Старость в радость

Первый канал объявил о старте первого сезона главного вокального шоу страны «Голос 60+». В презентационном ролике, размещенном на сайте канала, представляют участников кастинга — «людей, которым не дашь и 40». Прежде шоу «Голос» выделяло в отдельную «резервацию» детей (что логично). Теперь в бой идут одни старики.

Старт нового проекта счастливо совпал с грядущей пенсионной реформой, которую на федеральных каналах называют «изменением пенсионного законодательства». Только так и никак иначе.

Слова «старость», «старики» и тем более — «возраст дожития», наверное, тоже скоро запретят.

В программе «Время» уже придумали элегантное определение того, что до сей поры называлось старостью: «серебряный возраст». А сама тема повышения пенсионного возраста подается с задором и энтузиазмом:

«Повысить уровень жизни людей старшего поколения призваны изменения в пенсионном законодательстве. Впрочем, многие именно в этом «серебряном возрасте» решили создать собственное дело. Какие результаты дает сплав энергии и опыта?»

Герои сюжета из разных уголков страны делятся этими результатами. Галина Иванова в 57 лет смогла воплотить заветную мечту — открыла небольшой собственный магазин. «Как мне сын говорит: мама, ты огонь». Директор сельхозпредприятия под Севастополем Михаил Хош и сам пенсионер, и в команду набирает людей постарше. А мастер художественной ковки Александр Лысяков из Екатеринбурга руководит самой большой кузнечной мастерской на Урале, цитируя слова песни: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути».

Елена Малышева в программе «Жить здорово» в присущей ей позитивной манере восклицала: «Молодость продолжается до 60 лет, и если долго работать, то хорошее здоровье можно сохранить и после этого возраста». «Вот сколько вам лет? — обратилась она к грузному пожилому мужчине из публики. «60. 61-й пошел», — ответил тот.

«60 лет! — вскричала Елена Малышева. — У вас молодость только закончилась. Наступила зрелость. Мы сегодня избегаем слова «старость». По классификации Всемирной организации здравоохранения — до 60 молодость».

Героиня культового фильма «Москва слезам не верит» Катерина в исполнении Веры Алентовой говорила: «В 40 лет жизнь только начинается». Кажется, пришла пора согласно новым установкам переозвучить ее монолог: «В 60 лет жизнь только начинается». И все радости этой жизни доступны людям «серебряного возраста»: хочешь — собственное дело открывай, хочешь — путешествуй, танцуй до упаду, а хочешь и вовсе рожай.

Главное народное ток-шоу страны «Пусть говорят», вышедшее под заголовком «Старость подождет», тоже включилось в пропаганду этих самых животворящих пенсионных изменений.

«В этой студии сегодня женщина, которая опровергла все мифы о том, что есть возраст, когда уже нельзя рожать. Галина Шубенина родила в 60… Меняются, получается, и законы природы. Галина не только родила, но и кормила грудью!» — заливался соловьем ведущий Дмитрий Борисов.

В прежние годы немногие представительницы старшего поколения, решившиеся «изменить законы природы» и родить, попадали в поле зрения программы «Пусть говорят». Помню одинокую пенсионерку из Чернигова, которой не на что было жить, но родившую таки девочку уже после 60.

Так ее дружно осудили присутствовавшие в студии эксперты — мол, куда смотрели врачи и соцзащита? «Вы о будущем вашей девочки подумали?»

Сейчас же все как один гости программы буквально исходили умилением и радостью: «Вы огромная умница! А не хотите продолжить? Будет еще и материнский капитал! Какая молодец! Пример всем!»

«В любом возрасте можно жениться, быть счастливым, — гнул свою линию ведущий. — Посмотрите, свадьба! Цветущий человек с цветущей красоткой рядом».

«Цветущий человек» артист Иван Краско, женившийся в 85 лет на своей ученице младше него на 60 лет и неоднократно становившийся героем скандальных телешоу в связи с подозрениями в неверности молодой супруги, довольно кивал: «Я не чувствую себя стариком — и все!»

Телеведущая Анна Шатилова негодовала: «Когда в пенсионном удостоверении пишут «по старости» — это огромное унижение, это оскорбление».

«Выбрасываем на помойку термин «возраст дожития», — подытожил светящийся оптимизмом Дмитрий Борисов.

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Владимир Познер, недавно попрощавшийся со зрителями до осени, специально вернулся из отпуска ради интервью с первым заместителем главы правительства и министром финансов Антоном Силуановым. Владимир Владимирович — сам ярчайшая иллюстрация творческих и физических возможностей «серебряного возраста» — тоже избегал словосочетания «пенсионная реформа», с гостем особо не полемизировал, вопросов от имени «своего приятеля Марселя Пруста» не задавал и лишь в своей традиционной «прощалке» позволил себе легкую фронду.

«Не надо слушать, когда мы вас агитируем. Надо включить мозг и самим хорошенько подумать. Это мой вам совет».

Отличный совет, вот только ничего, кроме агитации в пользу грядущих изменений пенсионной системы, в федеральном эфире-то и нет. А «Дождь» и другие сетевые каналы, рассказывающие о протестных настроениях и акциях в разных городах страны, большей части населения недоступны. А если и доступны, то мы, что называется, ленивы и не любопытны: пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Да и какие сетевые каналы могут сравниться с федеральным ТВ по широте охвата, масштабу пропаганды и неиссякаемому креативу?

У того же Первого канала, помимо вокального шоу «Голос 60+», сколько еще в запасе проектов, которые тоже можно успешно задействовать в разъяснительной работе с населением. К примеру, ледовое шоу «Ледниковый период» (несмотря на некоторую двусмысленность названия по отношению к людям «серебряного возраста»). Или программа «Давай поженимся» — каждый хочет любви, невзирая на годы. Или шоу Якубовича «Я могу». Правда, «возрастное» шоу Максима Галкина «Старше всех» (по аналогии с детским проектом «Лучше всех») как-то у зрителей не пошло. Возможно, потому, что больше напоминало фрик-шоу и вызывало чувство неловкости за старичков… пардон, представителей «серебряного возраста», которые на неверных подагрических ногах выделывали несложные гимнастические фигуры или дребезжащими голосами выводили романс Даргомыжского «Мне минуло 16 лет…».

Однако ж установка поменялась: старикам везде у нас дорога. Старость в радость. По крайней мере, в телевизоре. Вспоминается старик-станичник, который, наблюдая за съемками «Кубанских казаков», спросил у Юрия Любимова: «Это из какой же жизни, сынок?»