в юбках, тоже к стене повернуты, полицейские их фоткают сзади, — продолжает посетитель клуба. — Потом еще баба-полицейская попросила ее сфоткать на фоне ребят, которые лицом к стене стояли. Для инстаграма наверное…»

Один из гостей концерта успел сделать несколько фотографий происходящего. Мобильный телефон у него отобрали. «Сказали, ты вообще мудак и в армии не служил, из-за таких, как ты, наша страна в жопе, — в таком ключе был разговор», — вспоминает он.

По информации «Новой», в ходе спецоперации нескольких человек задержали — в их числе оказались участники групп «Ничего хорошего» (Петрозаводск) и Bolt69 (Тверь) — однако тем же вечером все они были отпущены. Позже в СМИ появилась информация, что музыкантов из Твери оставили в полиции до утра субботы, однако в самом коллективе эту информацию опровергли. «В отделении нас не держали. Физической силы к участникам группы тоже применено не было», — пояснил представитель музыкантов.

Владимир Хорошилов рассказал «Новой», что с вниманием правоохранительных органов к своим мероприятиям сталкивается постоянно:

«В Питере и Москве похожие концерты с антифашистскими, антирасистскими группами два-три раза в год накрывают», — говорит он.

Хорошилов напоминает о несостоявшемся фестивале «Rock against capitalism», который должен был пройти 7 ноября — в годовщину социалистической революции — в петербургском клубе «Money Honey» (в этот же день по всей стране проходила акция сторонников Алексея Навального.С. Р.). Это выступление было отменено полицией заранее.

«Они сначала приехали ко мне домой, но меня там не было, и в итоге нагрянули к участнику одной из групп, которая должна была выступать, — рассказывает Хорошилов. — И сказали: если концерт состоится, всех задержат».

Участница выступавшей 18 мая группы Brave Rockets Юлия Жукович в своем твиттере вспоминает еще об одном похожем инциденте: «Три года назад к нам приходили еще РКН. Наркотики искали. Но все было не адски, как с СОБРОМ. Есть ощущение, что они следят за группой «Ничего хорошего». Прошлый раз это было их целью.

По словам Владимира Хорошилова, среди участников антифашистских концертов встречаются как политизированные группы, так и те, кто совсем не интересуется политикой. Однако все сходны в одном: «нацизм, фашизм — это плохо».

«Мы против любых видов дискриминации: по цвету кожи, гендеру и т.д, — говорит он. — Соответственно, у наших коллективов в основном остросоциальные темы, затрагивающие те или иные проблемы в обществе. Я иногда у фээсбэшников спрашиваю: вот зачем вы это делаете? Они по-честному признаются, что сами не понимают: начальство так сказало».

P.S. В последнее время внимание силовиков к представителям антифашистской субкультуры резко повысилось. С начала 2018 года по обвинению в терроризме были задержаны около десятка человек в Петербурге и Пензе. Некоторые из задержанных рассказали о применявшихся по отношению к ним пыткам.

Серафим Романов

Теги:
антифашисты, Санкт-Петербург, росгвардия, центр э

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