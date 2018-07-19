«Ты превзошла Анну Чапман»

29-летняя Мария Бутина находится в США по студенческой визе, изучает международные отношения в Американском университете Вашингтона. ФБР задержало ее 15 июля, а об аресте стало известно на следующий день — во время саммита Трампа и Путина в Хельсинки. Бутиной предъявлено два обвинения — в том, что действовала в роли иностранного агента на территории США без соответствующего разрешения (регистрации) минюста и участвовала в сговоре с целью проведения такой деятельности. Наказание за сговор — штраф 250 тысяч долларов или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. При этом деятельность Бутиной не квалифицируется как шпионаж.

Обвинения Бутиной предъявили прокуроры по делам национальной безопасности, а не спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательстве России в президентские выборы и якобы имевший место сговор избирательного штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Адвокат задержанной Роберт Дрисколл назвал обвинения «дутыми». «Нет никаких свидетельств того, что г-жа Бутина пытается повлиять на политику или конкретный закон или подорвать Соединенные Штаты. В лучшем случае она содействовала улучшению отношений между двумя странами», — говорится в заявлении адвоката. «В обвинении неверно используется статус иностранного агента, который должен быть наказан за тайную пропаганду, а не за открытую и публичную работу со стороны иностранного студента». Адвокат отметил, что несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина давала показания в комитете сената США по разведке.

Бутину задержали в воскресенье. В ее квартире нашли упакованные ящики с личными вещами. 31 июля истекал срок квартирной аренды, она в последнее время переводила деньги в Россию и, возможно, собиралась покинуть США. Адвокат, в свою очередь, говорит, что Бутина собиралась переехать к бойфренду в Южную Дакоту.

Эскиз из зала суда. Мария Бутина (в оранжевом костюме), ее адвокат Роберт Дрисколл (в центре) и судья Дебора Робинсон (слева), во время слушания в федеральном суде в Вашингтоне, 18 июля 2018 года. Иллюстрация: AP/EAST NEWS

Первые слушания в понедельник длились только 13 минут, обвиняемая назвала имя, за нее отвечал адвокат, судья продлила арест. В среду состоялись полноценные слушания, пресса узнала много новых деталей.

Обвинения, прозвучавшие в среду, связывают Бутину с разведывательными службами России, пишет «Вашингтон пост», возникает портрет скрытого агента, поддержанного влиятельными покровителями в США, которые пошли на то, чтобы помочь ей остаться в Америке.

В ее квартире нашли записку с инструкцией о том, как отвечать на вопрос о работе на ФСБ.

В электронной переписке Бутиной сохранились контакты нескольких людей, которых в США считают агентами российских спецслужб, говорится в материалах дела, переданного суду. В записке помощника прокурора Эрика Кенерсона отмечается, что она, «вероятно» (likely), была в контакте с сотрудниками ФСБ в США.

Бутина состояла в тесных личных отношениях с влиятельным консультантом Республиканской партии. В бумагах суда не называют его имя, поскольку ему не предъявлено никаких обвинений. Тем не менее американская пресса предполагает, что это 56-летний Пол Эриксон из штата Южная Дакота. Они познакомились в России в 2013 году, когда Эриксон и представители Американской ассоциации стрелкового оружия (NRA) гостили в нашей стране по приглашению российских единомышленников — организации «Право на оружие» и сенатора Александра Торшина.

Американское телевидение показывает кадры, как в июле 2015 года на мероприятии Freedom First в Лас-Вегасе Бутина задает вопрос кандидату в президенты Дональду Трампу: «Если станете президентом, какой курс будете проводить по отношению к моей стране?» Трамп тогда заверил студентку, что он «знает Путина» и «поладит с Путиным отлично», а при Обаме «нас (Америку) все ненавидят».

Девушка охотно фотографировалась в ковбойской шляпе, с револьверами в руках и позиционировала себя как активистка российского движения за право обладать личным огнестрельным оружием. Руководители NRA, большинство из которых лица пожилого возраста, с удовольствием «приветили» «активистку из России». Как говорится в обвинительных документах,

поддерживая отношения с 56-летним «американцем номер 1» (U.S. Person 1), Бутина предложила сексуальные услуги другому человеку в обмен на работу в специальной лоббистской организации (пресса предполагает, что это NRA — крупнейший спонсор Республиканской партии, влияющий на ее политический курс).

«Вашингтон пост» отмечает, что в документах следствия прокуроры увидели, как Бутина манипулировала оружейным лоббистом из Южной Дакоты. В марте ходила с ним на ланч с неназванным российским дипломатом, которого спецслужбы подозревают в разведывательной деятельности.

В этот момент за российской активисткой уже вовсю наблюдали агенты ФБР.

Бутина отзывалась о своем спонсоре-менторе «презрительно», отмечают обвинители, ссылаясь на данные, полученные ФБР, в частности, говорила, что она с ним «только из-за своего бизнеса». В штате Южная Дакота Эриксон в 2016 году учредил компанию Bridges LLC. Фирма зарегистрирована на домашний адрес Эриксона и на имя Бутиной. Чем именно занималась компания и для каких целей она была создана, в документах не уточняется.

Газета «Нью-Йорк таймс» пишет, что Бутина «была причастна к двум неудачным попыткам» организовать встречи Трампа и Путина в 2016 году. Минюст отмечает, что она предпринимала многочисленные шаги по просьбе «неназванного высокопоставленного должностного лица российского правительства». Пресса его легко идентифицировала: есть совместные фото и красноречивая переписка в соцсетях, которую цитируют американские СМИ.

Мария Бутина с экс-сенатором Александром Торшиным на молитвенном завтраке в Белом доме

Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка, «человек, которого связывали как с российскими спецслужбами, так и с организованной преступностью» — характеристика газеты «Нью-Йорк таймс». В мае 2016 года Торшин и Бутина выдвинули предложение о встрече Трампа и Путина во время съезда Стрелковой ассоциации в Луисвилле, штат Кентукки. Джаред Кушнер, зять Трампа, отклонил предложение. Но

Дональд Трамп-младший, старший сын президента, встретился с Торшиным и Бутиной на ужине, который спонсировался NRA, юрист Трампа назвал эту встречу «недолгой».

Бутина и Торшин присутствовали на нескольких мероприятиях республиканцев, в том числе на двух Национальных молитвенных завтраках — в 2016 и 2017 году. В электронном письме Бутина написала, что Торшин предложил, чтобы Путин присутствовал на завтраке в феврале 2017 года, на котором выступал президент Трамп. «Путин не сказал «нет»!» — написала Бутина в своем письме, которое цитирует «Нью-Йорк таймс».

В документах суда неназванное российское официальное лицо обращается к Бутиной одновременно с восхищением и фамильярностью. В марте прошлого года, когда о Бутиной заговорили здешние СМИ, российский чиновник пишет ей (обратный перевод с английского):

«У тебя пока еще не появились поклонники с просьбой дать автограф? Ты превзошла Анну Чапман, она позирует с игрушечными пистолетами, а ты — с настоящими».

Студентка и чиновник общались в твиттере. За месяц до президентских выборов в США Бутина пишет, что понимает: «все должно быть тихо и осторожно». Они также переписывались 20 января 2017 года, когда Бутина отправила свою фотографию на фоне Капитолия в день инаугурации Трампа. Согласно документам суда, российский чиновник пишет в ответ: «Ты — отважная девчонка! Что я могу сказать?!» Бутина — ему: «Хорошие учителя!» После ноябрьских выборов она написала чиновнику: «Готова к новым заданиям».

В обвинительном заключении, помимо чиновника (предположительно, Торшина), говорится о связях студентки с неназванными «представителями олигархии из России», которые помогали ей финансами.

На слушаниях в среду Марина Бутина отвергла обвинения, прокуроры настаивали, что выпускать на свободу обвиняемую нельзя. Якобы она проскользнет в российское посольство и покинет страну. Судья Дебора Робинсон сочла, что нет весомых гарантий того, что Бутина добровольно вернется в американский суд.

По версии защиты, девушка читала лекции о России в студенческих кампусах Америки, и ее просто интересует политика.

По версии прокуратуры и спецслужб, Бутина проводила операции вербовки «агентов влияния» с помощью старого и действенного метода — через постель.

Вашингтон