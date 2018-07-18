Космический Cтас и другое наследие

Прикол чемпионата

Вылет Германии

Миллионеры в бутсах под предводительством Йоахима Лёва продули два матча из трех и отправились в отпуск, не продемонстрировав ничего волшебного. Вот новый анекдот:

— Клаус, а кто твой папа? — спрашивает учительница первоклассника.

— Мне очень стыдно, но…

— Он что, порноактер?

— Если бы… Он играет за сборную Германии по футболу…

Болельщики чемпионата

Клифин и Мигель

Клифин Фрэнсис

28-летний учитель математики из Индии Клифин Фрэнсис, зарабатывающий 40 долларов в месяц, очень хотел увидеть живого Месси в Москве и взять у него автограф. Ради этого начиная с 23 февраля он преодолел 7500 километров, 4500 из них — на велосипеде. В Азербайджане его долго не пропускали на границе, потому что исхудавший репетитор и фото в его паспорте разительно отличались. Но все разрешилось удачно, и индиец достиг цели, прославившись на весь мир. А вот перуанец Мигель, не успевший приобрести тикеты на матчи Перу, пошел на другую хитрость. «Узнав, что билеты для инвалидов доступны колясочникам и лицам с ожирением, я начал толстеть», — открыл секрет фанат. За три месяца он набрал почти 30 килограммов для того, чтобы индекс его массы тела превысил отметку в 35 пунктов, и предоставил ФИФА справку о медицинском ожирении. Заявка была одобрена, и теперь «толстяк» законно оказался в России.

Сенсация чемпионата

Сборная России

В нее не верил почти никто. «Они будут худшими на турнире» — такой вердикт вынесли ведущие журналисты страны. Но аутсайдер посрамил скептиков. Подопечные Станислава Черчесова реально бились за страну и болельщиков, удивляя противников стойкостью и волей к победе, и впервые за 32 года пробились в плей-офф. В 1/8 финала Акинфеев и компания помахали ручкой испанской фурии. А в четвертьфинале с мощными хорватами парни в майках с двуглавым орлом «приземлились» с высоко поднятой головой. Этот матч вошел в тройку самых рейтинговых российских спортивных трансляций за последние 20 лет.

Неожиданность чемпионата

Допинга нет

Хайо Зеппельт

Почти 4000 допинг-проб, которые были взяты до и во время чемпионата мира, дали отрицательный результат. Каждого игрока, дошедшего до полуфинала, проверили не менее 4 раз, а отдельные футболисты «тестировались» вдвое больше. Все образцы были проанализированы в аккредитованных ВАДА лабораториях. Однако такой поворот не устроил загрустившего борца с пилюлями Хайо Зеппельта, который уверен, что отсутствие положительных «манту» является доказательством подмены. Немец раскритиковал то, как организована вся система допинг-контроля: «В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы!» Может быть, пора проверить на гормон роста и пептиды самого разоблачителя?

Скандал чемпионата

Нигерийские безбилетники

Несколько сотен граждан африканской страны приехали в Москву, чтобы не болеть за свою сборную, а работать. В Нигерии им продавали Fan-id (паспорт болельщика) по 300 долларов за штуку, гарантировав трудоустройство в России (кому-то обещали даже места в футбольных клубах). Однако по прилете на чемпионат мира выяснилось, что гастарбайтеров, даже неплохо умеющих пинать мяч, никто не ждет, а их обратные билеты и вовсе оказались недействительными. В результате африканцы ютились в аэропортах, ночевали на окраинах города и просили помощи у людей на улицах. Дипломаты в посольстве Нигерии и правозащитники заверили всех «легионеров» в том, что они будут бесплатно отправлены на родину. Однако многие решили не улетать домой, а попробовать добраться до Германии и получить там статус беженца.

Наследие чемпионата

16,65 миллиарда рублей

Стадион «Самара Арена». Фото: Влад Докшин / «Новая»

Как вы думаете, что это за цифра? Именно во столько Министерство спорта РФ оценило стоимость бюджета пятилетней программы «Наследие» для объектов чемпионата мира по футболу.

Проще говоря, это та сумма, которую придется потратить за 5 лет, чтобы все созданные площадки не превратились в первый же год в мертвый груз. Теперь чуть конкретнее: 12,352 млрд рублей планируется взять из федеральной казны; 887,2 млн рублей — из местных закромов; 54,6 млн рублей — из муниципальных сейфов; 3,36 млрд рублей — из внебюджетных источников. Что ж, «достояния» без долгов в России не бывает…

12 самых важных цифр чемпионата