Свидетели оказались преступниками, а заказчик не установлен

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вчера вынес постановление по жалобе детей, матери и сестры Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года пятью выстрелами в упор. Заявители жаловались на неэффективное расследование расправы над обозревателем «Новой газеты» и указывали на то, что за многие годы следствие так и не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.

ЕСПЧ в этой части согласился с заявителями и присудил им компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро.

Суд подчеркнул, что хотя по итогам расследования убийства Политковской в России были осуждены шестеро человек (исполнители и организаторы. — Ред.), однако, отмечает суд, «российские власти не предприняли адекватные следственные действия, чтобы найти человека или лиц, которые заказали и заплатили за это убийство».

Суд напомнил, что российские власти придерживались одной версии: убийство журналиста заказал проживавший в Лондоне Борис Березовский, но власти РФ «не предоставили никаких документальных свидетельств этого». Мало того, российское правительство не объяснило, почему следствие решило сосредоточиться именно на этой единственной версии.

В этой связи ЕСПЧ рекомендовал властям России изучить утверждения заявителей о том, что к убийству могут быть причастны должностные лица ФСБ или представители чеченской администрации.

Европейский суд подчеркнул, что российские власти не выполнили свои обязательства по осуществлению эффективного расследования, и, более того, отметил, что власти затянули следствие «без убедительных причин». «В целом государство не выполнило требование о надлежащем и оперативном расследовании, и имело место нарушения статьи 2 Европейской конвенции («Право на жизнь»)», — резюмировал суд.

Фото: Архив «Новой»

Жалоба в ЕСПЧ была подана в 2007 году — спустя год после убийства Анны Политковской. Уже на тот момент родные обозревателя «Новой» подозревали, что следствие не спешит установить заказчика преступления. С 2007 года, с учетом нескольких судебных процессов над исполнителями и организаторами, жалоба неоднократно дополнялась. Так, дети Политковской — Вера и Илья — подробно информировали ЕСПЧ о ходе расследования и судебного следствия. Они сообщали, что на первом процессе в Московском окружном военном суде (февраль 2009 года) были оправданы предполагаемый организатор преступления — бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, а также братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, осуществлявшие слежку за обозревателем «Новой». Однако этот приговор был отменен.

При повторном расследовании дела СК привлек в качестве обвиняемых бывших свидетелей по делу — криминального авторитета и агента ФСБ Лом-Али Гайтукаева, подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, а также брата ранее оправданных Рустама Махмудова — киллера. Заказчика, как и на первом суде, на скамье подсудимых не было.

В жалобе Вера и Илья Политковские утверждали: «следствие по делу не было ни оперативным, ни эффективным». В частности, не были сразу установлены организаторы убийства (Лом-Али Гайтукаев и Дмитрий Павлюченков), хотя их фамилии были известны и роль в преступлении предполагалась. Потерпевшие уверены, что попытка представить преступников свидетелями помешала установить заказчика.

Следователь Петрос Гарибян, который с 2006 года вел расследование дела об убийстве обозревателя «Новой газеты», в 2015 году ушел на пенсию. Дело в отношении заказчика убийства Анны Политковской передали в нижестоящее подразделение СК — на уровень майора. Ни на каком государственном контроле расследование не стоит. Потерпевших и их адвокатов не информируют ни о составе следственной группы, ни о проведенных следственных действиях, ни о назначенных экспертизах. Неизвестна даже фамилия следователя. Родные и коллеги обозревателя «Новой» сомневаются, что вообще существует следственная группа, занимающаяся поиском заказчика.

Главный недостаток следствия — нет заказчика

Каринна Москаленко Адвокат потерпевших

— Европейский суд посчитал, что российское правительство не представило сущностных доказательств эффективности расследования: не были в принципе представлены документы из дела, как пишет суд. Следовательно, он вынужден был делать выводы, основываясь не на подтвержденных документами фактах, а на представлениях сторон.

Суждения суда о неадекватности расследования оказались достаточны для вывода о том, что следствие по делу не было эффективным, как того требует статья 2 Конвенции («Право на жизнь»).

Европейский суд указал (хотя его роль не заключается в том, чтобы давать оценку достоверности утверждений заявителей): версия заявителей о том, что официальные лица Чеченской Республики были замешаны в убийстве Анны Политковской, следственными органами не была изучена, пусть впоследствии эти доводы и оказались бы необоснованными. Это особенно актуально, учитывая журналистскую работу Анны Политковской, освещавшую военные конфликты в Чечне.

Последствия решения таковы: команда адвокатов семьи Анны Политковской совместно с «Новой газетой» после вступления решения в силу (а это произойдет через три месяца, если правительство РФ не обжалует решение) будет добиваться исполнения решения в полной мере. Мы настаиваем, что неэффективность расследования, все недостатки и недочеты следствия должны быть устранены. Повторюсь, главным из которых, по мнению суда, является неустановление «интеллектуального автора преступления» (заказчика. — Ред.).

Илья Политковский Сын Анны Политковской

— Я очень рад тому, что Европейский суд признал, что Россией не предпринято никаких усилий для определения заказчика. Также крайне важно замечание суда по поводу того, что не расследовалась причастность к преступлению должностных лиц РФ. Сейчас самое важное — добиться исполнения этого справедливого решения.